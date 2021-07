Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag auf der

Landstraße 401 von Kaiserslautern kommend in Richtung Mehlingen aufgefallen. Die

Ermittlungen nach dem Fahrer des Seat Ibiza laufen. Auf ihn kommt eine Anzeige

wegen Nötigung im Straßenverkehr zu. Eine 19-Jährige erstattete Anzeige, nachdem

sie mit dem unbekannten Autofahrer sozusagen ein „Erlebnis der dritten Art“

hatte. Demnach fuhr der Seat-Fahrer auf dem Weg wiederholt zu dicht auf und

überholte dann, als die Fahrbahn sich in zwei Fahrstreifen teilte. Anschließend

setzte sich der Fahrer mit seinem Wagen vor die 19-Jährige und bremste sie aus.

Dieses Verhalten wiederholte sich bis nach Mehlingen mehrmals. Aufgrund des

Kennzeichens konnte der Halter des Seats bereits ermittelt werden. Ob es sich

auch um den verantwortlichen Fahrer handelt, steht noch nicht fest. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |elz

Alkoholisiert und unkooperativ

Kaiserslautern (ots) – Randalierer sind der Polizei in der Nacht zu Sonntag aus

der Humboldtstraße gemeldet worden. Kurz vor halb 5 teilten Zeugen mit, dass

gerade zwei dunkel gekleidete Männer durch die Rosenstraße gelaufen seien, die

herumgeschrien und mehrere E-Scooter umgeworfen hätten.

Die ausgerückte Streife konnte bei der Suche in der Umgebung zwei Tatverdächtige

ausfindig machen, auf die die Personenbeschreibung passte. Beide waren stark

alkoholisiert, zeigten sich unkooperativ und hielten – trotz mehrfacher

Aufforderung – den Sicherheitsabstand zu den Einsatzkräften nicht ein. Auch ihre

Personalien gaben die 27 und 29 Jahre alten Männer nur widerwillig und mit

Verzögerung an.

Dafür erhalten beide eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Der 29-Jährige handelte

sich zudem eine Strafanzeige ein, weil er während des Einsatzes mehrfach die

Beamten beleidigte.

Sachbeschädigungen konnten zu diesem Zeitpunkt vor Ort nicht festgestellt

werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Diebstahl eines hochwertigen MTB E-Bikes

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Samstag wurde von bislang unbekanntem

Täter in der Markstraße ein E-Bike gestohlen, das mit einem Fahrradschloss

gesichert gewesen war. Auf Grund der Beschreibung erhofft sich die Polizei

Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verbleib des Rades. Es handelt sich um ein

E-Bike (MTB) der Marke BMC Trailfox, Typ AMPSX in der Farbe „Party Blue“. Bei

der Gangschaltung wurde eine Shimano Pedal Deore mit 11 Gängen sowie ein

Enduro-Lenker und 27,5 Zoll-Räder verbaut. Hinweise erbittet die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter pikaiserslautern2@polizei.rlp.de oder

0631 369-2250.|PvD

Auch „ein bisschen“ Alkohol kann zu viel sein

Kaiserslautern (ots) – Ausschließlich junge Männer waren es, die in der Nacht

von Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet von der Polizei davon abgehalten werden

mussten, in alkoholisiertem Zustand ein Fahrzeug zu führen.

Kurz nach Mitternacht fiel einer Streife in der Logenstraße ein E-Scooter-Fahrer

auf. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er unter

Alkoholeinfluss steht. Laut Schnelltest lag sein „Pegel“ zu diesem Zeitpunkt bei

0,48 Promille. Er durfte nicht weiterfahren; der Roller musste vor Ort stehen

bleiben.

Deutlichen Alkoholgeruch konnten Polizeibeamte auch bei einem Autofahrer

wahrnehmen, der gegen 2.40 Uhr in der Pariser Straße angehalten wurde. Ein

freiwilliger Atemtest zeigte den Wert von 0,6 Promille an. Führerschein und

Fahrzeugschlüssel des 27-Jährigen wurden daraufhin sichergestellt. Sein Auto

blieb vor Ort stehen.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde um 3.30 Uhr in der Pirmasenser Straße

gestoppt. Auch er hatte zu viel getrunken. Der Atemtest bescheinigte dem

29-Jährigen einen Alkoholpegel von 0,35 Promille. Die Fahrt war für den Mann an

dieser Stelle beendet.

Zu vorgerückter Stunde kontrollierten die Beamten in der Königstraße einen

29-Jährigen, der in seinem Auto saß. Laut Atemtest hatte er 0,38 Promille. Ihm

wurde vorsorglich die Weiterfahrt untersagt. Sein Beifahrer übernahm daraufhin

die Schlüssel und parkte den Wagen an der Marienkirche. Den Rest des Weges

setzten die beiden Männer zu Fuß fort. |cri

Kennzeichen ummontiert

Kaiserslautern (ots) – Eine Funkstreife der PI Kaiserslautern 1 war in der Nacht

von Freitag auf Samstag im Bereich Innenstadt unterwegs. Im Rahmen einer

Überprüfung fiel den Beamten ein geparkter Pkw auf, dessen angebrachte

Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Nachdem der Eigentümer hinzugekommen

war, räumte er ein, dass der Pkw eigentlich abgemeldet ist. Allerdings wollte er

ihn trotzdem nutzen und montierte daher Kennzeichen am Fahrzeug, die zwar auf

ihn, aber eben auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Die Kennzeichen wurden

sichergestellt, den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige.|be

Wer hat den weißen VW Golf gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Eine übel riechende Flüssigkeit hat ein unbekannter Mann

in der Nacht zu Freitag in einem Lokal in der Spittelstraße ausgeschüttet.

Mitarbeiter verständigten kurz nach 2 Uhr über Notruf die Polizei.

Nach den bisherigen Angaben der Zeugen hatte der ganz in schwarz gekleidete und

maskierte Mann sofort nach Betreten des Lokals die Flüssigkeit ausgeschüttet und

war dann sofort geflüchtet – zunächst ein Stück zu Fuß, dann sei der Unbekannte

in einen weißen VW Golf gestiegen, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung

Messeplatz davongebraust sei. Dabei sei es auch zur Gefährdung von Fußgängern

gekommen, die gerade in Höhe Stiftsplatz die Fahrbahn überqueren wollten.

Der Täter, der auf seinem Fluchtweg seine Maske abzog, wurde folgendermaßen

beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank,

helle Hautfarbe, europäisches Aussehen.

Das beschriebene Fahrzeug konnte von der ausgerückten Polizeistreife nicht mehr

gesichtet werden. Allerdings fanden die Beamten auf dem Grünstreifen an der

Fluchtstrecke eine Plastikflasche, in der sich Reste der übel riechenden

Flüssigkeit befanden.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verkehrsgefährdung und bittet

weitere Zeugen – auch die Fußgänger, die dem VW Golf ausweichen mussten – sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

|cri

Motorradfahrer schwer verletzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Motorradfahrer hat sich am Freitag

bei einem Verkehrsunfall in Otterberg schwere Verletzungen zugezogen. Zu dem

Unfall kam es kurz nach halb 12 in der Bergstraße.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer auf der L382 von der

Hauptstraße kommend in Richtung Schneckenhausen unterwegs, als ein Autofahrer

aus der Straße „Unterer Wingertsberg“ kam und nach links auf die Bergstraße

abbiegen wollte. Der 52-Jährige „tastete“ sich nach eigenen Angaben mit seinem

Wagen in den Einmündungsbereich und bremste ab, als er den Motorradfahrer sah.

Der 22-jährige Motorradfahrer bremste ebenfalls und machte eine

Ausweichbewegung. Dabei geriet er jedoch mit seiner Maschine auf den Bordstein

und prallte in der Folge gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens.

Der 22-Jährige blieb anschließend schwer verletzt liegen. Er wurde mit Verdacht

auf Frakturen und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem

Motorrad entstand Totalschaden.

Für die Versorgung des Verletzten und die Aufnahme des Unfalls war die

Bergstraße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Das Motorrad wurde

sichergestellt und ein Sachverständiger für die weiteren Unfallermittlungen

hinzugezogen. |cri

Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Zum ersten Mal hat heute auf dem Betzenberg wieder ein

Fußballspiel mit Zuschauern stattgefunden. 10.600 Fußballbegeisterte verfolgten

im Fritz-Walter-Stadion die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und

Eintracht Braunschweig. Anpfiff war um 14 Uhr. Die Polizei verzeichnete einen

ruhigen Einsatz. Wegen einer Baustelle im Bereich der Kantstraße kam es

kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Beamten griffen regelnd ein. Das

Fußballduell endete mit einem 0:0 unentschieden. |erf

Einbruch in Bäckerei

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag eine Bäckerei

in Morlautern heimgesucht. Die Diebe brachen die Tür der Verkaufsstelle in der

Straße Zum Bornberg auf. Sie stahlen Wechselgeld. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges

beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu

wenden. |erf

Brand in Seniorenheim

Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen eines Zimmerbrandes sind am

Freitagnachmittag Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei zu

einem Alten- und Pflegeheim ausgerückt. Im Zimmer eines Bewohners war es zum

Brand gekommen. Der Betroffene war zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht im Raum.

Bedienstete der Einrichtung entdeckten das Feuer und bekämpften den Brand. Die

Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 20

Menschen leicht verletzt, darunter fünf Pflegekräfte. Eine Person kam

vorsorglich ins Krankenhaus. Durch den Brand entstand Schaden in mindestens

fünfstelliger Höhe. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei

schließt eine vorsätzliche Brandlegung derzeit nicht aus. Die Ermittlungen

dauern an. |erf

Wildschweinfütterung auf der Fahrbahn?

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Wildschweine wurden am frühen Sonntagmorgen in

der Carl-Billand-Straße gesichtet. Zeugen meldeten kurz vor 7 Uhr, dass eine

Autofahrerin die Tiere aus ihrem Fahrzeug heraus füttern würde.

Eine Streife rückte aus und konnte an der beschriebenen Stelle noch sechs

Wildschweine beobachten. Das Fahrzeug mit der „Futterspenderin“ war jedoch

verschwunden.

Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau offenbar schon öfter mit diesem

Verhalten aufgefallen und auch diesbezüglich angesprochen worden. Sie zeige

jedoch keine Einsicht.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens wurde die Adresse der Fahrzeughalterin

ermittelt. Als die Beamten der Dame einen Besuch abstatten wollten, war sie

jedoch nicht zu Hause. Das Gespräch steht noch aus… |cri

Handfester Streit unter Verwandten

Kaiserslautern (ots) – Bereits länger andauernde Streitigkeiten unter Verwandten

sind am Wochenende eskaliert. Am Freitagabend wurde die Polizei gegen 19.45 Uhr

zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Blechhammerweg

gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Ältere den Jüngeren attackiert

haben – dieser setzte sich zur Wehr und schlug und trat nach dem Gegenüber.

Die Männer schilderten die Abläufe unterschiedlich. Beide erstatteten Anzeige

wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und helfen können, die Abläufe zu

klären, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der

Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Trio attackiert 24-Jährigen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten am frühen

Sonntagmorgen in der Innenstadt ein Mann aufgefallen, der deutliche Verletzungen

im Gesicht hatte. Von den Polizisten darauf angesprochen, gab der 24-Jährige an,

dass er auf der Straße vor einer Disco von drei Männern attackiert und mit

Schlägen sowie Tritten verletzt wurde. Anschließend seien die Unbekannten

geflüchtet.

Der 24-Jährige lehnte es ab, sich vom Rettungsdienst versorgen zu lassen. Er war

auf dem Weg zum Bahnhof, um mit dem nächsten Zug nach Hause zu fahren.

Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 4 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße

unterwegs waren und etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben. Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

entgegen. |cri