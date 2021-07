Ettlingen – Motorradfahrer übersehen – schwerer Unfall auf der L613

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem

Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18:20 Uhr auf der L613, zwischen Schöllbronn und

Spessart.

Er wurde seitlich von einem Pkw-Fahrer erfasst, welcher in diesem Moment nach

links zum Überholen ausscherte. Die beiden Fahrzeuge waren in gleicher

Fahrtrichtung unterwegs. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß nach

links in den Grünstreifen abgewiesen und kollidierte dort mit dem Rohrständer

eines Verkehrszeichens. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Trotz kurzzeitiger Vollsperrung gab es keine größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Karlsruhe – Versuchter Raub – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 76-Jähriger ist am Sonntagnachmittag beinahe Opfer eines

Raubes auf dem Schlossplatz in Karlsruhe geworden. Er war gegen 16.30 Uhr vor

dem Schloss unterwegs, als er bemerkte wie eine Person von hinten seine

Gesäßtaschen anfasste. Da sich dort keine Wertgegenstände befanden ging der

Täter einen Schritt weiter, packte den Mann am Kragen und betastete die vorderen

Hosentaschen. Hier war die Geldbörse des Geschädigten verwahrt.

Geistesgegenwärtig rief der 76-Jährige laut um Hilfe und zog so die Blicke eines

jungen Pärchens auf sich – dennoch schlug der Täter mit der Faust auf sein

Gesicht bevor er anschließend ohne Beute flüchtete. Der Täter mit dunklem Teint

war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und war etwa 170 bis

175 cm groß. Bei Tatausführung trug er kurze schwarze Hosen sowie dunkle

Oberbekleidung mit neongelben Farbunterbrechungen. Eine sofort eingeleitete

Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 /

666-5555 mit der Kriminalpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfallflucht auf der Felge und mit Alkohol

Karlsruhe (ots) – Mit offenbar über zwei Promille und am Ende mit kaputten

Reifen war ein 63-jähriger Mann am Sonntagmittag in der Karlsruher Oststadt

unterwegs. Er beschädigte drei fremde Fahrzeuge, der Sachschaden wird auf

ungefähr 20.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge verständigte am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, die Polizei, weil er einen

Unfall beobachtet hatte. Der Unfallverursacher sei aber wohl einfach

weitergefahren. Offenbar hatte der Fahrer eines Citroen in der Frühlingstraße

drei Fahrzeuge beschädigt und war weiter bis in die Wolfartsweierer Straße

gefahren. Obwohl sein Fahrzeug ebenfalls stark beschädigt war und sich vorne

rechts nur noch auf der Felge vorwärtsbewegen konnte. Der Fahrer, ein

63-jähriger Mann, stieg dort aus und begutachtete den Schaden an seinem

Fahrzeug.

Die vom Zeugen herbeigerufenen Polizeibeamten bemerkten bei dem Fahrer starken

Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem

Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Die Halter der

in der Frühlingstraße beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Polizei

kontaktiert. Er wird angezeigt.

Rheinstetten – Versuchter Raub an Straßenbahnhaltestelle

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 21:50 Uhr wurde ein 16-Jähriger an der

Straßenbahnhaltestelle „Bach West“ Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Nach

aktuellem Stand der Ermittlungen wurde der Jugendliche von hinten umgestoßen.

Eine männliche Person versuchte ihm in der Folge seine Bauchtasche zu entreißen.

Dem 16-Jährigen gelang es jedoch sich zu drehen und dem Tatverdächtigen einen

Schlag ins Gesicht zu versetzen. Der Raub konnte so abgewehrt werden. Der

Tatverdächtige ergriff die Flucht entlang der Gleise. Der 16-Jährige erlitt

leichte Verletzungen.

Anhand der Täterbeschreibung des geschädigten 16-Jährigen konnte ein 27-jähriger

Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Weitere Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – 20-Jähriger mit Glasflasche niedergeschlagen – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Mit einer Glasflasche hat ein unbekannter Täter in der Nacht

zum Samstag gegen 0.20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle der Europahalle in der

Ernst-Frey-Straße einen 20-Jährigen niedergeschlagen. Das Opfer erlitt diverse

Kopfverletzungen und war zumindest kurzzeitig bewusstlos. Eine stationäre

Behandlung im Krankenhaus wurde nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam

notwendig. Allerdings bestand wohl keine Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt die weiteren Ermittlungen und bittet um

Meldung von Zeugen, die Angaben zu den noch unklaren Hintergründen, zum

Tatgeschehen oder dem noch unbekannten Täter machen können. Entsprechende

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Karlsruhe – In Hochparterre-Wohnung eingestiegen und Bargeld gestohlen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagmorgen in der

Zähringerstraße in Karlsruhe in eine Hochparterre-Wohnung eingestiegen und hat

Bargeld gestohlen. Der Mann hat sich gegen 06.00 Uhr offenbar über ein

geöffnetes Küchenfenster Zugang verschafft und anschließend einen geringen

Bargeldbetrag aus einer vorgefundenen Geldbörse gestohlen. Eine Bewohnerin

bemerkte den Dieb, konnte ihn bei seiner Flucht allerdings nicht näher erkennen.

Karlsruhe – Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 59-jähriger Mann einen Passanten beleidigt und

obendrein noch eine rechtsradikale Geste gemacht hatte, leistete er bei seiner

Festnahme erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter konnte seinen Dienst

aufgrund einer massiven Knieverletzung nicht fortsetzen und musste sich in

ärztliche Behandlung begeben.

Ein 50-jähriger Herr traf am Samstag, gegen 21 Uhr, in der Dürrbachstraße in

Durlach auf den 59-Jährigen. Dieser beleidigte ihn zunächst ohne den geringsten

Anlass und machte anschließend noch eine eindeutig rechtsradikale Geste. Die

herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Mann festnehmen. Hierbei leistete der

59-Jährige erheblichen Widerstand indem er um sich trat und so einen

Polizeibeamten zu Fall brachte. Hierbei verletzte er sich. Ein weiterer Beamter

wurde durch einen Tritt am Knie verletzt, sein Kollege am Arm. Der Beamte, der

sich am Knie verletzt hatte, musste sich in ärztliche Behandlung begeben und

seinen Dienst beenden.

Der alkoholisierte 59-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten während der

gesamten Festnahme auf das Übelste. Er wird angezeigt.

Karlsruhe-Durlach – Zeugen zu Unfall im Begegnungsverkehr gesucht

Karlsruhe (ots) – Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw kollidierten am

gestrigen Samstagabend gegen 19.20 Uhr zwei Pkw in der Alten Weingartener Straße

im Begegnungsverkehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die 47-jährige

Pkw-Lenkerin, auf deren Seite der geparkte Pkw stand, beim Passieren zu weit

nach links gelenkt haben und so mit dem entgegenkommenden Pkw eines 45-Jährigen

zusammengestoßen sein. In der Folge touchierte die potentielle Verursacherin

auch noch das geparkte Fahrzeug. Zu dem Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe

von ca. 12 000 Euro entstand, sucht die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 / 944840 Zeugen.