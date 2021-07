Mannheim-Innenstadt: 82-Jähriger wird Opfer eines Raubes – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Auf dem Luisenring in Höhe des Quadrats K 1 raubte

am Sonntagmorgen, gegen 5.00 Uhr, ein Unbekannter den Geldbeutel eines älteren

Mannes.

Der Unbekannte näherte sich dem 82-Jährigen auf dem Gehweg zwischen der

Bushaltestelle Kurpfalzbrücke und dem dortigen Taxistand unbemerkt von hinten,

zog ihn zu Boden und entnahm dessen Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Im

Geldbeutel befanden sich EC- und andere Karten, kein Bargeld. Der ältere Mann

suchte anschließend selbstständig das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt auf, wo

er eine Anzeige erstattete und durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst

medizinisch versorgt wurde. Durch den Angriff hatte er sich leichte Verletzungen

an Kopf und Schulter zugezogen. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht

zum Erfolg. Den unbekannten Räuber, der in Richtung Innenstadt geflüchtet war,

beschrieb der ältere Herr wie folgt: Männlich, 25-35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß,

normale Statur, Glatze, afroamerikanischer Phänotyp. Zur Tatzeit soll er eine

weiße Plastiktüte mit unbekannter Aufschrift mit sich geführt haben. Die

Ermittler des Kriminalkommissariates Mannheim bitten Zeugen, die Hinweise zu dem

unbekannten Räuber oder dem Tathergang geben können, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: 31-jähriger Mann in Posermanier in der Innenstadt unterwegs – Fahrzeug sichergestellt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 31-jähriger Mann war am Samstagabend in

posertypischer Manier in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Der Mann war einer

Polizeistreife kurz vor Mitternacht in der Kunststraße aufgefallen, da er in

seinem McLaren mit laut dröhnendem Motor und quietschenden Reifen zwischen den

dortigen Ampeln jeweils unter häufigen Gasstößen Kurzsprints durchführte. Die

Beamten folgten dem Fahrzeug, stoppten den 31-Jährigen und unterzogen ihn einer

Kontrolle. Bei einer Geräuschpegel-Messung stellten die Spezialisten der

Verkehrspolizei fest, dass der höchstzulässige Geräuschwert deutlich

überschritten wurde. Hierdurch ist die Betriebserlaubnis des McLaren erloschen

und darf im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr in Betrieb genommen werden. Das

Fahrzeug wurde sichergestellt und zur Dienststelle der Verkehrspolizei Mannheim

gebracht. Eine dort durchgeführte zweite Messung bestätigte den vor Ort

gemessenen Wert. Bevor der junge Mann sein hochmotorisiertes Fahrzeug wieder in

Empfang nehmen darf, muss zunächst einem Sachverständigen vorgeführt und ein

Geräuschgutachten für das Fahrzeug erstellt werden.

Der 31-Jährige sieht nun einem Bußgeld wegen Verstößen gegen die

Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung entgegen. Zudem

gehen die Kosten für das Geräuschgutachten zu seinen Lasten. Das Fahrzeug muss

vor einer Wiederinbetriebnahme im öffentlichen Straßenverkehr wieder in einen

ordnungsgemäßen betriebsbereiten Zustand zurückversetzt werden.

Mannheim-Innenstadt: Zwei junge Männer liefern sich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen lieferten sich zwei junge

Männer in Alter von 20 und 21 Jahren ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen von der

Mannheimer Innenstadt bis nach Neuostheim. Die beiden jungen Männer mit einem VW

Passat und einem BMW X1 fielen zwei Beamten der Verkehrspolizei an einer roten

Ampel in der Möhlstraße auf. Beim Umschalten auf Grünlicht fuhren beide in

Rennmanier mit durchdrehenden und quietschenden Reifen los, rasten mit einer

Geschwindigkeit von mindestens 120 km/m auf regennasser Fahrbahn, über

zahlreiche Kreuzungen und Einmündungen hinweg, durch die Seckenheimer Straße, am

Plantarium vorbei in die Schubertstraße. Die Beamten folgten auf ihren

Polizeimotorrädern den beiden Rasern weiter durch die Theodor-Heuss-Anlage bis

zum Harrlachweg. Hier konnten sie den VW und den BMW schließlich stoppen und

kontrollieren.

Gegen die beiden jungen „Rennfahrer“ wird nun wegen Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Ihre Führerscheine wurden einbehalten.

Mannheim/Heidelberg: Uneinsichtige E-Scooter-Fahrer fahren betrunken durch die Nacht

Mannheim/Heidelberg (ots) – In Heidelberg sollte in der Nacht von Freitag auf

Samstag gegen 02.00 Uhr ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der

Kurfürstenanlage zwischen Römerkreis und Hauptbahnhof kontrolliert werden. Die

mehrmalige Aufforderung und Anhaltezeichen der Polizeistreife ignorierte er und

versuchte sich durch Wenden der Kontrolle zu entziehen. Als durch die Kollegen

eine fußläufige Verfolgung aufgenommen wurde, entschied er sich offenbar

ebenfalls seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Beim Versuch vom E-Scooter zu

springen und diesen in einem Gebüsch „abzustellen“, stürzte er jedoch bäuchlings

zu Boden und wurde festgenommen. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs im Atem kann

von einer Trunkenheitsfahrt ausgegangen werden – dies bestätigte sich wenig

später bei einem Alkoholtest. Der junge Mann hatte über 2 Promille Alkohol in

seiner Atemluft. Auf Unwissenheit was die Promillegrenzen beim E-Scooter-Fahren

anbelangt – im Übrigen dieselben wie beim Autofahren – kann sich der

Beschuldigte nicht berufen: Bei seiner Belehrung hinsichtlich des bevorstehenden

Alkoholtests gab er an, das ganze „Prozedere“ bereits im vergangenen Herbst

mitgemacht zu haben.

In Mannheim fiel ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer auf, weil er im Jungbusch kurz

nach 03.00 Uhr für seine Fahrt in Schlangenlinien auch noch gleich mehrere

Fahrstreifen des Luisenrings sowie zeitweise auch den Gehweg benötigte. Beim

Abbiegen in die Jungbuschstraße kümmerten ihn die zahlreichen dort noch

flanierenden Passanten auch nicht. Nach dem Abstellen in der Beilstraße

verneinte er beim Ansprechen durch eine Polizeistreife zunächst, den E-Scooter

überhaupt gefahren zu haben. Aufgrund der zuvor beobachteten Fahrweise, seines

Kommunikations- und Gesamtverhalten bei der Kontrolle eine Blutprobe zur

Feststellung von Alkoholbeeinflussung und etwaiger anderer berauschender Mittel

angeordnet. Sein Führerschein wurde zunächst beschlagnahmt.

Der Beschuldigte im ersten Fall wusste ja bereits Bescheid – die Polizei weist

jedoch nochmals daraufhin: Auch wenn für das Führen eines E-Scooters kein

Führerschein benötigt wird – ein E-Scooter ist kein Spielzeug sondern ein

Kraftfahrzeug! Es gelten dieselben Alkoholgrenzen wie beim Führen eines

Kraftfahrzeugs. Wer betrunken auf dem E-Scooter erwischt wird, hat daher

ebenfalls mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen!

Mannheim: Mann mit Machete in Straßenbahn unterwegs

Mannheim (ots) – Per Notruf verständigten mehrere Zeugen am späten Freitagabend

die Polizei, die gegen 22.30 Uhr auf einen Mann im innerstädtischen Bereich und

kurz darauf an der Straßenbahnhaltestelle Ulmenweg aufmerksam wurden, der eine

Machete mit sich führte. An der Haltestelle Ulmenweg stieg er in eine

Straßenbahn der Linie 4, wo er Fahrgäste verbal belästigt haben soll. Als er die

hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen, die ihn an der

Haltestelle Hessische Straße im Stadtteil Waldhof einer Kontrolle unterziehen

wollten, erblickte, schlug er mit einem Nothammer eine Scheibe der Bahn ein und

flüchtete aus dieser. Die Machete warf er dabei weg. Diese wurde sichergestellt,

der unbekannte Mann konnte unerkannt flüchten. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder dem Mann bereits vorher begegnet

sind und sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel. 0621 77769-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: Fahrzeugbrand am Exerzierplatz

Mannheim-Käfertal (ots) – Am frühen Freitagabend gegen 17.00 Uhr geriet –

vermutlich aufgrund eines technischen Defekts – ein Ford während der Fahrt auf

der Friedrich-Ebert-Straße in Brand. Das Feuer brach im Motorraum aus. Der

Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem rechten Fahrstreifen stoppen und

flüchtete sich mit seiner Beifahrerin aus dem Fahrzeug. Beide blieben

glücklicherweise unverletzt. Das zurückgelassene Fahrzeug brannte jedoch völlig

aus. Es kam zu Knallgeräuschen und umherfliegenden Fahrzeugteilen. Aus diesem

Grund musste die inzwischen hinzugerufene Polizeistreife die

Friedrich-Ebert-Straße kurzzeitig voll sperren. Mittels Lautsprecherdurchsagen

wurden außerdem Anwohner zu ihrer Sicherheit aufgefordert in ihren Wohnungen zu

bleiben und aufgrund der starken Rauchentwicklung die Fenster zu schließen.

Durch den eintreffenden Löschzug der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Aufgrund der Straßensperrung für die Dauer des Einsatzes und die

Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Mannheim-Innenstadt: Rücksichtsloser Raser gestoppt – Auto beschlagnahmt; weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwei Mercedes-Fahrer lieferten sich am Freitagabend in der

Mannheimer-Innenstadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen – ein Fahrer wurde

gestoppt, einem gelang die Flucht.

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurden gegen 21.30 Uhr am

Luisenring im Bereich der Auffahrt der Kurt-Schumacher-Brücke auf zwei

hochmotorisierte Mercedes aufmerksam, die über eine Strecke von mehr als 500

Metern extrem beschleunigten. Als beide Fahrer aufgrund des herrschenden

Verkehrs abbremsen mussten, scherten diese plötzlich und ruckartig aus um die

Fahrspur zu wechseln. Dabei verfehlte einer der beiden, ein 25-Jähriger, mit

seinem hellblauen AMG nur knapp einen neben ihm fahrenden Pkw. Der Fahrer des

Pkw konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern.

Ungeachtet dessen gaben die beiden Mercedes-Fahrer wieder „Vollgas“ und fuhren

in Richtung Ludwigshafen davon. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf,

wobei sie teilweise auf über 140 km/h beschleunigten mussten. Kurz vor der

Abfahrt zu einem bekannten Ludwigshafener Einkaufszentrum wurde der 25-Jährige

durch die Streife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dem zweiten

Mercedes-Fahrer gelang die Flucht.

Das hochmotorisierte Auto des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt und mit einem

Abschleppfahrzeug zur Dienststelle der Verkehrspolizei Mannheim gebracht. Der

Fahrer selbst hatte keinen Führerschein bei sich. Ob dieser überhaupt im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist, muss nun ermittelt werden. Der junge Mann gelangt wegen

der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung zur

Anzeige.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren

Zeugen des Geschehens, insbesondere Verkehrsteilnehmer die durch das

rücksichtslose Fahrverhalten gefährdet wurden oder Angaben zum flüchtigen weißen

Mercedes machen können. Diese werden gebeten sich unter 0621 12580 an die

Beamten zu wenden.

Mannheim – Rheinau / Kellerbrand nach technischem Defekt

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 06.27 Uhr, kam es im Bereich der

Mannheimer Relaisstraße zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren unverzüglich vor

Ort. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem stark verrauchten

Kellerräumlichkeiten schnell löschen und dabei feststellen, dass ein

Stromverteilerkasten, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand

geraten war. Die Anwohner hatten das Anwesen bis zum Eintreffen der

Rettungskräfte bereits verlassen bzw. befanden sich in einem ungefährdeten

Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Nachdem das Gebäude durch

die Feuerwehr gelüftet war, konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Die

MVV ist zur Wiederherstellung der Stromversorgung vor Ort.

Mannheim-Neckarstadt / Verkehrsunfall mit verletzten Personen / Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Am 24.07.2021, gegen 03.45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Alfa

Romeo-Fahrer mit seiner 25-jährigen Beifahrerin die Feudenheimer Straße in

Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt mit überhöhter Geschwindigkeit. An der

Kreuzung zur Dudenstraße übersah er die rotlichtzeigende Ampel und kollidierte

dort mit einer 60-jährigen Renault-Fahrerin, die von der Dudenstraße kommend

nach links in Richtung Feudenheim fahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Alfa Romeo über den dortigen Rad- und Fußweg an einen Baum und

Strommasten geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam auf der Fahrbahn

wieder zum Stehen. Durch den Unfall wurden die drei beteiligten Personen leicht

verletzt, zwei davon wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen,

welche beide abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000

Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden und wurde erst um

08.15 Uhr wieder frei gegeben. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim-Neckarstadt / Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen / Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall sind derzeit die Feudenheimer Straße

ab der Einmündung Dudenstraße stadteinwärts und die Dudenstraße zwischen

Feudenheimer Straße und Gutenbergstraße voll gesperrt. Nach bisherigem

Ermittlungsstand fuhr der Verursacher mit überhöhter Geschwindigkeit auf der

Feudenheimer Straße in Richtung Neckarstadt und fuhr bei Rot in den

Kreuzungsbereich, wobei er die Vorfahrt eines aus der Dudenstraße kommenden PKW

missachtete. Das Fahrzeug des Verursachers überschlug sich mehrfach und beide

Insassen wurden schwer verletzt. Die Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Die

Unfallaufnahme wird noch mehrere Stunden andauern.