Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: 7-jähriges Kind vor dem Ertrinken gerettet – Polizei sucht Zeugen

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Samstagabend kam es im Erlebnisbad

Miramar zu einem Badeunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind nur knapp vor dem

Ertrinken gerettet werden konnte. Das Mädchen befand sich gegen 20.00 Uhr

alleine im Nichtschwimmerbereich des Wellenbadbeckens. Kurz nachdem ihre in der

Nähe befindliche Mutter die Siebenjährige aus den Augen verloren hatte, fand ein

aufmerksamer Zeuge das Kind leblos im Wasser treibend und zog es aus dem Wasser.

Bis zum Eintreffen des Notarztes erfolgten erste Reanimationsmaßnahmen durch den

Bademeister. Nachdem der Kreislauf des Mädchens wieder stabilisiert werden

konnte, wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen

in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Hintergründe des Unfalls sind

Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariates Mannheim. Die Ermittler

bitten Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Badeunfalls geben können,

insbesondere zu dem unbekannten Helfer, der das Kind aus dem Wasser geborgen

hatte, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu

setzen.

Schwetzingen, B535: Betrunkener schläft hinter Steuer ein

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zeugen wurden am frühen Sonntagmorgen

gegen 5.20 Uhr auf einen SUV aufmerksam, der auf der BAB 6 auf dem rechten

Fahrstreifen stand und verständigten daraufhin die Polizei. Beamte des

Polizeireviers Schwetzingen machten den stark beschädigten Nissan schnell

ausfindig und unterzogen den 23-Fahrer einer Kontrolle. Der war aber zunächst

nicht ansprechbar, da er offenbar auf dem Fahrersitz eingeschlafen war. Als er

aufwachte nahmen die Beamten beträchtlichen Alkoholgeruch war – der Verdacht

bestätigte sich bei einem Alkoholtest: der Fahrer war mit knapp 2 Promille

Alkohol im Atem stark alkoholisiert. Noch während der Maßnahmen vor Ort wurden

weitere Uniformierte auf mehrere beschädigte Straßenschilder und Fahrzeugteile

in Höhe der Auffahrt der Friedrichfelder Straße in Richtung der B36 aufmerksam.

Hierunter stellten die Beamten auch das abgelöste Kennzeichen des Nissan fest.

Der 23-Jährige wurde daher eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug

abgeschleppt. Offenbar fuhr der Mann zuvor von der B535 aus Richtung Heidelberg

kommend in Richtung Mannheim. Auf Höhe der Ausfahrt Mannheim-Friedrichsfeld /

Schwetzingen verlor vermutlich die Kontrolle wobei es zum Unfallgeschehen kam.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen

aufgenommen.

Rhein-Neckar-Kreis / Leimen: L 594 (Rohrbacher Straße) Fahrbahn nach Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und PKW wieder frei – Pressemitteilung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/ Leimen (ots) – Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der

Reinigungsarbeiten vor Ort, ist die Rohrbacher Straße seit 01:00 Uhr wieder in

beide Fahrtrichtungen frei befahrbar. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der

48-jährige Fahrer eines PKW Suzuki die Rohrbacher Straße aus Richtung Wiesloch

kommend in Fahrtrichtung Heidelberg und wollte im Bereich der Kreuzung

Schwetzinger Straße nach links abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des

entgegenkommenden 18-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrollers. Der 18-jährige

wurde bei dem Aufprall mit dem PKW schwer, jedoch nicht lebensgefährlich

verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in eine Heidelberger Klinik verbracht.

Nach ersten Untersuchungen trug er bei dem Unfall mehrere Frakturen davon. Der

Sachschaden an Roller und PKW beträgt nach ersten Schätzungen ca. 8000 Euro.

Beide Fahrzeuge wurden zur Klärung des Unfallhergangs, bzw. Ausschluss möglicher

technischer Mängel, vor Ort beschlagnahmt. Zeugen welche Angaben zum

Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst

Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Rhein-Neckar-Kreis / Mühlhausen-Rettigheim: Pressemitteilung Nr. 2 zu Fahrradunfall in Mühlhausen-Rettigheim

Rhein-Neckar-Kreis / Mühlhausen-Rettigheim (ots) – Nach ersten Ermittlungen der

Beamten der Autobahnpolizei Walldorf befuhr eine 38-jährige Radfahrerin die

Malscher Straße in Richtung Ortsmitte Rettigheim. Kurz vor der Einmündung

Silcherstraße kam sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern, im

weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Bereich der

dortigen Bordsteinkante zu Boden. Hierbei zog sich die 38-Jährige, die bei dem

Unfall keinen Schutzhelm trug, schwere Kopfverletzungen zu und wurde zur

weiteren Behandlung, durch einen Rettungshubschrauber in eine Heidelberger

Klinik verbracht. Das nahezu unbeschädigte Fahrrad der Verunfallten wurde

sichergestellt. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten

sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 in Verbindung zu

setzen.

Rhein-Neckar-Kreis / Leimen: L 594 (Rohrbacher Straße) nach Verkehrsunfall zwischen Rollerfahrer und PKW derzeit vollgesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/ Leimen (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, zwischen dem

Führer eines Kleinkraftrollers und eines PKW, ist die L594 (Rohrbacher Straße)

im Stadtgebiet Leimen, im Bereich der Einmündung Schwetzinger Straße, seit 22:15

Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Das Polizeirevier Wiesloch,

sowie die Autobahnpolizei Walldorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rhein-Neckar-Kreis / Mühlhausen-Rettigheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzer Radfahrerin – Pressemitteilung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis / Mühlhausen-Rettigheim (ots) – Nach einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin aus bislang unbekannter Ursache zu Fall

kam, kommt es durch Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zu

Verkehrsbehinderungen im Bereich der Malscher Straße im Ortsteil Rettigheim. Das

Polizeirevier Wiesloch, sowie die Autobahnpolizei Walldorf haben vor Ort die

Ermittlungen aufgenommen. Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber sind im

Einsatz.

St. Leon/BAB5 -Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen – drei Personen verletzt, Pressemeldung Nr. 2

St. Leon / BAB 5 (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 06.29 Uhr, ereignete

sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, Höhe St. Leon, ein Verkehrsunfall

mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein

64-Jähriger mit seinem Seat die Baustelle, als plötzlich unvermittelt ein

21-Jähriger mit seinem Peugeot auffuhr. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge

zunächst in die Betonleitwand abgewiesen, der Seat kam daraufhin auf dem

Standstreifen zum Stehen, der Peugeot drehte sich durch den Aufprall zu Seite

und blieb nach wenigen Metern auf der Seite liegen. Bei dem Unfall wurde sowohl

der 64-Jährige, dessen Beifahrer, sowie der 21-jährige Unfallverursacher leicht

verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 EUR. Während der

Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 21-Jährige zuvor Alkohol

konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von

über zwei Promille. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Edingen-Neckarhausen / Raub auf Supermarkt / Täter flüchtig

Edingen-Neckarhausen (ots) – Derzeit fahndet die Polizei mit starken Kräften,

inkl. Hubschrauber, nach einem männlichen Täter, der gegen 18.30 Uhr einen

Mitarbeiter eines Supermarkts in der Hauptstraße mit einer Pistole zur

Herausgabe von Bargeld gezwungen hatte. Der Täter soll ca. 185 cm groß und dünn

sein. Bekleidet war er mit einem verwaschenen Kapuzenpulli und einer Jogginghose

mit weißen Streifen. Er flüchtete mit einem weißen Fahrrad. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444 entgegen.