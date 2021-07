Heidelberg-Pfaffengrund: 7-jährigen Mädchen durch Hundebiss schwer verletzt

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Ein 7-jähriges Mädchen wurde am

Sonntagnachmittag im Stadtteil Pfaffengrund durch einen Hundebiss schwer

verletzt. Die 7-Jährige spielte zusammen mit ihrer 6-jährigen Freundin, zusammen

mit dem Hund der 6-Jährigen in deren Garten im Zeisigweg. Aus bislang

unbekannten Gründen biss der zwei Jahre alte Hund dem Mädchen in den Hinterkopf,

wodurch dieses schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 30-jährigen Halter des Hundes werden durch

die Spezialisten der Polizeihundeführerstaffel geführt. Der Hund wurde auf

Wunsch des Hundehalters in ein Tierheim gebracht.

Heidelberg-Kirchheim: Gebüsch an Schallschutzmauer in Brand geraten. Geistesgegenwärtige Anwohner verhindern Schlimmeres

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Durch ihr geistesgegenwärtiges Handeln haben

Anwohner am Samstagabend beim Brand von Buschwerk im Stadtteil Kirchheim

Schlimmeres verhindern können. Verkehrsteilnehmer hatten eine Polizeistreife

gegen 18.45 Uhr auf starke Rauchentwicklung im Bereich des Cuzarrings aufmerksam

gemacht. Aus bislang unbekannter Ursache war dort das Gebüsch an der

Schallschutzmauer zwischen Cuzarring und Margarete-Massias-Straße in Brand

geraten durch die dadurch entstehende Rauchentwicklung sank die Sicht im Bereich

der Fahrbahn auf unter fünf Meter. Daher wurde der Cuzarring vorsorglich

zwischen Sandhäuser Straße und Heuauer Weg für den Verkehr vollständig gesperrt.

Passanten auf der Brücke über den Cuzarring wurden gebeten, die Örtlichkeit

verlassen.

Mehrere Anwohner nahmen geistesgegenwärtig ihre Gartenschläuche zur Hand und

begannen, den Brand mit Wasser zu löschen. Hierdurch konnte ein Übergreifen des

Feuers auf angrenzende Gärten und Anwesen verhindert werden. Durch die

Berufsfeuerwehr Heidelberg wurden anschließend der Brand von beiden Seiten der

Mauer endgültig gelöscht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam durch den Brand niemand zu Schaden.

Heidelberg: Unbekannter beschädigt drei Autos – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots) – Insgesamt drei Autos wurden zwischen Samstag, 22:30 Uhr, und

Sonntag, 19:00 Uhr, im Wieblinger Weg beschädigt. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer war, vermutlich von der Bergheimer Straße kommend, im Wieblinger

Weg in Richtung Steinzeitweg unterwegs, als er drei am Fahrbahnrand geparkte

Autos beschädigte und sich anschließend einfach vom Unfallort entfernte, ohne

seiner Festellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000

EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehle gegen 2 Tatverdächtige wegen des Verdachts der Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion – Sicherstellung einer Skimming-Einheit

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen zwei Männer im Alter von

31 und 55 Jahren erwirkt. Sie stehen im dringenden Verdacht, mittels

Skimming-Geräten gefälschte Zahlungskarten mit Garantiefunktion (EC-Karten)

hergestellt und eingesetzt zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen, zusammen mit einem gesondert verfolgten

Mittäter, spätestens seit Mitte Juni 2021 in arbeitsteiliger Weise Kartendaten

von Bankkunden und deren jeweils zugehörige PIN-Kombinationen mittels

Manipulationen an Geldautomaten durch sogenannte Skimming-Geräte ausgespäht

haben. Mit den so erlangten Daten sollen die Tatverdächtigen in der Folge

gefälschte Karten hergestellt haben, mit denen anschließend Geld von den Konten

der Geschädigten abgehoben wurde.

In den Morgenstunden des 20.07.2021 soll durch die Tatverdächtigen an einem

Geldautomaten eines Geldinstituts in Walldorf eine solche Skimming-Einheit

angebracht worden sein. Diese wurde jedoch als solche erkannt und durch

Spezialisten des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

ausgebaut und sichergestellt. Gegen 18 Uhr kehrten die Tatverdächtigen zur

Tatörtlichkeit zurück, um das Skimming-Gerät wieder abzuholen. Dabei wurden sie

durch Polizeibeamte festgenommen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung konnten

elektronische Geräte und Bauteile zum Herstellen von Skimming-Geräten

aufgefunden werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden beim Amtsgericht Heidelberg

Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen erwirkt. Sie wurden am Donnerstag

der Haft- und Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach

der Eröffnung der Haftbefehle wurde die Tatverdächtigen in

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Fachinspektion bei

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Kirchheim: Unfallverursacher zeigt sich selbst an – Geschädigter gesucht

Heidelberg (ots) – Als ein 93-Jähriger am Freitagmittag mit seinem VW im Bereich

der Schwetzinger Straße und Alstater Straße unterwegs war, bemerkte er gegen

14.30 Uhr ein Knall, fuhr aber zunächst weiter. Zu Hause angekommen bemerkte er

jedoch, dass sein Außenspiegel beschädigt war und kontaktierte daraufhin die

Polizei. Trotz einer Absuche im fraglichen Bereich konnte bislang kein

beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat

nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen

des Unfallgeschehens und den möglichweise geschädigten Fahrzeughalter. Hinweise

werden unter 06221 34180 entgegengenommen.