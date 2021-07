Einbruch in Firmengebäude, Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße, Sonntag, 25.07.2021, 20:00 Uhr, bis Montag, 26.07.2021, 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in der Mariechen-Graulich-Straße in Flörsheim in ein Firmengebäude ein und räumten dabei einen Tresor leer. Ersten Ermittlungen zufolge suchten die Einbrecher auf dem Firmengelände einen Büroraum auf und verschafften sich zu gewaltsam Zutritt. Im Gebäudekomplex angekommen, begaben sich die Unbekannten zu einem weiteren Büro und brachen hier einen Tresor auf. Die Täter entwendeten den Inhalt des Stahlschranks und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

Einbrecher steigen in Baufachhandel ein, Schwalbach am Taunus, Katharina-Paulus-Straße, Montag, 26.07.2021, 03:30 Uhr

(fh)Am frühen Montagmorgen sind Unbekannte in der Katharina-Paulus-Straße in Schwalbach in einen Fachmarkt für Baumaschinen eingebrochen und haben dabei Beute im mittleren fünfstelligen Bereich gemacht. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter gegen 03:30 Uhr einen weißen Transporter um die Zugangstür des Geschäftes zu zerstören. Im Anschluss begaben sich die Einbrecher in den Verkaufsraum. Im Markt angekommen entwendeten sie zahlreiche Baumaschinen und Werkzeug der Marke Hilti, ehe sie mit dem weißen Transporter ihre Flucht in Richtung Feldgemarkung antraten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

Brand im Keller eines Altenwohnheimes, Kelkheim, Görlitzer Straße, Sonntag, 25.06.2021, 20:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend kam in der Görlitzer Straße in Kelkheim zu einem Brand im Keller eines Altenwohnheimes, bei dem sich glücklicherweise keine Person verletzte. Zunächst entdeckte einer der Bewohner eine Rauchentwicklung im Bereich einer Kellerparzelle der Einrichtung. Die herbeigeeilte Feuerwehr stellte einen Brand im besagten Bereich fest und konnte diesen umgehend löschen. Eine Brandschutztür verhinderte zuvor, dass Rauch und Feuer aus dem Keller in die Wohnbereiche dringen konnte. Eine Evakuierung der Bewohner war nach Rücksprache mit der Feuerwehr nicht von Nöten. Letztlich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen bezüglich einer möglichen Brandstiftung übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

Fahrräder aus Garage gestohlen, Kelkheim-Fischbach, Am Haferpfad, Samstag, 24.07.2021, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 25.07.2021, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Diebe in Kelkheim-Fischbach zugeschlagen und aus einer Garage in der Straße „Am Haferpfad“ zwei Fahrräder und einen Kindersitz im Wert von insgesamt etwa 3.000 Euro gestohlen. Es handelt sich dabei um ein weißes Pedelec der Marke Vanmoof sowie ein Damenrad der Marke Hercules.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 mit der Polizeistation Kelkheim in Verbindung zu setzen.

Autofahrerin verursacht Schaden an vier PKW, Bad Soden, Königsteiner Straße, Sonntag, 25.07.2021, 05:00 Uhr

(fh)Am frühen Sonntagmorgen wurden drei geparkte Fahrzeuge in der Königsteiner Straße in Bad Soden bei einem Verkehrsunfall in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 23-jährige mit ihrem BMW die Königsteiner Straße in Bad Soden in Richtung Neuenhain. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß die junge Frau mit ihrem PKW gegen einen rechtsseitig geparkten VW Golf, welcher wiederum gegen einen abgestellten Opel stieß. Auch dieser wurde seinerseits gegen einen geparkten VW Tiguan gedrückt, sodass in der Summe vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste durch einen Abschleppwagen von der Unfallstelle entfernt werden.

Unfall mit drei Verletzten auf der A66, Hofheim, Bundesautobahn 66, Sonntag, 25.07.2021, 22:14 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A66 drei Personen verletzt, ein Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein grauer Mercedes SLK und ein schwarzer Audi befuhren hintereinander den mittleren von drei Fahrstreifen, ein schwarzer Mercedes A-Klasse versetzt daneben den linken von drei Fahrstreifen. Die Fahrzeuge fuhren in Richtung Frankfurt. Der 50-Jährige SLK-Fahrer wollte den Fahrstreifen nach links wechseln, übersah hierbei die A-Klasse und es kam zur Kollision. Die beiden Fahrzeuge gerieten außer Kontrolle und kollidierten noch mit dem schwarzen Audi. Der Fahrer des SLK und zwei Insassen des Audi wurden bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 41.000 EUR. Bei dem 34-jährigen Fahrer des Audi wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Somit musste der 34-Jährige zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Durch den Unfall und die Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen bis 00:30 Uhr.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl | 65843 Sulzbach, Main-Taunus Zentrum | Samstag, 24.07.2021, 16:10 Uhr |

Zwei männliche Beschuldigte haben gemeinschaftlich einen Ladendiebstahl im Bekleidungsgeschäft Peek & Cloppenburg begangen. Hierbei haben ein 19-jähriger Mann aus Gießen und ein 28-jähriger Mann aus Darmstadt Waren mit einem Verkaufswert von 1.100 EUR in eine Umkleidekabine verbracht, sie in eine mit Folie präparierte Tragetasche gesteckt und anschließend versucht, das Geschäft zu verlassen. Hierbei hatten sie jedoch nicht die Rechnung mit einem aufmerksamen Ladendetektiv gemacht, der beide Personen festhalten und hinzugerufenen Beamte der Polizeistation Eschborn übergeben konnte. Beide Ladendiebe wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl | 65843 Sulzbach, Main-Taunus Zentrum | Samstag, 24.07.2021, 18:50 Uhr |

Zwei männliche Täter haben gemeinschaftlich in der Galeria Kaufhof einen Ladendiebstahl begangen. Hierbei gingen sie trickreich vor, indem sie die Oberbekleidung und Schuhe in einer Umkleidekabine anzogen, um anschließend mit der neuen Ware das Geschäft zu verlassen. Hierbei konnte zumindest ein 16-jähriger wohnsitzloser Jugendlicher von einem Ladendetektiv festgehalten und einer Eschborner Polizeistreife übergeben werden. Eine Vorführung des Beschuldigten ist beim Amtsgericht Frankfurt aufgrund von Fluchtgefahr aktuell in Planung. Dem Mittäter gelange mit einem entwendeten Paar Schuhe fußläufig die Flucht. Eine Beschreibung des Mittäters liegt aktuell nicht vor, es bestehen aber wohl Videoaufnahmen zum Tathergang. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von knapp 300 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Diebstahl aus PKW | 65719 Hofheim-Marxheim, Leipziger Straße / Frankfurter Straße | Montag, 19.07.2021, 19 Uhr – Samstag, 24.07.2021, 10 Uhr |

Unbekannter Täter/in entwendete auf unbekannte Weise mehrere Gegenstände aus einem geparkten PKW Opel Corsa mit Frankfurter Zulassung. Dieser wurde nach Tatbegehung unverschlossen festgestellt. Als Diebesgut wurden der zum Fahrzeug zugehörige Fahrzeugschein, Serviceheft und Bedienungsanleitung sowie kosmetische Erzeugnisse benannt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 50 EUR. Da keine Täterhinweise vorliegen, erbittet die Polizeistation Hofheim Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer 06192 20790. In diesem Kontext ergeht der dringende Rat, grundsätzlich keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu deponieren und stets darauf zu achten, beim Verlassen eines Fahrzeuges dieses ordnungsgemäß zu verschließen.

Sachbeschädigung an PKW | 65795 Hattersheim, Goethestraße | Freitag, 23.07.2021, 17:00 Uhr – Samstag, 24.07.2021, 10:30 Uhr |

Unbekannter Täter zerstörte mit einem unbekannten Gegenstand die Heckschutzscheibe eines geparkten grauen PKW Opel Meriva mit MTK-Zulassung. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 500 EUR. Gegenstände wurden nicht aus dem Fahrzeug entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 06192 20790 melden.

BTM Verstoß | 65719 Hofheim-Diedenbergen, In der Baumschule | Samstag, 24.07.2021, 20:30 Uhr |

Im Rahmen einer Personenkontrolle an der Diedenbergener BMX Anlage konnte bei einem 29-jährigen Mann aus Hofheim Amphetamin mit einem Bruttogewicht von etwas über einem Gramm aufgefunden werden. Gegen den Beschuldigten wurde daher ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

Fahrt unter BTM Einfluss | 65795 Hattersheim-Okriftel, Sindlinger Straße | Sonntag, 25.07.2021, 01:55 Uhr |

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle fiel einem Beamten Polizeistation Hofheim ein E-Scooter Fahrer auf, welcher bei Erblicken der Blinkrichter der Kontrollstelle plötzlich von seinem Fahrzeug abstieg und es an der Kontrollstelle auf dem Gehweg vorbeischieben wollte. Hier wurde er einer Kontrolle unterzogen. In der Folge ergab sich der Verdacht, dass der 36-jährige Mann aus Hattersheim unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche auf der Polizeistation Hofheim durchgeführt wurde. Zudem wurde der E-Scooter sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen.

Beleidigung im Straßenverkehr | 65795 Hattersheim-Eddersheim, Weilbacher Straße | Samstag, 24.07.2021, 17:00 – 17:20 Uhr |

Im Rahmen eines Streites zwischen zwei Männern kam es zu einer verbalen Beleidigung eines 40-jährigen Flörsheimers. Der unbekannte Täter saß im Tatzeitraum in einem knapp 40 Jahre alten PKW Mercedes 200 D mit „WN“ Zulassung und wurde wie folgt beschrieben: männlich, 40-50 Jahre alt, rotblonde Haare / Halbglatze, bekleidet mit einem weißen Polo Shirt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | Eppstein-Ehlhalten, Königsteiner Straße | Samstag, 24.07.2021, 10:55 Uhr |

Der Geschädigte parkte seinen blauen PKW Opel Agila ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand. Unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug streifte bei der Vorbeifahrt in Richtung Vockenhausen den geparkten PKW des Geschädigten, setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 EUR am linken Außenspiegel des Opel Agila. Hinweise zu Verursacher und Unfallhergang nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06190 93600 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse, Schwalbach am Taunus, Ostring, 23.07.2021, 11:45 Uhr

Am Freitagmittag, den 23.07.2021 gegen 11:45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer Geldbörse im Ostring, Schwalbach am Taunus.

Ein unbekannter Täter sprach den Geschädigten an, ob er ihm Geld wechseln könnte. Der Geschädigte lehnte dies jedoch ab. Wenig später rempelte der unbekannte Täter den Geschädigten an und entwendete ihm hierbei die Geldbörse. Der unbekannte Täter erbeutete mehrere Hundert Euro. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend über den Ostring in Richtung Württemberger Straße in Schwalbach am Taunus.

Der Täter ist männlich, hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild mit hellem Hauttyp, ist ca. 30 – 45 Jahre alt, ungefähr 180cm groß, kräftiger Körperbau, hat graue, kurze Haare, trug ein helles Hemd und eine graue Jogginghose.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall oder zur beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

PKW zerkratzt, Eschborn, Hunsrückstraße, 23.07.2021 14:30 Uhr – 15:30 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 23.07.2021 zwischen 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter den PKW des Geschädigten in der Hunsrückstraße in Eschborn.

Hierbei nutzte der unbekannte Täter die Abwesenheit des Geschädigten aus und zerkratzte das Fahrzeug. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Täter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 150 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt, Hofheim am Taunus, Weilbacher Straße, 24.07.2021, 04:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, den 24.07.2021 gegen 04:30 Uhr, ereignete sich eine Trunkenheitsfahrt eines 30-jährigen Autofahrers aus Hofheim.

Bereits auf der Autobahn 66 aus Richtung Frankfurt in Fahrtrichtung Wiesbaden fiel ein 30-jähriger Autofahrer einer Noteinsatzfahrzeugbesatzung auf. Der 30-jährige Autofahrer fuhr auf der Autobahn auffällig Schlangenlinien. In der Weilbacher Straße in Hofheim am Taunus konnte die Weiterfahrt verhindert werden. Im Atem des 30-jährigen Autofahrers konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der 30-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. In der Folge musste eine Blutentnahme auf der Hofheimer Wache veranlasst, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.