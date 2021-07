Verdacht des Chloraustritts im Schwimmbad – Entwarnung!

Alsfeld (ots)

Am Montag, 26.07.2021, gg. 17:05 Uhr, wurde die Feuerwehr Alsfeld durch den Bademeister des Erlenbades in Alsfeld ein Chlorgasaustritt gemeldet. Ausgelöst wurde der Chlorgasaustritt durch eine interne Gefahrenmeldeanlage in einem Technikraum des Freibades. Das Erlenbad war bereits evakuiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Badegäste mehr auf dem Gelände des Freibades, alle Personen waren unverletzt. Durch hinzugezogene Feuerwehren von Alsfeld und Ortsteilen erfolgte in schweren Schutzanzügen und unter Atemschutz die weitere Ursachenforschung. Darüber hinaus unterstützten starke Kräfte des Rettungsdienstes. Zusätzlich kam es während des Feuerwehreinsatzes zu einem Wasserrohrbruch an der Ecke „Walkmühlenweg“ und „An der Bleiche“, der dazu führte, dass das Kellergeschoß des Schwimmbades unter Wasser gesetzt wurde. Hier musste parallel das Wasser wieder ausgepumpt und die Stromversorgung des Freibades abgeschaltet werden. Durch die Polizeistation Alsfeld wurden neben Verkehrsmaßnahmen auch Durchsagen an die Bevölkerung (Spielplatz und Wohnmobilplatz usw.) – neben einer Warnmeldung über die Hessenwarn-App – durchgeführt, so dass im Umkreis von 200m die Bevölkerung vor dem möglichen Austritt von Chlorgas gewarnt war. Um 19:05 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Es hatte sich um einen technischen Defekt der Gefahrenmeldeanlage gehandelt und es war zu keinem Zeitpunkt zu einem Austritt von Chlorgas gekommen.

Auto überschlägt sich

Alsfeld – Am Sonntag (25.07.), gegen 5:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer oder Fahrerin mit einem grauen Audi A3 die B254 von Eudorf in Richtung Schrecksbach. In einer leichten Linkskurve kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Dabei entstand leichter Feldschaden und es wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer oder die Verkehrsteilnehmerin verließ die Unfallstelle, anschließend vermutlich zu Fuß, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher oder der -verursacherin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Feldkrücken (ots)

Am 22. Juli, gegen 16:45 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW 530d die Landesstraße von der Poppenstruth herkommend in Richtung Feldkrücken. Im Bereich einer Kurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich weit über der Fahrbahnmitte befand. Die 33-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Aussage der 33-jährigen soll es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen dunkelblauen oder schwarzen Kleinwagen handeln. Anhand der Menge von Glassplittern, welche an der Unfallstelle vorgefunden wurden, müsste mindestens eine Seitenscheibe an dem Wagen des Unfallverursachers zerstört sein. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090 Am BMW der 33-jährigen entstand Sachschaden von 3.500 EUR.

Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

Lauterbach – Am Freitagvormittag (23.07.), gegen 11:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Selbstbedienungsladen in der Umgehungsstraße die Geldbörse einer 80-jährigen Frau aus Lauterbach. Während sich die Dame im Geschäft umschaute, griffen die unbekannten Langfinger nach dem Geldbeutel im Einkaufskorb der Lauterbacherin und entwendeten diesen samt Inhalt. Die 80-Jährige stellte den Diebstahl erst später an der Kasse des Ladens fest. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

Fulda – Ein 41-Jähriger Mann verstaute am Donnerstag (22.07.) Bargeld in seinem blauen BMW, der in der Straße „Pröbelsfeld“ in Sickels geparkt war. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass das Innenfach des Fahrzeuges, in welchem die Brieftasche verstaut war, offenstand. Später stellte er das Fehlen des Bargeldes fest. Möglicherweise hatte der Geschädigte vergessen, das Fahrzeug zu verschließen. Die Unbekannten erbeuteten eine Summe im vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist

Verschließen Sie die Fenster – auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen

Petersberg – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (25.07.), zwischen 22.00 Uhr und 01.45 Uhr, rund um den Sportplatz in Steinau die Reifen von bislang 14 Fahrzeugen zerstochen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere betroffene Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sitzbank beschädigt

Hünfeld – Ein 49-jähriger Spaziergänger wurde am Sonntag (25.07.) auf eine beschädigte Sitzbank in der Jahnstraße auf dem Gelände der Konrad-Zuse-Schule aufmerksam. Unbekannte Täter hatten diese voraussichtlich in der Nacht zuvor beschädigt, indem sie gewaltsam eines der drei Holzbretter aus der Verankerung rissen. Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Bebra – In der Nacht zu Freitag (23.07.) stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem weißen Audi A4 Avant. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände vor einer Garage in der Görlitzer Straße. Durch Aufhebeln der Fensterscheibe auf der Beifahrerseite gelangten die Langfinger an den in der Mittelkonsole befindlichen Geldbeutel samt Inhalt. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Ludwigsau / Friedlos – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (24.07.) im Stadtweg ein Portemonnaie aus einem blauen Opel Astra. Durch Einschlagen des Türfensters auf der Fahrerseite gelangten die Diebe an die im Fahrzeug befindliche Geldbörse. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kradfahrerin erlag ihren schweren Verletzungen

Grebenhain (ots)

Die am Sonntagabend auf der L3168 bei Ilbeshausen verunglückte Kradfahrerin (ots-Bericht PP Osthessen 25.07.21 / 20:10 Uhr) ist in den frühen Morgenstunden ihren schweren Verletzungen im Uniklinikum Gießen erlegen.

Die Unfallursache wird noch durch einen Gutachter ermittelt. Die L3168 war am gestrigen Abend über mehrere Stunden voll gesperrt.