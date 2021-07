Lastwagen kommt von der Straße ab – Fahrer gestorben

Am Montag, 26. Juli, gegen 11.15 Uhr, starb ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer auf der Landstraße 3071 zwischen Neustadt und Speckswinkel. Nach Zeugenaussagen kam sein unbeladener Lastwagen plötzlich und ohne verkehrsbedingte Ursache oder Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers nach links von der Straße ab in den Graben. Bis zum Stillstand fuhr der Lastwagen noch zwei Bäume um, bevor er dann auf die linke Seite kippte. Der Notarzt und der Rettungsdienst konnten dem in seinem stark deformierten Führerhaus eingeklemmten Mann aus Polen nicht mehr helfen. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen sowie die Sicherstellung des Lastwagens an. Der Lastwagen lag schräg an der Böschung und drohte weiter abzurutschen, was zunächst umfangreiche Sicherungsarbeiten und anschließend aufwändige Bergungsarbeiten unter Einsatz eines Krans erforderte. Am Lastwagen, einem MAN Truck & Bus, entstand ein Totalschaden (mindestens 70.000 Euro). Die Polizei sperrte die Landstraße zwischen Neustadt und Speckswinkel und leitete den Verkehr ab. Ein fallender Baum beschädigte zudem eine Vogelvoliere auf einem angrenzenden Anwesen.

Stadtallendorf – Lastwagenreifen platt gestochen

Zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Montag, 26. Juli, stachen unbekannte Täter an mindestens zwei Lastwagen jeweils einen Reifen platt und richteten damit einen Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Die Lastwagen parkten in der Verlängerung des Schmiedewegs Richtung Artilleriestraße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter, Tel. 06428 9305 0.

Ebsdorf – Sachbeschädigung am Bürgerhaus

Nach Zeugenaussagen hielten sich zur Tatzeit oder kurz davor fünf Jungs und drei Mädchen, alles Jugendliche am Dorfgemeinschaftshaus auf. Ob sie für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen. In der Nacht zum Samstag, 24. Juli, zwischen 21.30 und 02.30 Uhr entstand an dem Haus ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter knickten drei Taubenschutzgitter und ein Schutzblech von einer Dachstütze ab bzw. rissen sie ab. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Eisenpoller angefahren

Welcher Lastwagen hat den Eisenpoller vor dem Anwesen Weserstraße 1 beschädigt? Der Unfall war am Freitag, 23. Juli, zwischen 14 und 19 Uhr. Vermutlich fuhr der Lastwagen oder ein anderes großes Fahrzeug durch die Weserstraße zur Niederkleiner Straße und dabei vor dem Anwesen Weserstraße 1 soweit rechts, dass er den zur Sicherheit der Fußgänger dort aufgestellten und fest verankerten Eisenpoller streifte. Der Pfosten löste sich durch die Kollision aus der Verankerung. Der Schaden liegt bei vermutlich wenigen hundert Euro. Der Verursacher bemerkte den Anstoß möglicherweise nicht und kümmerte sich daher auch nicht um die Schadensregulierung. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Angesprochener BMW-Fahrer fuhr nach Unfall weiter

Obwohl ein Insasse des anderen beteiligten Autos den Fahrer des schwarzen BMW nach dem Unfall ansprach, fuhr dieser weiter. Dank des bekannten Kennzeichens dürfte die Ermittlung des verantwortlichen Fahrers nur eine Frage der Zeit und der Schadensersatz gesichert sein. Der Unfall passierte am Donnerstag, 22. Juli, gegen 15.25 Uhr, in der Jahnstraße. Der BMW kam rückwärts aus einer Grundstückszufahrt und kollidierte mit einem weißen Astra. Die beiden Insassen im Opel blieben unverletzt. An dem Auto entstand an der Front ein Schaden in wahrscheinlich vierstelliger Höhe.

Haddamshausen – Stehenden Linienbus touchiert

Ein Pkw touchierte am Freitag, 23. Juli, um 17.52 Uhr den an der Haltestelle „Die Steingasse“ in Haddamshausen haltenden Linienbus und beschädigte diesen hinten links. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens von mindestens 1000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt Richtung Niederweimar fort. Durch den Unfall gab es keine Verletzten. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Unfallflucht im Krummbogen

Der Unfall vor dem Anwesen Krummbogen 15 war am Samstag, 24. Juli, zwischen 10.50 und 14.30 Uhr! Zu dieser Zeit muss es auf der gut besuchten Straße mitten in der Stadt doch Zeugen geben. Wer also hat gesehen wie ein Fahrzeug den vor dem Anwesen geparkten schwarzen Seat Leon mit HG-Kennzeichen angefahren hat. Am Seat entstand vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Derzeit steht nicht fest, ob es beim Vorbeifahrern oder doch im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision kam. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hommertshausen – Vandalismus

Zwischen Freitag, 02 und Freitag 23. Juli, kam es auf dem Gelände des SSV 1930 Hommertshausen zu einem Fall von Vandalismus. An der Grillhütte ist ein Teil der hölzernen Ablage herausgebrochen, vier Stühle aus Plastik wurden zerstört und teilweise auf dem Sportplatz verteilt. Die unbekannten beschädigten drei Holzbänke der Zuschauertribüne, beschädigten eine Eckfahne und warfen die Mülleimer sowohl an der Grillhütte als auch am Vereinsheim um und verteilten Glasscherben vor den Gebäuden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem beschriebenen Ereignis zusammenhängen könnten?

Steinperf – Beton und Bauschutt illegal abgeladen

Aufgrund von Menge, Größe und Gewicht dürfte ein größerer Lastwagen die etwa 10 bis 15 Tonnen Beton und Bauschutt, bestehend aus Schwerbeton- und Bruchsteinen illegal auf dem Gelände einer Firma in der Hinterlandstraße abgeladen haben. Möglicherweise handelt es sich um das Ergebnis des Abrisses einer Grundstücksmauer. Die Ablage erfolgte zwischen Samstag, 10. Juli und Freitag 16. Juli. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und der illegalen Abfallentsorgung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Kirchenfenster der E – Kirche beschädigt

Der Schaden fiel durch das Reinigen des Kirchenschiffs am Samstag, 24. Juli auf. Scherben lagen auf dem Boden unter einem Fenster der linken Längsseite der Kirche. Bei der Betrachtung des Fensters fielen mehrere Risse und ein Loch auf. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Die Tatzeit steht nicht fest, muss aber vor dem Samstag, 08.30 Uhr gewesen sein. Wer hat rund um die Elisabethkirche Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederklein – Silageballen beschädigt

Silageballen müssen dauerhaft luftdicht verschlossen bleiben, damit das Tierfutter halt- und genießbar bleibt. Kommt Luft in die Ballen verdirbt das Futter durch die Ausbreitung von Schimmelpilzen schnell. Durch die Beschädigung von insgesamt 26 Silageballen entstand dem Landwirt ein Schaden von über Tausend Euro. Die Ballen waren Teil eines Lagers auf einer Wiese bei der Todtenmühle in Niederklein. Wer hat zur Tatzeit vor Samstag, 24. Juli, 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben? Die Ballenumwicklungen waren teilweise aufgeschlitzt, teilweise quasi durchlöchert. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dagobertshausen – Sachbeschädigung – Glasscheibe eines Gewächshauses beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Straße Weidebrunkel. Die Tat ereignete sich zwischen 08 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am folgenden Samstag, 24. Juli. Auf unbekannte Weise, mutmaßlich jedoch gewaltsam, ging eine Scheibe im Dach eines Gewächshauses im Garten des Anwesens zu Bruch. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen – Handtasche im Auto

Eine im Auto liegende Handtasche veranlasste einen Dieb die Seitenscheibe einzuschlagen und zuzugreifen. Er erbeutete eine Geldbörse mit Bargeld, Führerschein, Kreditkarten und anderen Dokumenten und Debit-Karten. Der Schaden am Auto beträgt mindestens 300 Euro. Der Wert der Beute liegt bei mindestens 500 Euro. Der betroffene graue E-Klasse Daimler stand zur Tatzeit am Samstag, 24. Juli, zwischen 12.30 und 12.50 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb des Hauptfriedhofs in der Hohen Leuchte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Einbrecher stehlen Tabakwaren

Vermutlich durch ein gekipptes Fenster drangen Einbrecher in einen Lebensmittelmarkt in der Straße Im Boden ein. Sie erbeuteten Tabakwaren im Wert von mindestens 1200 Euro. Der Einbruch passierte am Samstag, 24. Juli. zwischen 17.05 und 17.30 Uhr. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den oder die Täter und auch nicht auf ein etwaiges Fluchtfahrzeug. Wer hat fremde Autos oder Personen rund um den Markt gesehen? Wer kann Sachdienliche Hinweise geben? Vielleicht fiel ja eine Person dadurch auf, dass sie sich dort irgendwie komisch verhalten hat. Jeder Hinweis könnte dienlich sein und zur Aufklärung des Einbruchs beitragen. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Heskem – Diebstahl von Fahrzeugteilen

Zwischen Samstag 10. Juli und Freitag, 23. Juli öffneten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Lindenring11 geparkten Ford Ka und stahlen aus dem Motorraum diverse Autoteile. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Roller gestohlen

Der Eigentümer und die Polizei fahnden nach einem gestohlenen schwarz silber farbenen Motorroller. Der Roller stand zur Tatzeit am Samstag, 25. Juli, zwischen 11.30 und 21.15 Uhr, im Hinterhof des Anwesens Sudetenstraße 14. Der Roller, ein Explorer Race GT 50, hat einen Wert von 1000 Euro und trägt das für 2021 gültige Versicherungskennzeichen 983KKR. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra – Alarmanlage ging los

Beim Versuch, die Keller- und Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen, löste ein Einbrecher den Alarm aus und flüchtete letztlich ohne Beute. Der Täter verursachte an den Türen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Samstag, 24. Juli, zwischen 03 und 04 Uhr, in der Gladenbacher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Tipi im Anna-Park angesteckt

Unbekannte steckten das Tipi im Anna-Park an und richteten damit mal abgesehen von dem ideellen Schaden einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an. Das schöne Tipi mit dem aus zahlreichen handgearbeiteten Stoffstücken, gehäkelten und gestrickten Teilen bestehenden bunten Zeltdach brannte am Freitag, 23. Juli, gegen 21 Uhr ab. Wer hat vor der Brandzeit Personen auf dem Spielplatz gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Landkreis – Fahrten unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss

Wieder fuhren am zurückliegenden Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Am Samstag, 24. Juli, gegen 12.15 Uhr, stoppte die Polizei in Neustadt ein Auto. Am Steuer saß ein polizeibekannter 43 Jahre alter Mann. Nachdem sich der Autofahrer mit seinen Angaben zum verlangten Führerschein mehrfach widersprach und immer mehr verstrickte, gab er die offensichtliche Lügerei auf und räumte ein bereits seit Jahren keinen Führerschein mehr zu haben. Außerdem räumte der Mann den täglichen Konsum von Methadon und gelegentlichen von Cannabis ein. Um 22.35 Uhr reagierte der Drogentest eines in Neustadt kontrollierten Autofahrers positiv auf Amphetamine und THC. Der 36 Jahre alte Fahrer hatte den regelmäßigen Drogenkonsum eingeräumt und zugegeben, noch nie einen Führerschein besessen zu haben. Die Polizei musste dann nicht nur ihm, sondern auch der 35 Jahre alten Frau, die ihn auf der Wache abholte, die Weiterfahrt untersagen. Auch bei der Dame, die mit dem Auto zur Dienststelle kam, ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Der Test bestätigte den Verdacht mit Anzeigen auf Amphetamine, Kokain und Opiate. Der Alkotest eines gegen 01.15 Uhr in Neustadt überprüften Autofahrers zeigte 1,13 Promille. Die Ermittlungen zum angeblich nur nicht mitgeführten Führerschein des 31-Jährigen dauern an. Ebenfalls ohne Führerschein und sowohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln als auch unter Alkoholeinfluss unterwegs mit seinem Zweirad auf der Bundesstraße 454 war ein 33 Jahre alter Mann. Der Alkotest zeigte in der Nacht zum Sonntag, um 03.50 Uhr 0.79 Promille. Der Drogentest reagierte Amphetamine und Kokain. Schließlich fiel am Sonntag, 25. Juli, um 22.15 Uhr, noch ein 33 Jahre alter Mann in Stadtallendorf auf. Sein Alkotest zeigte einen geringen Einfluss in Höhe von 0.13 Promille, aber der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Wie üblich veranlasste die Polizei bei allen eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.