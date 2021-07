Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trunkenheitsfahrten

Bad Dürkheim (ots) – Gleich zwei Trunkenheitsfahrten stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am 25.07.2021 fest. Gegen 14:30 Uhr fiel demnach in Bad Dürkheim ein 67-Jähriger auf seinem Kleinkraftrad auf, der mittig auf der Fahrbahn fuhr und zunächst nicht auf Anhaltezeichen der Beamten reagierte. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer am Vorabend dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt – ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weiterhin wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 21:30 Uhr darüber informiert, dass vermutlich eine Person in Herxheim am Berg betrunken Auto fahre. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte sodann ein 76-Jähriger PKW-Führer kontrolliert werden, bei welchem deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein hier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Also Folge wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Haßloch: Einbruch bei Busunternehmen

Haßloch (ots) – Ein Bürogebäude in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße war am vergangenen Wochenende (24./25. Juli) das Ziel von Einbrechern. Zwei Busunternehmen teilen sich die Räumlichkeiten, zu denen sich die Diebe gewaltsam Zutritt verschafften (Aufhebeln eines Fensters). Schränke und Rollcontainer wurden aufgebrochen und durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe. Diebesgut und Sachschäden können noch nicht summiert werden. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Anhänger in Brand geraten

Haßloch (ots) – Was den Brand eines Umzugskartons auf einem Anhänger am Sonntag um 16 Uhr in der Bahnhofstraße auslöste, beschäftigt die Polizei. Die freiwillige Feuerwehr Haßloch löschte die Flammen und verhinderte so ein Übergreifen auf den Hänger. In dem Karton befanden sich Spielekonsolen und entsprechendes Zubehör. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Weidenthal: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weidenthal (ots) – Am 25.07.2021 gegen 17:00 Uhr kam es auf der B39 bei Weidenthal zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 55-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Zweiradfahrerin wollte in einer Rechtskurve Fahrtrichtung Neustadt den vor ihr fahrenden Pkw eines 27-jährigen Mannes überholen, als ein Pkw ihr entgegen kam. Sie streifte den Pkw und verletzte sich hierbei am linken Fuß. Da die Motorradfahrerin dem überholten 27-Jährigen vorwirft, die Geschwindigkeit während des Überholvorganges erhöht zu haben, wird weiter ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden an Motorrad und entgegenkommendem Pkw wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):