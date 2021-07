L 499: Vollsperrung zwischen Helmbach und Elmstein vom 02. bis 27. August 2021 – Umleitung für den ÖPNV

Helmbach / Elmstein / Bad Dürkheim – Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) erneuert momentan die L 499 im Bereich der Verbandsgemeinde Lambrecht. Ab Montag, 2. August 2021, steht der zweite Bauabschnitt an: Die Straße wird zwischen Ortseingang Helmbach und Elmstein voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis 27. August an.

Auch diese Sperrung betrifft den öffentlichen Busverkehr. Zuvor (bis Ende Juli) ist die L 499 zwischen Breitenstein und Ortseingang Helmbach gesperrt, diese Sperrung wird Anfang August aufgehoben.

Dadurch können die Orte Helmbach, Breitenstein und Erfenstein ab 2. August wieder mit dem ÖPNV bedient werden. Ab diesem Zeitpunkt ist der ÖPNV dann im Bereich der VG Lambrecht wieder komplett sichergestellt. Allerdings wird weiterhin über eine gesonderte Umleitung für den Busverkehr gefahren, sodass es zu einer Verlängerung der üblichen Fahrzeit kommen kann. Anschlüsse werden weiterhin erreicht. In Helmbach wird es an der Abzweigung L499/K51 Ersatzhaltestellen geben. Genauso werden in Appenthal Ersatzhaltestellen in der Bahnhofstraße eingerichtet.

Die Baustellenfahrpläne sind auf der Homepage der Kreisverwaltung und des Busunternehmens Imfeld einsehbar und werden an den Haltestellen ausgehängt.

Information des LBM:

Am 2. August 2021 beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der L 499 zwischen Ortseingang Helmbach und Elmstein. Unter Vollsperrung der Fahrbahn der L 499 werden die Arbeiten bis zum 27. August 2021 ausgeführt.

Die ausgeschilderte Umleitung des Verkehrs erfolgt über Iggelbach. Der Verkehr wird, aus dem Osten kommend, von Helmbach zunächst über die K 51 auf die K 18 und anschließend auf die K 17 nach Iggelbach geführt. Von Iggelbach aus wird der Verkehr über die K 19 nach Elmstein geführt. Die Verkehrsführung von Elmstein aus erfolgt in umgekehrter Richtung. Es werden entsprechende Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert. Die Zufahrt nach Helmbach ist von der Anschlussstelle L 514 sowie K 18 während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Weitere Informationen zur Verkehrsführung finden Sie auch im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.

Aufgrund der starken Beschädigung des Fahrbahnbelages ist die Erneuerung der Fahrbahn der L 499, zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit, erforderlich.

Die Kosten für die ca. 1.700 m lange Baumaßnahme belaufen sich auf rund 480.000 Euro.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die auftretenden Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.