Hoftor samt Ehefrau auf die Straße geschleudert

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Sonntagabend 25.07.2021 gegen 17:40 Uhr kam es in der Ringstraße in Darmstadt-Eberstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen war der Fahrer im Begriff, seinen PKW rückwärts in seine Hofeinfahrt zu rangieren und wurde hierbei durch die Ehefrau eingewiesen. Nachdem der PKW mit voller Länge in der Hofeinfahrt stand, schloss die Einweiserin eine Hälfte des Hoftores.

Nun verwechselte der PKW-Fahrer mutmaßlich das Gas- mit dem Bremspedal. Der PKW beschleunigte und durchschlug die bereits geschlossene Hälfte des Hoftores. Hierbei wurde die Ehefrau, welche sich hinter dem Hoftor befand, von selbigem erfasst und auf die Straße geschleudert.

An der gegenüberliegenden Hauswand kam der PKW zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Einweiserin als auch der Fahrer schwer verletzt und durch Rettungswagen in Darmstädter Krankenhäuser verbracht.

Laut dem eingesetzten Notarzt besteht aktuell keine Lebensgefahr.

An PKW, Hoftor sowie der Hauswand entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte versorgten Ersthelfer die Verletzten. Hierbei wird insbesondere eine Ersthelferin gesucht. Die Dame trug zum Unfallzeitpunkt ein weißes T-Shirt und entfernte sich nach Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallstelle. Die Polizeistation Pfungstadt war mit der Unfallaufnahme befasst und erhofft sich durch die Ersthelferin Angaben zum Unfallhergang und bittet diese um Kontaktaufnahme.

Hinweise werden unter der folgenden Rufnummer entgegengenommen: 06157 / 9509-16.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallfluchten

Büttelborn (ots) – Der Geschädigte parkte am 24.07.2021 seinen schwarzen Seat in der Ederstraße. Er stand dort vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Dunkelheit (06:20-21:15 Uhr). Als er Fahrer zurückkehrte musste er eine Beschädigung im Heckbereich feststellen. Die Stoßstange und die Heckklappe waren beide leicht eingedrückt.

Der Schaden hat sicherlich eine Höhe im Bereich von 3.000 EUR. Der Verursacher verließ die Unfallstelle umgehend und entzog sich seiner Haftung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau, Tel.: 06152-1750 in Verbindung zu setzen.

Riedstadt-Leeheim (ots) – Ein unbeschädigter Golf Cabrio wurde am 23.07.2021 von 18-21:30 Uhr auf dem Parkplatz am Vereinsheim geparkt. Als der Fzg.-Führer zurückkehrte, stellte er vorne rechts einen frischen Sachschaden fest. Durch ein unbekanntes Fzg. wurde die Stoßstange verschrammt und der Fahrtrichtungsanzeiger beschädigt.

Ohne sich um den Schaden, von etwa 1.000 EUR, zu bekümmern, setzte der/die Fahrer(in) die Fahrt fort. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizeistation in Verbindung setzen.

Telefon 06152-1750.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit elektrischem Krankenfahrstuhl – Zeugen gesucht

Biblis (ots) – Am Donnerstag 22.07.2021 gg. 20:30 Uhr kam es in Höhe der Hugo-Sellheim-Straße/Ecke Kettelerstraße zu einer leichten Kollison zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem Kleinbus. Der Kleinbus fuhr an der angegebenen Örtlichkeit aus bislang unbekannter Ursache langsam rückwärts und touchierte hierbei den Krankenfahrstuhl auf der linken Seite.

Der 88-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls wurde hierbei nicht verletzt. Ein Schaden an dem Krankenfahrstuhl wird noch überprüft. Der Fahrer des Kleinbusses vergewisserte sich kurz, ob es dem Herrn gut geht und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Der Fahrer dieses Kleinbusses oder Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Beim Diebstahl von Obst- und Gemüsekisten erwischt

Bürstadt (ots) – Auf das Einlösen von Obst- und Gemüsekisten, die einem Pfandsystem unterliegen, hat sich offensichtlich ein Pärchen aus Ludwigshafen spezialisiert. Der Sicherheitsdienst eines Einkaufsmarktes in der Mainstraße ertappte am frühen Freitagmorgen (23.07.), gegen 0.20 Uhr die Diebe beim Verladen von 300 Kisten ins Auto.

Der 60-jährige Mann und seine 23-jährige Begleiterin sind keine unbeschriebenen Blätter. Wegen gleichgelagerten Diebstählen wurde bereits gegen sie ermittelt. Neben dem aktuellen Fall wird dem Paar zudem vorgeworfen, zwischen dem 14.07.-18.07.2021 am selben Markt ungefähr 1.200 Kisten im Gegenpfandwert von rund 4.630 Euro gestohlen zu haben.

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Die gesetzliche Strafandrohung umfasst eine Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und

10 Jahren.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots) – Am Donnerstag 22.07.2021 um 16.36 Uhr beschädigte ein PKW-Fahrer auf dem Parkplatz am Niederwaldsee ein geparkten PKW Renault und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Der flüchtige Fahrer fuhr einen weißen PKW mit DA-Kennzeichen.

Hinweise zum Fahrer/in oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

