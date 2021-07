Feldbrand – 37-jähriger Mitteiler festgenommen

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Freitag 23. Juli 2021 brannte Am Lausberg ein Feld. Gegen 16 Uhr befanden sich Polizeibeamte des Überfallkommandos im Bereich Am Lausberg, als sie von einem 37-jährigen Mann angesprochen wurden, der sie auf einen Brand in einem in der Nähe befindlichen Feld aufmerksam machte. Die Beamten verständigten umgehend die Feuerwehr und mussten folglich zu einem weiteren Einsatz verlegen.

In unmittelbarer Nähe des Brandortes trafen nun alarmierte Beamte des 12. Polizeireviers auf den 37-jährigen Mitteiler, den sie daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Der einschlägig polizeibekannte Mann roch deutlich nach Rauch und wies Rußspuren an seinen Händen auf. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten darüber hinaus zwei Feuerzeuge auf.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Haft des 37-Jährigen an. Für den Festgenommenen ging es daraufhin in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Die verbrannte Feldfläche von ca. 40 x 40 Metern wurde zuvor abgeerntet, sodass der entstandene Sachschaden derzeit als gering eingestuft wird. Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Pkw prallt in Sperranhänger – Drei Verletzte

Frankfurt/A66 (ots)-(dr) -Am Freitag 23.07.2021 kam es auf der A 66 zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Fahrzeug miteinander kollidierten. Einer der Pkw prallte nach dem Zusammenstoß in den Sperranhänger einer Baustelle. Bei dem Unfall wurden 3 Fahrzeuginsassen, zwei 22 und 28 Jahre alte Frauen und ein 29-jähriger Mann, verletzt.

Gegen 22:05 Uhr waren der 29-jährige Mann und seine 22-jährige Beifahrerin mit einem Mercedes auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Eschborn und der Anschlussstelle Höchst wechselte der 29-Jährige von der linken Spur nach rechts auf den nächsten Fahrstreifen und stieß mit einem dort befindlichen 30-Jährigen und seiner 28-jährigen Beifahrerin zusammen, die zu diesem Zeitpunkt mit einem Toyota in gleicher Fahrtrichtung unterwegs waren.

Durch den seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge schleuderte der Mercedes über die Fahrbahn und prallte rechtsseitig gegen einen Sperranhänger der Baustelle und anschließend rechtsseitig gegen die Betongleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Anhänger um.

Beide Insassen des Mercedes sowie die Beifahrerin des Toyota wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen sowie dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden.

Zwischenzeitlich war die Fahrbahn in Richtung Wiesbaden bis auf den linken Fahrstreifen aufgrund der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Arbeiten wurden gegen 23:45 Uhr abgeschlossen. Die Unfallermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Alle guten Dinge sind zwei

Frankfurt (ots)-(em) Am Donnerstag 22. Juli 2021 haben zwei Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, unter anderem ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Die beiden konnten festgenommen werden. Gegen Mittag hatten die zwei jungen Männer es in der Miquelallee auf ein Fahrrad der Marke Cube abgesehen.

Während dem einen mitsamt dem Zweirad die Flucht gelang, konnte der zweite im Bunde (16 Jahre alt) noch an Ort und Stelle festgehalten und an die alarmierte Polizei übergeben werden.

Wenig später erkannten Beamte der Fahrradstaffel den flüchtigen Täter anhand der Personenbeschreibung wieder. Der 17-jährige Tatverdächtige führte jedoch kein Fahrrad, sondern einen E-Scooter mit sich. Wie sich herausstellen sollte, wurde dieser vor kurzem als gestohlen gemeldet. Daher ging es für den 17-Jährigen erst einmal ins Polizeipräsidium. Der Roller wurde sichergestellt.

Die beiden Jugendlichen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf das entwendete Mountainbike, dauern an.

