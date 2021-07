Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Am Samstag 24.07.2021 kam es zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch in der Elbestraße. Ein mit 2 gezückten Messern bewaffneter 27-jähriger Somalier, war im Begriff einen 65-jährigen Passanten anzugreifen. Die vorherige Aufforderung der Polizisten die Messer fallen zu lassen, hatte der Somalier mit dem Ausruf “I kill you” ignoriert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat gegen 11:50 Uhr ein 27-jähriger Somalier ein mehrstöckiges Gebäude in der Elbestraße und suchte in diesem ein Büro auf. Unter Vorhalt zweier Messer traf dieser unvermittelt auf einen dort befindlichen 65-jährigen Mann und griff diesen an. Dieser setzte sich mit einem Pfefferspray zur Wehr, sodass der 27-Jährige im weiteren Verlauf das Gebäude verließ.

Verfolgt von dem 65-Jährigen, begab sich der Somalier mit den beiden Messern in den Händen über die Elbestraße in Richtung Niddastraße. Zu diesem Zeitpunkt machten Passanten eine Polizeistreife, die in der Nähe einparkte, auf den bewaffneten Mann aufmerksam. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Wenig später trafen die Poliisten auf den 27-jährigen Somalier und forderten ihn auf, die Messer fallen zu lassen, was dieser jedoch ignorierte und ein “I kill you” entgegnete. Als sich der bewaffnete 27-Jährige weiter in Richtung Niddastraße begeben wollte, erblickte er den 65-Jährigen an einem PKW stehend und lief direkt auf diesen zu. Der 65-Jährige wich zurück und kam kurz darauf zu Fall. Unmittelbar bevor der Somalier, immer noch beide Messer in den Händen haltend, den Mann erreichte, kam es zu mehreren Schussabgaben der Beamten, die den Angreifer stoppen und festnehmen konnten.

Weder Unbeteiligte noch die Polizeibeamten wurden verletzt. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch den Sturz. Der 27-jährige Somalier kam zur Versorgung der erlittenen Schussverletzungen in ein Krankenhaus. Akute Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter soll am Sonntag einem Richter vorgeführt werden.

Die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

