Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, in der Zeit zwischen 14:45 und 16:15 Uhr, wurde der auf einem Parkplatz am Stadtplatz abgestellte Pkw BMW einer 61-jährigen Frau aus Aachen durch einen anderen, unbekannten Pkw beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Pkw beschädigte den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugecke und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 1.500,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Fahrrad entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, zwischen 10:00 und 19:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fahrrad vom Wurstmarktplatz. Das schwarze BMX-Rad der Marke Sunday Blueprint 20 war im Bereich des Trafogebäudes an einem Baum festgemacht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

