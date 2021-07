Ludwigshafen: Vorverkaufsstart für Modern Times

Ludwigshafen – Mit dem Festival Modern Times begibt sich die Staatsphilharmonie traditionell zum Auftakt einer neuen Saison auf die musikalische Reise ins beginnende 20. Jahrhundert, der Gründungszeit des Orchesters. Diese Aufbruchszeit, die erstaunlich lebendig in unsere Lebensrealität hineinwirkt, wird in vier Festivalkonzerten aufgegriffen.

„Die sogenannten ‚Goldenen Zwanziger‘ waren eine Zeit der Extreme und brachten massive gesellschaftliche Umwälzungen. Ein Vergleich mit der Gegenwart liegt nahe und führt uns noch einmal deutlich vor Augen, warum ‚Modern Times‘ mit dem Schwerpunkt auf der Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts so wichtig für das Orchester ist. Schließlich wurde die Staatsphilharmonie 1919, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg gegründet“, so Intendant Beat Fehlmann über das Konzept des Festivals.

Die Festival-Eröffnung unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis findet in diesem Jahr in der Ludwigshafener Friedenskirche statt. Auf dem Programm steht Anton Bruckners 7. Sinfonie in der Kammermusikfassung von Hanns Eisler, Erwin Stein und Karl Rankl. Obwohl die Sinfonie gewissermaßen im Taschenformat erklingt, bahnen sich Dramatik und ein verschwenderischer Klangreichtum ungebremst den Weg. Beim zweiten Festivalkonzert steht Charlie Chaplins Stummfilmklassiker „The Circus“ auf dem Programm. Die Verbindung aus Witz und Scharfsinn löst bis heute eine unangefochtene Faszination aus. Frechen Humor prägen auch die Schlager und Chansons, die das Schellack Orchester performt. An zwei Abenden in Folge tritt das Ensemble im Von-Busch-Hof in Freinsheim auf. Beim Abschlusskonzert im Rosengarten ist unter anderem Igor Strawinskys „Der Feuervogel“ in der Ballettversion zu hören. Am Pult steht auch hier Chefdirigent Michael Francis.

Der Vorverkauf startet ab sofort über die Staatsphilharmonie-Webseite. Alle Veranstaltungen werden gemäß der geltenden Corona-Verordnung umgesetzt.

Alle Festival-Konzerte im Überblick:

Mi, 01. September 2021

19.30 Uhr

Friedenskirche, Ludwigshafen

MODERN TIMES 1

HINTERZIMMER

Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 7 E-Dur für Kammerorchester, (arr. von Hanns Eisler, Erwin Stein und Karl Rankl)

Michael Francis, Chefdirigent

Fr, 03. September 2021

19.30 Uhr

Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau

MODERN TIMES 2

ZIRKUS

Charles Chaplin

The Circus, Stummfilm mit Live-Orchesterbegleitung

Adrian Prabava, Dirigent

Do, 09. und Fr. 10. September 2021

Jeweils 20.00 Uhr

Freinsheim, Von-Busch-Hof

MODERN TIMES 3

DAVON GEHT DIE WELT NICHT UNTER

Schlager und Chansons

Schellack Orchester Ludwigshafen

In Kooperation mit dem Verein Von-Busch-Hof konzertant

Sa, 11. September 2021

19.30 Uhr

Mannheim, Mozartsaal im Rosengarten

MODERN TIMES 4

EXPLOSIONEN

Charles Ives Three Places in New England für großes Orchester (1914)

1. The „St. Gaudens“ in Boston Common (Col. Shaw and his Colored Regiment

2. Putnam’s Camp, Redding, Conneticut

3. The Housatonic at Stockbrigde

Igor Strawinsky Feuervogel (Ballett-Version)

Michael Francis, Chefdirigent

Vorverkauf

online, www.staatsphilharmonie.de,

per Mail, karten@staatsphilharmonie.de

telefonisch 0621/336 73 33 (Mo. + Do. 11–14 Uhr)