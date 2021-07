Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, den 23.07.2021, wurde gegen 08:15 Uhr ein 26-jähriger mit einem PKW und doppelachsigem Anhänger, in der Gäustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE ist, sondern lediglich die Fahrerlaubnisklasse B besitzt. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde ihm untersagt. Der 26-jährige muss sich bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Neustadt: Unter Einfluss von Betäubungsmittel auf Kleinkraftrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, wurde gegen 19:55 Uhr ein 57-jähriger aus Neustadt, mit seinem Kleinkraftrad, in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 57- jährigen Fahrer deutliche Hinweise auf einen Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Ein Drogenvortest bestätige den Verdacht, weshalb ihm in der Dienstelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Fahrzeugführer muss sich bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Neustadt, A 65: Mit riskanten Fahrmanövern unterwegs – Verkehrsgefährdung – Zeugenaufruf

Neustadt – Edenkoben (ots) – Mit riskanten Fahrmanövern hat ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Neustadt a.d.W. am gestrigen Tag andere Verkehrsteilnehmer auf der BAB 65, Fahrtrichtung Karlsruhe, im Bereich Neustadt gefährdet und genötigt.

Der Pkw-Fahrer war am gestrigen Mittag in der Zeit von 14:00 – 14:30 Uhr auf der BAB 65 von Ludwigshafen aus kommend unterwegs, als bei der PI Neustadt mehrfach Anrufe über einen „Drängler“ eingingen. Nur durch Glück kam es durch die Fahrmanöver zu keinem Verkehrsunfall.

Durch Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen und der verantwortliche Fahrer ermittelt werden.

Weitere Zeugen die den Vorfall beobachten konnten bzw. Personen die hierbei gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag (24.07.2021), ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 39 zwischen Neustadt an der Weinstraße und Speyer ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der 53jährige Fahrer eines VW Golf zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Süd und Neustadt-Geinsheim auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Traktor, welcher von einer 19-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenprall erlitt der Fahrzeugführer des Pkw tödliche Verletzungen, die Fahrerin des landwirtschaftlichen Fahrzeuges wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch Fahrzeugteile beschädigt. Die Bundesstraße 39 war zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis ca. 19.45 Uhr voll gesperrt.

