Rheinland-Pfalz: Solidaraktion der rheinland-pfälzischen Sparkassenfamilie – 1 Million Euro für Opfer der Unwetterkatastrophe

Mainz – Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz nehmen Anteil am Schicksal der Menschen in Not und helfen mit einer großen Solidaraktion.

Das Ausmaß der Unwetterkatastrophe im mittleren und nördlichen Rheinland-Pfalz und darüber hinaus übersteigt alles bisher Geschehene bei weitem. Die Kraft der Verwüstung hat auch die gesamte rheinland-pfälzische Sparkassenfamilie und alle Mitarbeiter tief betroffen gemacht.

„Wir alle fühlen mit den Menschen in den Katastrophengebieten und nehmen Anteil an ihrem Schicksal. Diese Anteilnahme zeigt sich in der überwältigenden Hilfs- und Spendenbereitschaft aus dem ganzen Land“, so Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt, Andreas Ott.

Die dramatische Lage vor Ort und die schlimmen Folgen der Zerstörung von Häusern, Eigentum und Infrastruktur für die Menschen in dieser Region – auch einige Sparkassen sind betroffen – erfordern ein einvernehmliches Vorgehen der Sparkassen in Rheinland-Pfalz.

Neben der bundesweiten Flutopferhilfe der Sparkassen-Finanzgruppe erklären sich die rheinland-pfälzischen Sparkassen mit einer eigenen Aktion mit den vom Unwetter betroffenen Menschen solidarisch und möchten helfen:

In einer gemeinsamen Solidaraktion stellen die rheinland-pfälzischen Sparkassen eine Summe von 1 Million Euro für die Opfer der Unwetterkatastrophe vor Ort bereit. Dies geschieht zusätzlich zu den bereits von den Sparkassen in den Katastrophengebieten bereitgestellten Hilfen in Form von Spenden und Sonderkreditprogrammen.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass auch die Sparkasse Rhein-Haardt ihren Beitrag für die Solidaraktion leistet und hierbei tatkräftig unterstützt. Als großer Arbeitgeber in der Region möchten wir die gesellschaftliche Relevanz der Sparkasse nutzen, um gerade jetzt unsere Identität mit „Fairness“, „Menschlichkeit“ und „Nähe“ zu zeigen. Gemeinsam wollen wir dies leben und füreinander einstehen!“, erklärt Andreas Ott.

Bürgerinnen und Bürger, welche auch für die Opfer der Unwetterkatastrophe im mittleren und nördlichen Rheinland-Pfalz spenden wollen, können dies auf das vom Sparkassenverband Rheinland-Pfalz eingerichtete Spendenkonto tun. Damit werden gemeinnützige Hilfsprojekte für Menschen in Not unterstützt.

Empfänger: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz

IBAN: DE75 6005 0101 0004 4262 71

BIC: SOLADEST600

Verwendungszweck: Unwetterkatastrophe Rheinland-Pfalz