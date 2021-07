Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, um 09:45 Uhr, wollte ein 81-Jähriger aus Chemnitz mit seinem Pkw in Bad Dürkheim von der Straße Am Obstmarkt nach rechts in die Philipp-Fauth-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines vorfahrtberechtigten 35-Jährigen aus Bad Dürkheim. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden beschädigt. Verletzt wurde keiner der beiden Beteiligten.

Wachenheim: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, um 11:35 Uhr, bog eine 78-Jährige aus Wachenheim an der Weinstraße mit ihrem Pkw in Wachenheim an der Weinstraße im Kreuzungsbereich der Raiffeisen-/Bahnhofstraße nach rechts ab. Hierbei geriet sie zu weit nach links und kollidierte mit dem Pkw einer ihr entgegenkommenden 53-Jährigen aus Freinsheim. Hierbei wurden beide Pkw beschädigt, verletzt wurde niemand.

Wachenheim: Falscher Pflegedienstmitarbeiter

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, um 16:55 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 55-jährigen Frau in Wachenheim an der Weinstraße an und gab sich als Mitarbeiter eines Pflegehilfeservices aus. Er fragte nach pflegebedürftigen Personen, wollte aber keine Angaben zu dem angeblichen Pflegedienst machen. Da die Angerufene Nachfragen stellte, legte der Mann schließlich auf. Es ist zu vermuten, dass es sich hier möglicherweise um einen versuchten Betrug handeln könnte. In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu folgenden Verhaltensweisen:

Tipps Ihrer Polizei gegen unterschiedliche Betrugsmaschen finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Auf dieser Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) besteht die Möglichkeit, sich über verschiedene Vorgehensweisen möglicher Betrüger und geeignete Verhaltensweisen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren.

Grundsätzlich gilt bei Vorfällen wie dem o.g. geschilderten:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Haßloch: Fahrradfahrer durch Unfall schwer verletzt

Haßloch (ots) – Am Freitag, den 23.07.2021, kam es gegen 11:50 Uhr in Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 57-Jährige PKW-Führerin befuhr die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Schießmauer. An der kreuzenden Ohliggasse missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 81-Jährigen Fahrradfahrers, welcher durch den Zusammenstoß zu Boden stürzte. Der Fahrradfahrer wurde aufgrund einer Platzwunde am Kopf durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus, wo er zur weiteren Behandlung verblieb. Eine Lebensgefahr konnte nach ärztlicher Versorgung ausgeschlossen werden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Lambrecht: Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Lambrecht(Pfalz) (ots) – Am Freitag, 23.07.2021, wurde gegen 09:00 Uhr ein 23-jähriger mit seinem Kleinkraftrad, aufgrund des fehlenden Helmes, in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 23-jährige räumte direkt ein, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen, sowie vor zwei Tagen einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Angaben des Mannes. Der 23-jährige musste die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Fahrzeugführer muss sich unter anderem bezüglich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

