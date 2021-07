Die Welt der Unterhaltung hat sich verändert. Mit der Einführung von 5G sind die Möglichkeiten endlos, was gestreamt werden kann und wie es gestreamt werden kann. Die Chance für 5G liegt in seinen Auswirkungen auf das Internet der Dinge, ein Begriff, der sich auf Objekte bezieht, die über eine Internetverbindung verfügen.

Ein Beispiel ist das Konzept der Live Streaming Concert Experience. Dieses Konzept sieht vor, dass jeder seine Konzerte über eine App auf seinem Smartphone live streamen kann, die dann über 5G-Verbindungen und Augmented-Reality-Brillen in Echtzeit an das Publikum zu Hause gestreamt werden könnten.

Das Konzept würde zeitliche und räumliche Barrieren für Konzertbesucher aufbrechen. Wenn sich zum Beispiel jemand keine Tickets für ein Konzert vor Ort leisten kann, kann er es live aus einem anderen Land verfolgen, sofern er eine stabile Internetverbindung hat.

Wie ihr euch auf die Einführung von 5G vorbereitet

5G ist die nächste Generation der zellularen drahtlosen Kommunikation, die ein schnelleres und reaktionsschnelleres Benutzererlebnis bieten wird.

Mit 5G wird es wahrscheinlicher, dass Ihr ein reibungsloses Streaming-Erlebnis habt, wenn Ihr Eure Lieblingssendungen oder -filme anseht. Es wird zudem möglich sein, Videos oder Songs in wenigen Sekunden herunterzuladen. Am Ende wird es einfacher sein, die Kabelverbindung zu kappen und das Kabelabonnement zu kündigen, da mit 5G kein Bedarf mehr an Verkabelung besteht.

Es wird erwartet, dass 5G-Netze deutlich höhere Datenraten, geringere Latenzzeiten und eine höhere Kapazität haben werden als frühere Generationen von Mobilfunknetzen. Diese Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Qualität sind notwendig, um mit der steigenden Nachfrage nach mobilen Geräten und Diensten Schritt zu halten.

Welche Branchen am meisten von der Einführung von 5G profitieren

5G-Verbindungsgeschwindigkeiten werden bis zu 100x schneller sein als 4G. Mit dieser erhöhten Bandbreite werden Branchen wie die Videospiel- und Casinoindustrie eine bessere Performance bieten können. Gerade eine professionellen Sportwettenseite wie William Hill, die sich auf Sportwetten spezialisiert hat, könnte von der Implementierung von 5G erheblich profitieren. Es gehen viele Leute gleichzeitig auf die Seite und das erfordert neben einer guten Performance auch Geschwindigkeit. Außerdem muss eine solche Seite große Datenmengen schnell übertragen, das hat sie mit der Konzertbranche gemeinsam. Ein anderes Beispiel ist das Bildungs- und Gesundheitswesen. Es wird in der Lage sein, hochwertige Streaming-Technologien zu nutzen. Darüber hinaus wird 5G die Übertragung großer Dateien viel nahtloser machen. Zum Beispiel könnte ein Arzt MRT-Scans oder Röntgenbilder zur Diagnose sofort übertragen, ohne darauf warten zu müssen, dass der Patient in seiner Praxis eintrifft.

Die Bedeutung von Videos nimmt im Internet zu

Videos sind eine zunehmend beliebte Art, Informationen zu konsumieren. Die Zukunft des Internets liegt in der Bereitstellung von mehr Videoinhalten für ihre Nutzer. Mit dem Anstieg der Popularität sind Videos ein integraler Bestandteil von Geschäftsstrategien geworden. Sie werden für Werbung, Webinare, Tutorials und mehr verwendet.

Wie die Konzertbranche 5G nutzen kann

Musik ist eine riesige Industrie, und die Musikindustrie ist stark auf das Internet angewiesen. Die Konzertbranche ist da keine Ausnahme. Konzerte verlassen sich auf soziale Medien, um ihr Publikum zu erreichen und für anstehende Shows zu werben, aber auch für Marketingzwecke und sogar für den Kartenverkauf. Darüber hinaus nutzen Präsenzveranstaltungen digitale Technologie, um von der Bühne aus in Echtzeit an Zuschauer in aller Welt zu übertragen.

So genießt ihr ein Live-Streaming-Konzert von eurer Couch aus

Live-Streaming-Konzerte sind ein relativ neues Phänomen – die Leute können jedes Konzert von ihrer Couch aus verfolgen. Der beste Teil ist, dass Ihr die Leistung kontrolliert. Ihr könnt den Song und den Künstler auswählen und sogar den Kamerawinkel ändern, um andere Teile der Bühne zu sehen.

Darum solltet ihr euch um 5G kümmern, um Konzerte zu streamen

5G wird die nächste Phase der drahtlosen Netzwerkkonnektivität sein, die der digitalen Welt einen deutlichen Schub geben wird. Konzerte, wie auch Sportveranstaltungen und andere Live-Auftritte, waren schon immer Vorreiter bei der Einführung von Technologien. Es erklärt sich von selbst, dass hier 5G auf neue Art und