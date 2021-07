Radfahrer bei Sturz verletzt – Zeugen gesucht

Am 21.07.2021, gegen 08:10 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Comeniusstraße und bog nach links in die Bertolt-Brecht-Straße ab. Als er auf den sich rechts befindlichen Fahrradweg der Bertolt-Brecht-Straße wollte, stürzte er. Zwei bislang unbekannte Passanten eilten ihm zu Hilfe. Er verletzte sich und wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen und ihn befragen wollten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Zudem erklärte er, dass er Medikamente eingenommen habe. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet die beiden unbekannten Zeugen, die dem 59-Jährigen halfen und auch andere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall an der Kreuzung Maudacher Straße

Tiroler Straße – Am 20.07.2021, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf der Maudacher Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Auto auf der Tiroler Straße in Richtung Hochfeldstraße. An der Kreuzung Maudacher Straße / Tiroler Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Die 63-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.