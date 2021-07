Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Mutterstadt) Männlicher Exhibitionist

In Mutterstadt kam es am späten Dienstagnachmittag zwischen 17:50 und 18:20 Uhr zu zwei Vorfällen mit einem Exhibitionisten. Er war offenbar mit einem Fahrrad unterwegs und sprach zuerst eine Radfahrerin an, die die L 524 zwischen dem Kreisverkehr und der neuen Anschlussstelle zur B 9 befuhr. Er hätte sich nicht aggressiv verhalten, sondern gefragt, ob sie sein Geschlechtsteil anfassen wolle. Sie beschrieb den Mann als etwa 17 Jahre alt, mit gebräunter Haut und dunklen Haaren, er sprach akzentfreies Hochdeutsch und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen dunkeln Sporthosen, weißen Socken und blauen Badeschuhen. Das Fahrrad wäre alt und grau gewesen. Kurze Zeit darauf erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine Person, auf die diese Beschreibung passte und die sich am Ende einer Brücke auf einem Feldweg zwischen B 9 und Pfalzring befand. Eine weitere Radfahrerin berichtete, dass der junge Mann seine Hose heruntergezogen hätte, als sie die Brücke herunterkam und dadurch sein Geschlechtsteil entblößte. Angesprochen habe er sie nicht. Er sein anschließen auf sein Rad gestiegen und über die Brücke davongefahren. Der Mann konnte weder im Bereich Mutterstadt noch Maudach angetroffen werden. Zeugen, die weitere Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Mutterstadt) Unfall zwischen E-Bike und E-Scooter

Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr kollidierten in der Waldstraße ein E-Bike und vermutlich ein E-Scooter miteinander. Der E-Bike-Fahrer gab an, er sei die Waldstraße entlanggefahren, als ihm vermutlich ein E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen und frontal mit ihm kollidiert sei. Beide Fahrer stürzten, der Nutzer des E-Scooter habe sich jedoch schnell wieder aufgerappelt und weggefahren. Der E-Bike-Fahrer zog sich eine Wunde am Arm zu, die genäht werden musste. Er beschrieb den Unfallverursacher als etwa 12 Jahre alt mit schwarzen, schulterlangen Haaren und etwa 140 cm groß. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Mutterstadt) Unfallflucht nach Parkrempler

Am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr streifte ein Pkw-Fahrer beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug. Der Fahrer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort, er wurde aber dabei beobachtet. Die hinzugerufene Polizei konnte den 55-jährigen mutmaßlichen Unfallverursache bei sich zu Hause antreffen. Sein Wagen wies frische Unfallschäden auf. Er räumte zwar ein, am Unfallort gewesen zu sein, ein Fahrzeug habe er aber nicht beschädigt. Während der Befragung bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Er musste daher mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Polizei hat seinen Führerschein beschlagnahmt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

(Dannstadt-Schauernheim) Unfall zwischen sich begegnenden Radfahrern

Am Dienstagmittag ereignete sich auf dem Radweg entlang der L 454 zwischen Fußgönheim und Dannstadt-Schauernheim ein Unfall zwischen Radfahrern. Ein 15-jähriger Jugendlicher rutschte während der Fahrt vom Pedal ab, kam ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Radfahrer (47 Jahre) zusammen. Beide verletzten sich leicht. Der 47-Jährige ist vorsorglich auch in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Jugendliche wurde von seiner Schwester abgeholt.

(Limburgerhof) Radfahrer stürzt nach Schreck

Am vergangenen Wochenende in der Nacht zum Sonntag, etwa gegen 03:00 Uhr früh, ist ein 26-jähriger Radfahrer in der Speyerer Straße von einem 26-jährigen und einem 24-jährigen Mann erschreckt worden, als diese hinter einer Treppe hervorsprangen. Durch den Schreck stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am Knie, den Armen und im Gesicht, Außerdem ist sein Fahrrad, sein Handy, seine Uhr und seine Musikbox beschädigt worden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.