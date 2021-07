Unfallflucht auf der L 545 – Mercedes gesucht

Steinfeld – Ein Pkw Skoda befuhr am gestrigen Dienstag, 20.07.2021, gegen 13:00 Uhr, die Landstraße von Steinfeld kommend in Fahrtrichtung Bienwaldmühle. Etwa 2 km nach der Ortsausfahrt Steinfeld kam es zwischen dem Skoda und einem bislang noch unbekannten Mercedes zu einer Spiegelberührung. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstanden Sachschaden in Höhe von 250.- Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.