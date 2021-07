Betrüger machen „tolles Angebot“

Kaiserslautern (ots) – Ein vermeintlich „tolles Angebot“ hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstag per Telefon erhalten. Wie der 34-Jährige später der

Polizei meldete, hatte er gegen 13.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen

Kundenservice-Mitarbeiters eines bekannten Internetproviders erhalten. Dieser

bot ihm einen besonders günstigen Tarif an.

Um den Vertrag abzuschließen, wurde der Mann aufgefordert, seine Personalien,

Adresse, Geburtsdatum und die Personalausweisnummer auf ein Tonband zu sprechen

was er auch tat. Allerdings erhielt der 34-Jährige im Anschluss die

Mitteilung, dass es sich nicht um eine Tarifänderung, sondern um einen

zusätzlichen Vertrag handeln würde. Der Mann bat deshalb darum, den Vertrag

sofort wieder zu stornieren.

Weil er danach jedoch nicht die versprochene Bestätigung per E-Mail erhielt,

rief der 34-Jährige von sich aus die Hotline des Internetproviders an, um dort

noch einmal nachzufragen. Dabei erfuhr er, dass die Rufnummer, von der er den

Anruf zuvor erhalten hatte, nicht zum Unternehmen gehört. Vermutlich handelte es

sich um Betrüger, die absichtlich falsche Angaben machten, um an die Daten des

Mannes zu kommen. Der 34-Jährige schaltete deshalb die Polizei ein und

erstattete Anzeige wegen Betrugs. |cri

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Ein Lkw ist von unbekannten Tätern am Messeplatz

aufgebrochen worden. Das Fahrzeug war in der Nacht von Sonntag auf Montag auf

dem großen Parkplatz abgestellt – am frühen Montagmorgen stellte der Fahrer

fest, dass jemand die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen hat.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlt aus dem Innenraum der Fahrerkabine ein

Transponderchip, der zum Öffnen einer Tür benutzt wird. Eine Sperrung des Chips

wurde umgehend veranlasst, so dass er für den Dieb nutzlos geworden ist. Der

angerichtete Sachschaden durch die eingeschlagene Scheibe ist demnach höher als

der Wert der Beute.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 21.45 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen rund um den Messeplatz

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620

bei der Kriminalpolizei zu melden.

Auch aus der Merkurstraße wurde ein versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug

gemeldet. Hier machten sich Unbekannte an einem VW Golf zu schaffen, der übers

Wochenende auf dem Parkplatz eines Fachmarktes abgestellt war. Am Dienstag

stellte der Fahrzeughalter starke Beschädigungen am Türschloss auf der

Beifahrerseite fest. Offenbar hatten die Täter versucht, das Schloss aufzubohren

was ihnen jedoch nicht gelang. Sie mussten mit leeren Händen wieder abziehen;

zurück blieb der Sachschaden am beschädigten Schloss. Die Tatzeit liegt in

diesem Fall zwischen Freitagmorgen und Dienstagabend.

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Autoknacker in der Morlauterer

Straße zu. Die Halterin des betroffenen Toyota meldete am Dienstagmorgen der

Polizei, dass aus ihrem Pkw verschiedene Gegenstände gestohlen wurden: die

Zulassungsbescheinigung, eine Sonnenbrille samt Etui, ein Raclettegrill sowie

Münzgeld.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht festgestellt. Die Frau räumte ein, dass

sie am Abend nochmal am Fahrzeug war und den Pkw danach möglicherweise nicht

richtig verschlossen hat. Die Tatzeit liegt demnach zwischen 20 und 7.50 Uhr.

Noch am selben Tag meldete die Fahrzeughalterin, dass die

Zulassungsbescheinigung ihres Autos wieder aufgetaucht sei. Unbekannte hatten

sie ihr in den Briefkasten geworfen.

Zu schaffen gemacht haben sich unbekannte Täter auch an einem BMW in der Posener

Straße. Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass der Pkw mit

offenen Türen und eingeschaltetem Warnblinker auf einem Parkplatz stehe, weit

und breit aber niemand zu sehen sei.

Durch das Kennzeichen ermittelten die Beamten den Halter und erreichten ihn auch

zu Hause. Er konnte sich die Situation nicht erklären, da er sein Auto bereits

am Samstag abgestellt und seitdem nicht mehr benutzt hatte.

Nach einer ersten Überprüfung gab der Mann an, dass aus dem Wagen nichts

gestohlen wurde. Es konnten auch keine Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt

werden. Wer die Türen öffnete und den Warnblinker anschaltete, ist unklar.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250

entgegen. |cri

Randalierer fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger ist am Montag an mehreren Stellen

randaliert. Zunächst war der Mann am Nachmittag in der Fruchthallstraße

aufgefallen. Zeugen alarmierten die Polizei, weil der 27-Jährige einen Passanten

zu Boden stieß. Ein weiterer Mann der dazwischen gehen wollte, wurde ebenfalls

durch den 27-Jährigen am Hals gepackt und zu Boden gestoßen. Der Mann erhielt

Anzeigen wegen Körperverletzung und einen Platzverweis für den Bereich Mall und

Fußgängerzone, dem er nachkam. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf im

Zusammenhang mit dem 27-Jährigen vom Pfaffplatz ein. Weitere Zeugen berichteten,

dass er laut herumschreien und um sich schlagen würde. Vor Ort trafen die

Beamten den Mann an. Offensichtlich befand sich der Mann in einem psychischen

Ausnahmezustand. Der 27-Jährige wurde auf eigenen Wunsch in einer Fachklinik

vorgestellt. |elz

Frau belästigt – Polizei bittet Betroffene sich zu melden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht eine junge Frau, die in der Nacht zum

Mittwoch in der Nähe des St.-Martins-Platzes von mehreren Männern belästigt

worden ist. Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass die Frau unsittlich berührt

worden sei. Sie habe sich vor den Männern in eine Gaststätte geflüchtet. Noch

bevor die Polizei vor Ort eintraf, ging die Frau weg. In der Spittelstraße

trafen die Beamten vier Männer an. Ihre Personalien wurden festgestellt. Was

sich konkret zugetragen hat, steht aktuell nicht fest. Die betroffene Frau wird

gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Sie ist

etwa 1,70 Meter groß, sei von kräftiger Statur und habe blonde Haare. Sie soll

unter anderem eine schwarze Hose und sogenannte Sneakers getragen haben. Zeugen,

die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Bankmitarbeiterin stoppt Betrüger

Kaiserslautern (ots) – Eine 24-Jährige ist am Montag Opfer von Telefonbetrügern

geworden. Eine Bankangestellte bewahrte sie gerade noch rechtzeitig vor

finanziellen Verlusten. Sie stoppte den Betrug.

Die 24-Jährige erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem vermeintlichen

Mitarbeiter ihrer Hausbank. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem

Unbekannten, dass die 24-Jährige persönliche Informationen, unter anderem ihre

Bankverbindungsdaten, preisgab. Den Tätern gelang es, mehrere hundert Euro vom

Konto der 24-Jährigen abzubuchen. Sie sollten ins Ausland transferiert werden.

Einer echten Bankmitarbeiterin fiel der ungewöhnliche Transfer auf. Gerade noch

rechtzeitig konnte sie die Buchung stoppen. Der Betrug flog auf. Die 24-Jährige

wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt: Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten von sich

preis. Geben Sie keine Auskünfte über ihre Vermögens- und Lebensverhältnisse.

Überzeugen Sie sich durch einen Rückruf bei Ihrer Bank, ob der vom Anrufer

geschilderte Sachverhalt zutreffend ist. Wählen Sie die Ihnen bekannten

Rufnummer Ihres Kreditinstituts selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste am

Telefon, Sie könnten wieder mit den Betrügern verbunden werden. Sollten Sie

Opfer eines Betrugs geworden sein, wenden Sie sich an die nächste

Polizeidienststelle. |erf

Nacht endet in Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Eine Anwohnerin der Rütschhofstraße hat am späten

Montagabend die Polizei alarmiert. Sie meldete eine randalierende Person. Vor

Ort konnten die Beamten einen 26-Jährigen Mann antreffen auf den die

Personenbeschreibung passte. Er zeigte offensichtliche Anzeichen von einem

Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen fremden

Personalausweis, den der 26-Jährige angeblich gefunden hat und ein Päckchen mit

Cannabis. Der 26-Jährige gab zudem an, dass er das Fahrrad was er mit sich

führte in Kaiserslautern gestohlen hat. Wann und wo wusste er jedoch nicht mehr.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der 26-Jährige wurde zwecks Verhinderung

weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Nacht verbrachte er bei der

Polizei. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Diebstahl und Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. |elz

Einbrecher klettert Fallrohr hoch

Kaiserslautern (ots) – Einen Einbrecher haben Zeugen am Dienstagmorgen in der

Dürerstraße beobachtet. Sie konnten sehen, wie der Mann an einem

Mehrfamilienhaus am Fallrohr der Regenrinne entlang kletterte und im

Obergeschoss durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung einstieg. Wenig später

verließ er das Haus auf gleichem Weg wieder – diesmal hatte er eine gefüllte

Tasche bei sich.

Trotz einer sofort eingeleiteten Suche konnte der Täter in der Umgebung nicht

mehr gesichtet werden. Hinweise auf den Mann liegen vor. Die Ermittlungen

laufen.

Wie sich herausstellte, hatte der unbefugte Eindringling aus der Wohnung zwei

Tablet-Computer, ein iPhone, ein Laptop und mehrere Lebensmittel mitgenommen.

|cri

Bank-Mitarbeiterin verhindert Betrug

Kaiserslautern (ots) – Einer aufmerksamen Bank-Mitarbeiterin ist es zu

verdanken, dass eine Firma aus Kaiserslautern nicht zum Opfer von Betrügern

geworden ist. Durch ihr Eingreifen konnte eine Überweisung gestoppt werden, so

dass der Firma kein finanzieller Schaden entstand.

Bei der Firma war Ende eine „Rechnung“ über einen hohen dreistelligen Betrag

eingegangen. Absender war – angeblich – eine Justizbehörde. Weil die angegebene

Zahlungsfrist nur wenige Tage umfasste, veranlasste eine Mitarbeiterin umgehend

die Überweisung der geforderten Summe.

Von der Bank ging dann allerdings der Hinweis ein, dass es sich um eine

verdächtige Bankverbindung handelt, und empfohlen, die Überweisung rückgängig zu

machen. Der Betrag wurde deshalb sofort zurückgeholt und die Polizei über den

mutmaßlichen Betrugsversuch informiert.

Unterdessen gingen bei der Firma weitere ähnliche Rechnungen von anderen

Behörden und offiziellen Stellen ein – die natürlich nicht mehr beglichen

wurden, sondern jetzt erst einmal genau überprüft werden. Die Kripo ermittelt.

|cri