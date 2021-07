Worms – PKW fährt Straßenlaterne um

Worms (ots) – Ohne fremde Beteiligung kam gestern in der Gaustraße ein PKW von

der Fahrbahn ab und fuhr eine Straßenlaterne um. Die 60-jährige Fahrerin war aus

Richtung Stadtmitte in Richtung Gautunnel unterwegs und steuerte aus noch

ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve ihren Wagen geradeaus über die

Gegenfahrbahn auf den Gehweg. Nachdem sie die Bepflanzung neben dem Gehweg

durchfahren hatte, wurde das Fahrzeug durch den Aufprall gegen die

Straßenlaterne neben dem Kreisverkehr Höhe Pfortenring gestoppt. Die Fahrerin

wurde medizinisch versorgt und zur Überwachung ins Klinikum gebracht. Der

Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert. Aufgrund der teilweisen Sperrung des

Kreisverkehrs kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Worms – Sachbeschädigung durch Sprühfarbe – Zeugen und Geschädigte gesucht

Worms (ots) – Wie bereits am Montag festgestellt wurde, haben Unbekannte in der

Innenstadt mehrere Gebäude und Wände mit Farbe besprüht und dadurch Sachschäden

verursacht. In den Straßen rund um den Bereich der Prinz-Carl-Anlage wurden mit

schwarzer und roter Sprühfarbe Schriftzüge auf Hausfassaden und Mauern

aufgebracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder

selbst geschädigt ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter

der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Rollerfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots) – Gestern Abend wurde in Worms-Herrnsheim ein Rollerfahrer beim

Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Kleinkraftrads

befuhr gegen 20 Uhr die Höhenstraße in Richtung Worms-Abenheim und wollte nach

links in die Gabriel-von-Seidl-Straße abbiegen. Hierzu ordnete er sich nach

links ein und setzte zum Abbiegen an. Der 50-jährige Autofahrer, der dem Roller

folgte, wollte geradeaus weiterfahren. Plötzlich entschied der Fahrer des

Zweirads, ebenfalls weiter geradeaus zu fahren und steuerte unvermittelt nach

rechts. Hierbei prallte er gegen die Fahrertür des auf gleicher Höhe

befindlichen PKW und stürzte zu Boden. Der 19-Jährige erlitt hierbei

Hautabschürfungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Festnahme nach Angriff in der Kämmererstraße – Gemeinsame

Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des

Polizeipräsidiums Mainz.

Worms (ots) – Im Fall der gewalttätigen Auseinandersetzung vom 07.07.2021 in der

Kämmererstraße in Worms, konnte die Identität von zwei Angreifern ermittelt

werden. Nach umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Mainz und

der Mainzer Kriminalpolizei, konnte einer der Tatverdächtigen, ein 41-jähriger

Mann, mit kosovarischer Staatsangehörigkeit, bereits am 11.07.2021 festgenommen

werden. Die Festnahme eines weiteren, 40-jährigen Tatverdächtigen mit ebenfalls

kosovarischer Staatsangehörigkeit, erfolgte am 16.07.2021. Beide befinden sich

derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Hintergründe zu den Tatbeteiligten und der

Tat selbst sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Tatvorwurf

lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Worms – Unfallflucht – Zeugen gesucht – SIEHE FOTO

Wie gestern Abend bekannt wurde, beschädigte unbekannter Fahrzeugführer in Worms-Rheindürkheim einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das unfallflüchtige Fahrzeug habe die Ibersheimer Straße in Richtung Seebachstraße befahren und den längs am Fahrbahnrand geparkten PKW gestreift und beschädigt. Einem Hinweis zufolge, könnte sich der Unfall am Sonntagmorgen, um 02:30 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall auf B9 Höhe Rheindürkheim

Worms (ots)

Am Sonntagabend befährt ein 53-jähriger aus dem Kreis Alzey Worms mit seinem Opel Astra gefolgt von einer 54-jährigen Opelfahrerin aus dem Kreis Mainz-Bingen die B9 in Fahrrichtung Mainz. Nach dem Baustellenbereich, auf Höhe Worms-Rheindürkheim, möchte der 53-jährige die Fahrtrichtung wechseln um von der B9 auf die L386 in Fahrtrichtung Osthofen weiterzufahren. Hier Endet die Baustelle und es ist nicht vorgesehen, dass die Verkehrsteilnehmer direkt nach links in Richtung Osthofen abbiegen können. Der Fahrer des Opel betätigte für das Wendemanöver den Warnblinker und fuhr mit seinem Fahrzeug leicht auf den Seitenstreifen umso im weiten Bogen nach links ausholen zu können, dabei übersah er die von hinten kommende aus dem Kreis Mainz-Bingen. Die nachfolgende Opel-Fahrerin fuhr langsam am Fahrzeug des 53-jährigen heran, konnte jedoch nicht mehr bremsen, als dieser unvermittelt zum Wenden ansetzte. Unabhängige Unfallzeugen bestätigen den Unfallhergang. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings musste der Opel der 54-jährigen Frau abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

PKW Brand – technischer Defekt

Worms (ots)

Gg. 17:20 Uhr am Sonntagnachmittag wird der Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug im Hinterhof im Brauereihausviertel in Worms gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte ist ein offener Feuerschein im Bereich der Motorhaube des Oldtimers festzustellen. Die Feuerwehr der Stadt Worms konnte das Fahrzeug löschen und nahm ausgetretenen Kraftstoff wahr. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Während der Löschmaßnahmen mussten einige Gaffer aus dem Gefahrenbereich (Brandrauch) verwiesen werden. Die Rettungskräfte wurden dabei jedoch nicht behindert.

Brand von mehreren Mülltonnen

Worms, Boosstraße (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Boosstraße in Worms zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer wurde durch einen aufmerksamen Zeugen bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Insgesamt brannten durch das Feuer mehrere Mülltonnen komplett aus. Weiterhin wurde ein in der Nähe geparktes Fahrzeug stark beschädigt, ebenso wie ein angrenzender Zaun. Die Brandursache ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Unfall auf der K18

Worms, Abenheim (ots) – Am 18.Juli gegen 15:46 Uhr kommt es auf der K 18 und der

Kreuzung zur L 423 zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem

PKW.

Der Rollerfahrer war aus Richtung Abenheim in Richtung Herrnsheim und der

PKW-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur L 423

biegt der PKW-Fahrer nach links ab und übersieht dabei den bevorrechtigten

Rollerfahrer. Dieser kann zwar noch ausweichen und verhindert damit einen

Frontalzusammenstoß mit dem PKW, verliert jedoch das Gleichgewicht und stürzt.

Am Roller entsteht Sachschaden und der Rollerfahrer erleidet einige

Schürfwunden.

Verkehrsunfallflucht in der Wormser Innenstadt

In der Nacht vom 17.Juli auf den 18.Juli kommt es durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer zu einem Unfall.

Der Verkehrsteilnehmer befährt den Kirschgartenweg in Richtung Alzeyer Straße und überfährt eine dortige Warnbake an einer Fahrbahnverengung. Der Verkehrsteilnehmer hält jedoch nicht an, sondern fährt, ohne den Unfall zu melden, davon und macht sich dadurch strafbar. Das Verkehrsschild wurde komplett zerstört und das Unfallfahrzeug muss erhebliche Beschädigungen im Frontbereich davon getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Worms 06241-8520.

Verkehrsunfall unter Alkohol-/Drogeneinfluss mit anschließender Flucht

Gau-Odernheim – Am heutigen Morgen kam es gegen 02:00 Uhr in der Albiger Straße in Gau-Odernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Demnach kam das Verursacherfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zeugen wurden durch ein lautes Knallgeräusch auf den Unfall aufmerksam, beobachteten das verursachende Fahrzeug dabei, wie es sich von der Örtlichkeit entfernte und verständigten die Polizei. Während der Unfallaufnahme fuhr das geflüchtete Fahrzeug erneut in unmittelbarer Nähe an der Unfallstelle vorbei und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Der 27-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,33 Promille. Zudem konnten bei dem Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche nebst Alkohol auch auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind. Im Rahmen der Kontrolle konnte im Fahrzeug, welches noch mit 3 weiteren Insassen besetzt war, Betäubungsmittel in geringen Mengen aufgefunden werden. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrzeugschlüssel und das aufgefundene Betäubungsmittel im Anschluss sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss – Suche nach vermeintlichen weiteren Geschädigten

Worms, Pfrimmanlage (ots) – Ein 66-jähriger fuhr mit seinem PKW aus einer

Tiefgarage in der Pfrimmanlage in Worms heraus. Hierbei kollidierte er mit zwei

am linken Fahrbahnrand parkenden PKW, sodass an diesen Sachschaden in einer Höhe

von insgesamt 6000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer vorerst

von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und der Polizei

melden. Noch während der Unfallaufnahme vor Ort kehrte der Fahrer mit seinem PKW

zurück und fuhr unbeirrt wieder in die Tiefgarage ein. Er konnte durch die

Beamten einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wies er deutlichen

Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest scheiterte, vermutlich aufgrund der

zu hohen Alkoholisierung des Fahrers. An seinem eigenen PKW entstand ebenso ein

Sachschaden in einer Höhe von etwa 7000 Euro. Am Unfallfahrzeug des

Beschuldigten konnten zudem rote Farbanhaftungen, welche nicht von den bereits

bekannten, beschädigten PKW stammten, festgestellt werden. Demnach ist der

Fahrer vermutlich auf seinem Weg zwischen Ausfahrt aus der Tiefgarage und der

erneuten Einfahrt gegen einen weiteren, bislang unbekannten PKW oder Ähnliches

gestoßen. Weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der Polizei in

Worms zu melden.

Taschendiebstahl zum Nachteil einer alten Dame vor der Wohnung

Worms, Siegfriedstraße (ots) – Am Samstag den 17.07.2021 gegen 12:20 Uhr folgt

ein junger Mann einer älteren Dame von der Postbank in der Innenstadt bis zu

ihrer Wohnung in einem großen Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße.

Unmittelbar vor der Wohnungstür greift der Täter in die am Rollator hängende

Handtasche, nimmt die Geldbörse raus und entnimmt das Bargeld. Danach flüchtet

er und wirf hierbei die Geldbörse weg. Zwei Nachbarinnen sehen den Täter, können

ihn aber nicht festhalten. Der Täter erbeutet einen kleinen Geldbetrag. Der

Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 20-30 Jahre alt, 1,85 m groß,

europäisches Aussehen, 3-Tage-Bart, grauer Kapuzenpullover und darüber eine

helle Jeansjacke, helle Jeans. Wer sachdienliche Hinweise auf die Fluchtrichtung

des Täters machen kann soll sich bitte bei der Polizei Worms melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Eine Person schwer verletzt

Hochborn – Am gestrigen Abend kam es gegen 22:44 Uhr in einem Kreuzungsbereich in der Ortslage Hochborn zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen befanden sich bei einem Wendemanöver eines Pkw insgesamt zwei Personen sitzend auf der Motorhaube. Nachdem der 19-jährige Fahrzeugführer rückwärts beschleunigte konnte eine der Personen noch rechtszeitig abspringen, während eine weitere Person von der Motorhaube geschleudert wurde. Der 17-Jährige wurde aufgrund der entstandenen schweren Verletzungen ins Klinikum Worms verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden. Diesem wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Abbiegevorgang misslingt

Eine Pkw-Fahrerin befährt am Samstag den 17.07.2021 gegen 12:30 Uhr die Klosterstraße aus Richtung B9 kommend in Fahrtrichtung Schönauer Straße und beabsichtigt an der Einmündung zur Cornelius-Heyl-Straße nach links in diese einzubiegen. Da die Fahrerin beim Abbiegen das ihr entgegenkommende Fahrzeug übersieht kommt es mittig des Kreuzungsbereiches zum Zusammenstoß. Es wird keiner der beiden Fahrerinnen verletzt. Es entsteht lediglich Sachschaden. Ein beteiligtes Fahrzeug muss mittels Abschleppdienst entfernt werden, da es nicht mehr fahrbereit ist.