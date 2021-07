Portemonnaie gestohlen – Täter gestellt

Mainz-Altstadt (ots) – Ein 68-jähriger Mann aus der Mainzer Oberstadt war am

Dienstagmorgen auf dem Markt einkaufen und verlor gegen kurz nach 09:00 Uhr an

einem Metzgerstand sein Portemonnaie. Ein 73-jähriger Marktbesucher aus

Mainz-Weisenau wurde auf den Gelbeutel aufmerksam, nahm ihn an sich und steckte

ihn ein. Der Vorgang konnte allerdings durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der

Metzgerei beobachtet werden, der wiederum den 68-Jährigen darauf hinwies, dass

der andere Mann das Portemonnaie eingesteckt habe. Als nun der Mitarbeiter der

Metzgerei und der 68-Jährige den 73-Jährigen mit dem Gesehenen konfrontierten,

stritt dieser alles ab und flüchtete mit einem Fahrrad. Der 68-jährige nahm die

Verfolgung auf, die letztlich erst im Stadtpark endete. Die zwischenzeitlich

verständigten Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers konnten beide Männer im

Stadtpark antreffen. Das Portemonnaie konnte bei dem 73-jährigen aufgefunden und

an den Geschädigten ausgehändigt werden. Der 73-Jährige muss sich nun

strafrechtlich verantworten.

Mainz, SMS-Betrug Tan-Abfrage- 59-jähriger um vierstellige Summe betrogen

Mainz (ots) – Dienstag, 20.07.2021, 09:30 Uhr

Am Dienstag, den 20.07.2021 erhielt ein 59-jähriger Mainzer vermeintlich eine

SMS seiner Bank. In dieser wurde er aufgefordert, die Tan-Funktion zu

verlängern. Nach Aufforderung gab der Mann sodann die erforderlichen Daten sowie

seine TAN ein. Nachdem sich die Aufforderungen von Eingaben allerdings häuften,

wurde der Mann misstrauisch und kontaktierte seine Bank. Hierbei stellte sich

heraus, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und es sich bei dem Absender

der SMS nicht um das eigentliche Kreditinstitut handelte. Dem 59-Jährigen

entstand ein vierstelliger Schaden. Weitere Abbuchungen konnten glücklicherweise

verhindert werden.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sensible Daten, wie Zugangsdaten,

Passwörter und PINs sowie TANs via Telefon, SMS oder Email einzugeben. Sollten

Sie unsicher sein, kontaktieren Sie selbständig Ihre Bank unter die Ihnen

bekannten Rufnummer.

Mainz-Altstadt, nach Einbruch in Juweliergeschäft Täter auf der Flucht gefasst

Mainz-Altstadt (ots) – Dienstag, 20.07.2021, 04:19 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag geht bei der Mainzer Polizei die Meldung

über einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Mainzer Altstadtstadt ein.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Mainz 1 begeben sich daraufhin

unmittelbar in die Fahndung.

Durch Zeugen kann eine detaillierte Beschreibung eines Tatverdächtigen sowie

eine Fluchtrichtung genannt werden. Eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert

daraufhin einen 52-Jährigen, auf den die Beschreibung zutrifft. Im Rahmen der

Durchsuchung des Mannes kann zudem das Diebesgut, Schmuck im Wert von mehreren

tausend Euro, aufgefunden werden.

Einbruch in Kiosk – Täter gestellt

Mainz-Bretzenheim (ots) – 20.07.2021, 02:00 Uhr

Zwei Einbrecher konnten am frühen Dienstagmorgen mitsamt ihrer Beute im

Stadtteil Bretzenheim festgenommen werden. Um kurz nach 02:00 Uhr meldeten

mehrere Anwohner aus der Ortslage Bretzenheim, dass an einem dortigen Kiosk die

akustische Alarmanlage angegangen wäre. Zudem konnten Zeugen Geräusche

wahrnehmen und kurz danach zwei Personen wegrennen sehen. Von den alarmierten

Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Lerchenberg, konnte tatsächlich

ein Einbruch in den Kiosk festgestellt werden, bei dem Tabakwaren gestohlen

wurden. Zusammen mit einer Diensthundeführerin wurde eine Personenfahndung im

Stadtteil Bretzenheim durchgeführt. Während der Fahndungsmaßnahmen gingen

weitere Hinweise von Anwohnern ein, die eine Beschreibung der flüchtenden

Personen abgeben konnten. Gegen kurz nach 03:00 Uhr, konnten dann von einer

Funkstreife zwei Personen in einem Pkw festgestellt werden, die auf die

Täterbeschreibung passten. Bei einer durchgeführten Personen- und

Fahrzeugkontrolle konnte dann im Kofferraum des BMW das Diebesgut aufgefunden

werden. Die beiden 20 und 21-jährigen Täter aus dem Rheinhessischen, wurden

vorläufig festgenommen und müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahl

strafrechtlich verantworten.

Streit um Hecke eskaliert

Mainz-Finthen (ots) – 19.07.2021, 08:00 Uhr

Ein Streit zweier Nachbarinnen im Stadtteil Finthen, endet am Montagmorgen mit

gegenseitigen Körperverletzungen und Strafanzeigen. Die 62-jährige Bewohnerin

eines Mehrfamilienhauses begann gegen 08:00 Uhr eine Hecke am Anwesen zu

schneiden. Hiermit war eine 59-jährige Bewohnerin nicht einverstanden und

fotografierte bzw. filmte die 62-jährige mit ihrem Handy, um es für eine

Beschwerde bei der Hausverwaltung zu dokumentieren. Hierauf kam es zum Streit

der beiden Damen, in dessen Verlauf zunächst die 62-Jährige der 59-Jährigen das

Handy mit einem Besen aus der Hand schlagen wollte, um nicht weiter aufgenommen

zu werden. Einem unbeteiligten Zeugen zufolge, seien hiernach beide Damen

aufeinander losgegangen und hätten sich gegenseitig an den Haaren gezogen und

ins Gesicht geschlagen. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 konnte

den Streit vor Ort schlichten. Beide Damen müssen sich nun wegen

Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Hochwassereinsatz RLP – Unterstützung durch die Feuerwehr Mainz

Schwere Unwetter mit Starkregen haben Ende letzter Woche im Norden von Rheinland-Pfalz zu heftigen Überschwemmungen geführt. Die Feuerwehr Mainz wurde am Donnerstag, 15.7.2021 zur überörtlichen Hilfe zunächst in den Landkreis Trier-Saarburg alarmiert. Hier unterstützten Kräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr die örtliche Einsatzleitung bei der Koordinierung der Einsatzkräfte im Bereich des Flusses Sauer.

Nachdem ein Großteil der akuten Einsätze über den gesamten Freitag von örtlichen und überörtlichen Kräften abgearbeitet werden konnten, wurde die Führungskomponente schon am Abend nach Bad Neuenahr-Ahrweiler verlegt, um dort einen Einsatzabschnitt zu leiten. In diesem Abschnitt wurden auch die circa 70 entsandten Kräfte der Mainzer Berufs- und freiwilligen Feuerwehren tätig, indem sie unter anderem nach vermissten Personen suchten und Keller auspumpten.

Über das gesamte Wochenende hinweg besetzen Führungskräfte der Berufsfeuerwehr zudem noch verschiedenen Funktionen in der Gesamteinsatzleitung im Kreis Ahrweiler. Diese Funktionen werden auch noch in den kommenden Tagen besetzt sein.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt waren über 100 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr mit knapp 30 Fahrzeugen im Einsatz. Darüber hinaus wurden permanent mehrere Organisatorische Leiter und Leitende Notärzte sowie Sanitäts- und Betreuungseinheiten des Katastrophenschutzes der Stadt Mainz entsandt.

Raub auf Wettbüro

Mainz-Weisenau (ots) – 16.07.2021, 22:00 Uhr

Unbekannte Täter haben Freitagabend ein Wettbüro im Stadtteil Weisenau

überfallen. Gegen 22:00 Uhr betraten die beiden Täter die Räumlichkeiten des

Wettbüros im Heiligkreuzweg und forderten den 26-jährigen Mitarbeiter auf die

Einnahmen herauszugeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen bedrohte einer

der beiden Täter den Angestellten mit einer Schusswaffe. Im Anschluss flüchteten

beide Täter zu Fuß mit der Beute in Richtung Wilhelm-Theodor-Römheld Straße.

Trotz groß angelegter Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Beide Täter sollen ca. 20 – 24 Jahre alt sein und konnten wie folgt beschrieben

werden:

Täter 1: ca. 170 cm groß, schmal, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover mit

heller aufgesetzter Kappe, OP-Maske, Jeans, markante Augenbrauen

Täter 2: ca. 185 cm groß, dicklich, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover,

OP-Maske, Jeans

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Gräber verwüstet – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – (Mainz-Ebersheim) Auf dem Friedhof in Mainz-Ebersheim, Großgewann,

werden in dem Tatzeitraum 15.07.2021, 21:20 Uhr – 16.07.2021, 17:26 Uhr

insgesamt 28 Grabstätten beschädigt, indem die Bepflanzung herausgerissen wurde.

In diesem Zusammenhang wird um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat gebeten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131/654310 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – (Mainz-Finthen) Am Sonntag, 18.07.2021, gegen 00:01 Uhr, wird in

der Lambertstraße 15 ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher,

vermutlich ein roter Transporter, entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/654310

in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 18.07., FH Kreisel in FR Bingen, 16:00 Uhr. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Krad die B9 in Richtung Bingerbrück. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Bereifung stürzte der Mann. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftrad schlug in die rechte Schutzplanke und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort pp.

Nierstein (ots)

Am Samstag, dem 17.07.2021, um 17.33 Uhr wird über den Notruf mitgeteilt, dass ein weißer Transporter mit polnischer Zulassung auffällig mit zu hoher Geschwindigkeit, quietschenden Reifen und in Schlangenlinien durch Nierstein gefahren werden soll. U.a. in der Schmiedgasse und im Bereich Marktplatz/Fronhof wurde er gesehen. Im Fronhof stieß er gegen eine Regenrinne der Hauswand des 64-jährigen Niersteiners, hinterließ einen Schaden von ca. 200 Euro und beging Unfallflucht. Im Rahmen der Fahndung konnte der Transporter parkend in der Sironastraße gesichtet und die Insassen zur Tatzeit angetroffen werden. Der verdächtige 31-jährige Fahrer ist rumänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Polen, der für 1 Woche auf Montage ist. Er verfügt über keine Fahrerlaubnis und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Fahrer und Kfz. und sucht Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise eventuell gefährdet bzw. geschädigt wurden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Waldalgesheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr beschädigte ein VW Golf beim Wenden in der Rümmelsheimer Straße in Waldalgesheim eine Gartenmauer. Nachdem sich der Fahrer den Schaden anschaute, wollte dieser den Unfallort verlassen, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und verhinderte, dass sich der Mann entfernte. Hierbei stellte sich heraus, dass der 69-Jährige offensichtlich dem Alkohol zugesprochen hatte und nicht mehr sicher auf den Beinen stand. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Tageswohnungseinbruch

Weiler, Stromberger Straße (ots)

19.07.2021, 08.15 Uhr bis 13.00 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümerin und stiegen durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. In unmittelbarer Tatortnähe bemerkte ein Zeuge eine Person, die er auch ansprach. Diese Person antwortete auf Englisch und verließ die Örtlichkeit über eine hinter dem Tatort verlaufende Straße. Nicht auszuschließen, dass sich eine zweite Person zu diesem Zeitpunkt im Objekt befand und gewarnt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Mommenheim, Bahnhofstraße (ots)

Die 27-jährige aus Lörzweiler befährt mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Mommenheim. In Höhe der Baufirma Schott will sie auf den Gehweg fahren. Wegen des zu spitzen Winkels streift sie am Bordstein entlang und kommt dadurch zu Fall. Durch den Sturz zieht sie sich Schürfwunden am Bein sowie eine Schulterfraktur zu. Sie wird anschließend durch den Rettungsdienst in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Diebstahl aus Kfz

Niederheimbach, 10.07., 00:00 Uhr – 14.07., 00:00 Uhr. Einem 69-Jährigen wurden im genannten Zeitraum wichtige Papiere, ein Navigations-Gerät, ein Fernglas sowie ein Reifendichtungsset aus seinem abgestellten VW Multivan entwendet. Die Polizei Bingen bittet um Täterhinweise.

Stark alkoholisiert auf der Straße eingeschlafen

Bingen, 20.07., Kloppgasse, 00:54 Uhr. Es ging eine Mitteilung bei der Polizei ein, wonach eine Person, die nicht mittellos wirke, in der Kloppgasse liege und schlafe. Vor Ort konnte ein stark alkoholisierter 45-Jähriger laut schnarchend vorgefunden werden. Die Beamten brachten den Mann zu einem Bekannten.

Brand

Weiler, 19.07., Im Bornacker, 22:35 Uhr. Eine Frau meldete einen möglichen Brand mit Rauchentwicklung und den Geruch nach verbranntem Plastik. Vor Ort trafen die Beamten auf einen bekannten, freischaffenden Künstler. Der 62-Jährige schneidet in seiner Werkstatt mit einem Laserschneidgerät Muster in Holzbretter. Am gestrigen Tag bemerkte er während seiner Pause eine Qualmentwicklung sowie eine ausgefallene Keller-Sicherung. Er stellte fest, dass sich ein Schwelbrand an dem Lasergerät entwickelt hatte und löschte das Feuer mit Wasser ab. Die Feuerwehr, die mit 29 Mann anrückte, musste nur noch wenige kokelnde Holzbretter entfernen. Größere Schäden wurden verhindert. Augenscheinlich war der Transformator durchgebrannt.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen, 19.07., 20:30 Uhr. Ein 41-Jähriger fuhr an den Autoschalter eines Schnellrestaurants. Der Mitarbeiter des Restaurants nahm sofort deutlichen Atemalkohol wahr und wollte eine Weiterfahrt unterbinden. Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr davon. Während der Überprüfung an der Halteranschrift kam der Alkoholisierte angefahren. Ein Test ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Fahrraddiebstahl

Bingen, Schultheiß-Kollei-Straße, 07.07., 19:50 Uhr – 20:00 Uhr. Ein 17-Jähriger lieh einem Freund sein Ghost Mountain-Bike Modell ASX 5100. Dieser stellte das Fahrrad abgeschlossen vor einem Supermarkt ab. Als er nach 10 Minuten zurückkehrte, war es verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrrad-Dieb.

Trunkenheit im Verkehr, Widerstand, Beamtenbeleidigung

Bingen, 18.07., Stromberger Straße, 23:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt in Richtung Bingerbrück fiel der Streife kurz vor Ortseingang ein unsicher fahrender Citroen-Fahrer auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte man bei dem 46-jährigen Fahrer deutlichen Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,42 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen BTM-Konsum, was der Fahrer auch einräumte. Der fahrtüchtigen Beifahrerin wurde der Fahrzeugschlüssel übergeben. Der Beschuldigte, der auf die Dienststelle gebracht wurde, legte ein zunehmend auffälliges, aggressives Verhalten an den Tag. Nachdem er Gewalt androhte, legten die Beamten ihm Handfesseln an. Er beleidigte und bedrohte die Beamten fortwährend. Nach der Blutprobe weigerte er sich, die Dienststelle zu verlassen und musste unter Zwangsanwendung vor die Dienststelle verbracht werden. Hierbei trat er schlussendlich einen Beamten ins Gesicht, so dass dieser verletzt wurde.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugenhinweise gesucht

Sprendlingen, St. Johanner Straße, 17.07., 17:00 Uhr – 18.07., 18:30 Uhr. Ein Fahrer stellte im genannten Zeitraum seinen Ford Focus auf dem Parkplatz ab. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Form von Eindellungen und Kratzern auf der Beifahrerseite fest. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Brand II

Bingen, 18.07., Mainzer Straße, 18:41 Uhr. Über die Berufsfeuerwehr ging eine Meldung eines Mülltonnenbrandes nahe einer Tankstelle ein. Die Streife konnte vor Ort zwei brennende Mülltonnen feststellen. Diese konnten die Beamten teilweise von der Hausmauer wegziehen und das Feuer mit Feuerlöschern der Tankstelle bis zu Eintreffen der Feuerwehr stark eindämmen. Durch die Feuerwehrkräfte wurde dann nachgeflutet. An der Hausfassade entstand ein leichter Sachschaden. Das Fenster und ein Rollladen wiesen ebenfalls Brandschäden auf. Es handelte sich um zur Leerung bereitgestellte Papiermülltonnen. Die Brandursache könnte eine noch glimmende Zigarette gewesen sein, die gedankenlos entsorgt wurde.

Brand

Bingen, 18.07., Berlinstraße, 18:00 Uhr. Der Polizei wurden mehrere brennende Gegenstände auf einem Balkon gemeldet. Vor Ort hatte ein Nachbar den brennenden Wäscheständer bereits gelöscht. Die Ursache für den Brand war ein Solarlicht, welches durch die Sonneneinstrahlung wie eine Lupe wirkte. Dadurch kam es zur Entzündung eines schwarzen Kleidungsstückes. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Feuerwehr durchsuchte den Ständer sicherheitshalber noch einmal mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern.