Mannheim-Oststadt: Unbekannter belästigt 16-Jährige – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) – Eine 16-Jährige verpasste am Dienstagabend gegen 20:00

Uhr ihren Zug nach Hause und wollte telefonisch ihre Mutter informieren. Da das

Mobiltelefon der Jugendlichen nicht funktionierte, bat sie eine Passantin auf

dem Bahnhofsvorplatz um Hilfe. Diese stellte ihr Handy kurzerhand zur Verfügung.

Kurz darauf wurde die 16-Jährige von einem ihr unbekannten Mann angesprochen,

der offenbar auf die Situation aufmerksam wurde und ihr ebenfalls sein Handy

anbot. In der Folge unterhielt sich der Mann mit der Jugendlichen und gab vor,

ihr etwas zeigen zu wollen. Hierzu bat er die 16-Jährige zu einer in der Nähe

befindlichen Parkbank. Die Jugendliche kam der Aufforderung nichtsahnend nach.

Daraufhin berührte der Mann die 16-Jährige plötzlich an den Armen sowie am

Oberschenkel. Die Jugendliche stand sofort auf und suchte eine naheliegende

Straßenbahnhaltestelle auf, wo sie sich einer weiteren Passantin anvertraute.

Die 37-Jährige begleitete die 16-Jährige zum Bundespolizeirevier Mannheim, wo

die Jugendliche schließlich Anzeige erstattete. Der Unbekannte ergriff

zwischenzeitlich die Flucht.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie Hinweise zur

Fluchtrichtung des Täters geben können, sich unter der dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, 0621 174 4444 zu melden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175-180 cm groß,

ca.40 Jahre alt, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, schlank. Der

Gesuchte soll zudem auffallend hervortretende Augen gehabt haben sowie ein

weißes T-shirt getragen und ein Fahrrad mit sich geführt haben

Mannheim-Innenstadt: Rücksichtsloser Raser in der Innenstadt

Mannheim (ots) – Ein rücksichtsloser Raser war am frühen Mittwochmorgen in der

Mannheimer Innenstadt unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt kurz nach 1 Uhr auf, als er mit seinem Audi TT

mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bismarckstraße vom Hauptbahnhof

kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke raste. Die Beamten folgten dem Audi,

der zunächst weiter beschleunigte. Er erreichte dabei eine Endgeschwindigkeit

von über 100 km/h und passierte mehrere Kreuzungen und Einmündungen, ohne auf

den querenden Verkehr zu achten. Erst als die Beamten das Blaulicht

einschalteten, reduzierte er sein Tempo und konnte schließlich in Höhe des

Quadrats A 3 gestoppt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich

neben dem 40-jährigen Fahrer noch eine 20-jährige schwangere Frau im Fahrzeug

befand. Außerdem bemerkten die Beamten, dass der Mann bereits seit längerer Zeit

über einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, sein Fahrzeug jedoch noch

über eine ausländische Zulassung verfügt. Zudem konnte er keinen Führerschein

vorweisen.

Gegen den Mann wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zudem besteht der Verdacht der Verstöße gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie die Abgabenordnung und das

Kraftfahrzeugsteuergesetz. Inwiefern der Mann im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde zur

Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Mannheim-Neuostheim: Fahrzeug verliert Bremsscheibe – zwei nachfolgende Fahrzeuge beschädigt

Mannheim- Neuostheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor am

Dienstag gegen 13:55 Uhr auf der Auffahrt der Will-Sohl-Straße zur B38a seine

Bremsscheibe. Eine 20-Jährige Mini-Fahrerin, sowie eine 35-Jährige

Peugeot-Fahrerin überfuhren die lose liegende Bremsscheibe. Hierbei wurde an

beiden Fahrzeugen jeweils ein Reifen beschädigt. Der Unfallverursacher hatte

sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Unfallort entfernt.

Aufgrund der Größe der Bremsscheibe könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um

einen LKW handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, sowie dessen

Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Fahrzeug verliert Bremsscheibe – zwei

nachfolgende Fahrzeuge beschädigt

