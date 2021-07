Sinsheim, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Lkw-Unfall am Stauende – Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund eines schweren Lkw-Unfalls

kommt es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim derzeit zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Der Fahrer eines Sattelzugs fuhr auf einen vor ihm, am Stauende zwischen der

Raststätte Sinsheim und der Ausfahrt Sinsheim, fahrenden Lkw auf. Dabei entstand

ein Sachschaden von mindestes 100.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde

glücklicherweise nur leicht verletzt und wird derzeit vor Ort medizinisch

versorgt.

Aufgrund der anhaltenden Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und

Reingungsarbeiten sind derzeit der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt. Es

bildete sich mittlerweile ein Stau von mehreren Kilometern länge.

Verkehrsteilnehmern wird emfpohlen den Bereich zu umfahren.

Walldorf, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Pressemitteilung Nr.1

Walldorf / BAB 6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Unfall mit mehreren

beteiligten Fahrzeugen sorgt derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderung auf der

A6 in Fahrtrichtung Heilbronn.

Bei dem Unfall, der sich gegen 16.50 Uhr zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem

Kreuz Walldorf (Höhe Walldorf) ereignete, sind mindestens drei Pkw beteiligt.

Mehrere leichtverletzte Personen werden derzeit von den alarmierten

Rettungskräften vor Ort versorgt.

Aufgrund der andauernden Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungs- und

Reinigungsarbeiten sind der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt. Der

stockende Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Weinheim/Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raser verursacht mehrere Unfälle, gefährdet Fußgänger und flüchtet vor Polizei – Festnahme – weitere Geschädigte und Zeugen dringend gesucht

Weinheim/Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit 137 Km/h in einer 50er-Zone

wurde am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger BMW-Fahrer durch Beamte der Stadt

Weinheim bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Westtangente erfasst. Eine

sofortige Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Weinheim ergab, dass die

abgelesenen Kennzeichen vor mehr als einem Monat entwendet worden waren,

woraufhin sofort eine Fahndung nach dem flüchtigen Raser eingeleitet wurde.

Kurz darauf wurde eine Polizeistreife zwischen Schriesheim und Weinheim auf den

BMW aufmerksam und wollte diesen einer Kontrolle unterziehen. Ein Beamter, der

dem Fahrer zum Anhalten aufforderte, konnte sich in letzter Sekunde nur durch

einen Sprung auf die Seite retten. Der 23-Jährige raste ungeachtet dessen in

Richtung Großsachsen weiter, wo er einen Blumenkübel beschädigte und wenig

später über eine rote Ampel fuhr – eine Fußgängerin konnte sich ebenfalls nur

durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Bei einer

anschließenden Verfolgung durch mehrere Streifenwagen fuhr der junge Mann nach

Großsachsen, Lützelsachsen und Weinheim, wo er am OEG-Bahnhof mit einem Gitter

kollidierte, zurücksetzte, einen Streifenwagen rammte und kurzerhand auf einen

Feldweg nahe der B3 fuhr. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit verlor der

Fahrer in einer Rechtskurve am Hammerweg die Kontrolle und prallte gegen ein

Brückengeländer. Durch die Beamten wurden die Insassen, der Fahrer und sein

Beifahrer, aufgefordert das Fahrzeug zu verlassen, was sie auch taten. Der

23-Jährige wurde hieraufhin festgenommen, wobei er hiergegen Widerstand

leistete.

Der Fahrer des BMW sowie der 18-jährige Beifahrer erlitten bei der Kollision mit

dem Brückengeländer schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in

Krankenhäuser eingeliefert.

Da es Hinweise auf Drogenbeeinflussung bei dem 23-Jährigen gab, wurde ihm im

Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass an dem BMW gestohlene

Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug selbst nicht zugelassen war. Zudem

ist der 23-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und wird mit

Haftbefehl gesucht.

Gegen den Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen,

Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Polizeibeamte und

Verdachts der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung

und das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie weiterer Verstöße ermittelt. Der BMW

wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Die Ermittler der Verkehrspolizei Mannheim suchen weitere Geschädigte, die durch

den 23-Jährigen gefährdet worden waren, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise

zur Fahrweise des jungen Mannes geben können. Diese werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

A6/ Mannheim/ Schwetzingen: Fahrzeugbrand – Pressemitteilung Nr.2

A6/ Mannheim/ Schwetzingen (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 08:25 Uhr geriet das

Auto einer 42-Jährigen in Brand, als diese auf der A6 von Heilbronn in

Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war. Die Autofahrerin konnte ihren Peugeot an

der Anschlussstelle Schwetzingen noch auf den Standstreifen fahren und sich

sowie ihr Beifahrer in Sicherheit bringen. Kurz darauf stand der PKW bereits in

Vollbrand. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Der rechte Fahrstreifen musste

für rund 2 Stunden vollgesperrt werden. Es kam zu Sicht-und

Verkehrsbehinderungen sowie zu rund 4 km Stau. Gegen 12:00 Uhr war der Brand

gelöscht und die Fahrbahn wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim von

einem technischen Defekt aus. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist

bislang nicht bekannt.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vier verletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der

L 597 bei Ladenburg. Ein 29-jähriger Mann war kurz nach 9 Uhr mit seinem Ford

auf der L 597 von Mannheim in Richtung Schriesheim unterwegs. An der Abzweigung

Ladenburg-West missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel. Er versuchte

noch, einem bei Grünlicht auf die L 597 in Richtung Mannheim abbiegenden

53-jährigen BMW-Fahrer auszuweichen, streifte ihn jedoch, geriet in den

Gegenverkehr und stieß dort schließlich frontal mit dem Mercedes eins

56-Jährigen zusammen, der in Richtung Mannheim fuhr. Alle drei Fahrer sowie die

38-jährige Beifahrerin im Ford erlitten leichte Verletzungen und wurden zur

Untersuchung und Behandlung in nahegelegenen Krankenhäuser eingeliefert. Die

drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen, Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen missachtete ein bislang

unbekannter Fahrer eines Pkw die Vorfahrt einer 31-jährigen Seat-Fahrerin im

Kreuzungsbereich der Baiertaler Straße und Im Kleegarten in Richtung Zentrum.

Diese konnte noch rechtzeitig bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern,

allerdings bemerkte ein 29-Jährige die Situation zu später und fuhr auf den Seat

auf. Der eigentliche Verursacher, der zuvor die Vorfahrt missachtete, flüchtete

kurzerhand. Bei dem Unfall, der sich um 6.50 Uhr ereignete, entstand ein

Sachschaden von über 13.000 Euro. Zudem wurde die 31-Jährige dabei leicht

verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Beamten des Polizeireviers

Wieslich zu melden.

A6/ Mannheim/ Schwetzingen: Fahrzeugbrand – Pressemitteilung Nr.1

A6/ Mannheim/ Schwetzingen (ots) – Derzeit kommt es aufgrund eines

Fahrzeugbrands auf der A6 Heilbronn in Richtung Mannheim, zwischen

Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen zu Sicht- und

Verkehrsbehinderungen durch ein brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen.

Aktuell staut sich der Verkehr auf rund 4 km. Der rechte Fahrstreifen ist

derzeit gesperrt. Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Hockenheim / RNK – Verkehrsunfall mit Verletzten – Rettungskräfte im Einsatz PM Nr. 1

Hockenheim – RNK (ots) – Gegen 06.36 Uhr ereignete sich im Bereich der

Lussheimer Straße in Hockenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei

wurden drei Insassen verletzt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und

Rettungsdienst sind aktuell im Einsatz. Der Lussheimer Straße ist derzeit

gesperrt. Weitere Informationen liegen im Moment noch nicht vor.

Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis): Brand zweier Doppelhaushälften

Laudenbach (ots) – Am Dienstagabend gegen 20.12 Uhr wurde durch Anwohner der

Heppenheimer Straße in Laudenbach ein Gebäudebrand gemeldet. Bei Eintreffen der

Rettungskräfte hatte sich bereits der Brand von der rückwärtigen Seite des

Reihenmittelhauses auf dessen Dach ausgebreitet. Ehe die eingesetzte Feuerwehr

den Brand unter Kontrolle hatte, wurde bereits ein danebenstehendes Reihenhaus

in Mitleidenschaft gezogen. Über die Schadenshöhe, sowie die Brandursache ist

derzeit noch nichts bekannt. Verletzt wurde niemand. Beide Reihenhäuser sind

derzeit nicht mehr bewohnbar. Ermittlungen zur genauen Brandursache wurde durch

die Kriminalpolizei aufgenommen.

Meckesheim/RNK: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 45, PM Nr. 2

Meckesheim/RNK (ots) – Beim Linksabbiegen von der B 45 in die Zuzenhäuser Straße

nach Meckesheim übersah eine 57-jährige Hyundai-Fahrerin einen entgegenkommenden

31-Jährigen mit seinem Audi. Nach der Kollision wurde der Audi in den

Gegenverkehr abgewiesen, prallte gegen eine 56-jährige Peugeot-Fahrerin und kam

an einer Leitplanke zum Stehen. Alle Unfallbeteiligten kamen mit schweren

Verletzungen in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von

50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für eine Stunde

gesperrt und konnte danach einspurig befahren werden. Aktuell dauern die

Reinigungsarbeiten noch an. *mm