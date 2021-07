Heidelberg: Autofahrer übersieht Motorradfahrer – eine leicht verletzte Person

Heidelberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 10:20 Uhr

auf der Czernybrücke. Ein 43-Jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Czernybrücke in

Fahrtrichtung Eppelheimer Straße, als er auf Höhe der Kreuzung bei Grünlicht

über die Linksabbiegerspur wendete um die Czernybrücke in entgegengesetzter

Fahrtrichtung zu befahren. Dabei übersah der 43-Jährige einen 66-Jährigen

Motorradfahrer, der bei Grünlicht vom Czernyring nach rechts auf die

Czernybrücke abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, der Motorradfahrer

kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus

gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden,

der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrügerische Nachrichten im Zusammenhang mit Online-Banking – Warnhinweise der Polizei

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor

einer bundesweit bekannten Betrugsmasche im Zusammenhang mit dem Versenden von

betrügerischen SMS, wonach den Bank-Kunden vorgegaukelt wird, dass ihre

Push-TAN-Registrierung bald ablaufen und umgehend erneuert werden müsse.

Die Betroffenen erhalten in der Regel eine SMS mit einem Link. Wird dieser

anklickt, werden die Betroffenen auf ein täuschend echt aussehendes

Onlinebanking-Portal weitergeleitet. Nichtsahnend geben die Bank-Kunden dort die

Zugangsdaten ein, während die Betrüger sich mit den hierbei ausgespähten Daten

parallel anmelden und in der Folge versuchen TANs (Transaktionsnummern) zu

erfragen. Hierzu erhalten die Betroffenen meist umgehend einen Telefonanruf

einer unbekannten Person, die sich fälschlicherweise als Bank-Mitarbeiter

ausgibt und unter einem Vorwand versucht an TANs zu gelangen.

Erst am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr erhielt eine 55-Jährige im Stadtteil

Heidelberg-Neuenheim wieder eine dieser merkwürdigen SMS. Angeblich wurde diese

von ihrer Hausbank verschickt, die eine Bestätigung ihrer Kundin für das

sogenannte PushTAN-Verfahren benötigen würde. Die 55-Jährige, die tatsächlich

über einen Online-Banking-Zugang verfügt, war überzeugt, dass es sich um eine

echte Nachricht des Geldinstituts handelte und klickte auf den Link. Sofort

wurde sie auf eine falsche Internetseite weitergeleitet, wo sie schließlich ihre

Zugangsdaten eingab. Unmittelbar im Anschluss erhielt die Frau eine zweite SMS

mit einer TAN-Zahlenfolge, welche sie ebenfalls einpflegte. Nachdem sie kurz

darauf einen Telefonanruf einer ihr unbekannten männlichen Person erhielt, der

sich als Mitarbeiter der Bank vorstellte und nach der TAN fragte, wurde die

55-Jährige allerdings stutzig. Sie erinnerte sich daran, dass die Bank niemals

derart sensible Daten erfragen würde und beendete sofort das Gespräch. Parallel

hatten die Betrüger aber bereits eine Abbuchung eines niedrigen vierstelligen

Betrags vom Konto der Frau vorgenommen. Die Cyberkriminalisten der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt folgende Warnhinweise: