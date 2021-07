Das Polizeipräsidium Unterfranken bittet um Mithilfe: 15-Jährige vermisst – Wer hat die Jugendliche gesehen?

Frankfurt – WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit dem vorletzten

Wochenende wird eine 15-Jährige aus Weibersbrunn vermisst. Nach vorliegenden

Informationen ist es möglich, dass sich die Jugendliche bei Freunden in

Frankfurt am Main aufhält. Gesicherte Erkenntnisse zu ihrem Aufenthaltsort

liegen jedoch nicht vor. Die Polizei bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe

bei der Fahndung.

Die vermisste 15-Jährige trägt den Namen Shphed KHLIFA. Laut Familienangehörigen

hat sie ihre Wohnanschrift in Weibersbrunn am Sonntag, den 11. Juli 2021,

verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Fahndungsmaßnahmen der

Polizeiinspektion Aschaffenburg führten bislang nicht zum Auffinden der

Jugendlichen. Es liegen keinerlei Hinweise vor, dass eine Straftat mit dem

Vermisstenfall in Zusammenhang stehen könnte.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß. Sie hat dunkle Augen, schwarze Haare und

trägt gewöhnlich Kopftuch. Beim Verlassen der Wohnung führte sie eine größere,

schwarze Reisetasche mit sich.

Wer die 15-Jährige nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise auf ihren

aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel.

06021/8570 mit der Aschaffenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

HINWEIS FÜR DIE MEDIEN:

Im Anhang befindet sich auch ein Foto der Vermissten, das zu Fahndungszwecken

mit der Quellenangabe „Foto Polizei“ gerne verwendet werden darf. Eine größere

Bilddatei liegt aktuell leider nicht vor.

Frankfurt-Bockenheim: Sperrmüllbrand

Frankfurt – (dr) Am gestrigen Dienstagabend (20. Juli 2021) ereignete sich

in Bockenheim ein Sperrmüllbrand.

Eine Passantin entdeckte gegen 19:05 Uhr den Brandherd, bestehend aus Hausrat,

Möbeln, Holzbrettern und Büchern, in der Hamburger Allee. Der Sperrmüll befand

sich im Bereich eines Parkplatzes unterhalb einer Gleisbrücke des Westbahnhofs.

Die Frau wählte schließlich den Notruf. Der alarmierten Feuerwehr gelang es in

der Folge den Brand zu löschen. Es kam zu keinen Personenschäden.

Das Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 069-755 51599

erbeten.

Einsatz gegen E-Scooter am Bahnhof Frankfurt- Höchst

Frankfurt-Höchst – Am 20. Juli 2021 führte die Bundespolizei in

Kooperation mit der Stadtpolizei und den DB Referenten für Prävention einen

Einsatz gegen rücksichtslose E-Scooterfahrer am Bahnhof Frankfurt-Höchst durch,

und legten dabei den Schwerpunk auf die Unterführung.

In jüngster Vergangenheit kam es hier vermehrt durch Jugendliche und

Heranwachsende zu verbotener Nutzung der fahrbaren elektronischen Untersätze bis

hin zur Durchführung von Rennen mehrerer Personen. Bahnreisende fühlten sich

hierdurch gestört oder wurden gefährdet, da der notwendige Sicherheitsabstand

nicht eingehalten wurde.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zahlreiche Verstöße hinsichtlich der Nutzung von

E-Scootern im Bahnhofsbereich sowie der Verpflichtung zum Tragen einer

Mund-Nase-Bedeckung festgestellt und geahndet.

In den durchgeführten Präventionsgesprächen wurde zudem auf das Fahrverbot mit

Zweirädern in und an Bahnhöfen sowie auf den damit einhergehenden Verstoß gegen

die Hausordnung der Deutschen Bahn hingewiesen.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Frankfurt – (dr) Unbekannte haben von Montag auf Dienstag (20. Juli 2021),

zwischen 22:00 Uhr und 11:00 Uhr, im Stadtteil Kalbach-Riedberg zwei Motorräder

aus einer Tiefgarage entwendet.

Die schwarzen Motorräder der Marke KTM, Modell Super Duke, befanden sich in

einer gemeinschaftlich genutzten Tiefgarage in der Gräfin-Dönhoff-Straße. In dem

genannten Zeitraum beschädigten die bislang unbekannten Täter ein Rolltor der

Einfahrt und drangen so in die Tiefgarage des Wohnkomplexes ein. Anschließend

schnappten sich die Eindringlinge die abgestellten Motorräder und konnten

unerkannt mit ihrer Beute im Wert von insgesamt 40.000 Euro verschwinden.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern und /oder den gestohlenen

Motorrädern werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer

069-755 11400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Frankfurt-Westend: Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt – (fue) Am Dienstag, den 20. Juli 2021, gegen 21.35 Uhr, fiel

einer Zivilstreife im Reuterweg ein Mercedes AMG durch seine Fahrweise auf und

sollte aus diesem Grund kontrolliert werden. Der Fahrer des Wagens entzog sich

jedoch der Kontrolle, wendete und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in

Richtung Alte Oper davon. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 67-jähriger

Frankfurter bei Grünlicht mit seinem Smart von der Taunusanlage in die

Guiollettstraße abbiegen. Der flüchtige Mercedes fuhr mit stark überhöhter

Geschwindigkeit von der Alten Oper kommend bei Rotlicht in die Kreuzung ein und

rammte den Smart. Nachdem der Mercedes zum Stehen kam, flüchteten die drei

Insassen vom Unfallort. Der 67-Jährige musste noch an der Unfallstelle von der

Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt werden. Anschließend wurde er zur

stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Smart entstand

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 EUR, an dem Mercedes in Höhe von etwa 20.000

EUR. An dem Mercedes befanden sich Kennzeichen aus Neuss, die dort am Vortag

entwendet worden waren.

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert, bekleidet mit einem bunt

gemusterten Hemd, heller Hose und hellen Sneakers.

Person 2: Schwarze Haare, bekleidet mit Bluejeans, hellem T-Shirt und

schwarzen Schuhen. Trug eine Umhängetasche mit sich.

Person 3: Schwarze, kurz rasierte Haare, bekleidet mit einem schwarzen

Jogginganzug mit weißen Streifen auf den Ärmeln und Hosenbeinen und einem

Emblem auf der Brust. Dunkle Schuhe, führte ebenfalls eine Umhängetasche mit

sich.

Alle Personen sollen von südeuropäischem Erscheinungsbild sein.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, den

Geflüchteten oder zu den sonstigen Umständen machen können, sich mit dem 13.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.