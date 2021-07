Dillenburg-Nanzenbach: Geblendet den Gegenverkehr übersehen –

Ein verletzter Motorradfahrer sowie drei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Morgen (21.07.2021) auf der Hauptstraße in Nanzenbach. Gegen 07.10 Uhr wollte der 39-jährige Fahrer eines VW-Busses von der Hauptstraße nach links in die Querstraße abbiegen. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 64-jährige Biker auf seiner BMW wollte noch ausweichen, touchierte den VW Bus dennoch und prallte gegen einen an der Einmündung der Querstraße wartenden Opel. Letztlich stürzte der in Eschenburg lebende Biker zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen transportierte ihn in das Dillenburger Krankenhaus. Der in Haiger lebende Unfallfahrer und der 57-jährige Dillenburger im Zafira blieben unverletzt. Die BMW und der Zafira waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Herborn: Einbruch im Meisenweg scheitert –

Auf dem Reuterberg versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Polizei geht momentan davon aus, dass sich die Diebe am frühen Samstagmorgen (17.07.2021), zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr im Meisenweg an einer Tür zu schaffen machten. Der Einbruch scheiterte – die Diebe ließen einen Schaden von rund 400 Euro zurück. Zeugen, die die Täter im Meisenweg beobachteten oder denen zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge dort auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Schwerverletzte Person – Umstände unklar

Wetzlar-Niedergirmes: Schwere Kopfverletzungen und Verletzungen an der Lunge sowie an einem Auge trug ein 27-Jähriger nach einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend (16.07.2021) in der Röchlingstraße davon. Die genauen Umstände der Tat sind der Polizei derzeit nicht bekannt – die Ermittler suchen dringend weitere Zeugen, die das Geschehen beobachteten.

Gegen 21.40 Uhr informierten mehrere Anwohner über den Notruf die Wetzlarer Polizei. Sie beobachteten wie ein junger Mann aus einer Gruppe heraus von mehreren Tätern geschlagen, getreten und unter anderem mit einer Eisenstange traktiert wurde. Beim Eintreffen der ersten Streife, rannten die etwa 10 bis 15 Personen davon. Das aus einer Kopfwunde stark blutende Opfer war bei Bewusstsein, eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Wetzlarer Krankenhaus, wo es noch in der Nacht operiert wurde. Nach Angaben von Zeugen trug der 27-Jährige zuvor einen Streit mit einem bisher Unbekannten aus und traf anschließend in der Nähe einer Gaststätte auf die Gruppe. Mit den etwa 10 bis 15 Personen geriet das aus Somalia stammende Opfer ebenfalls in einen Streit. Hierbei stürzte der 27-Jährige zu Boden, worauf einige Personen aus der Gruppe anfingen ihn zu treten. Ein Täter schleuderte ihm eine Bierflasche gegen den Kopf, ein zweiter schlug mit einer Eisenstange auf den am Boden liegenden Somalier ein.

Die Angreifer stammen mutmaßlich aus den südosteuropäischen Raum und unterhielten sich nach Einschätzung eines Zeugen in rumänischer oder bulgarischer Sprache. Einer der Täter war ca. 175 cm groß und schlank. Er trug eine grüne Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose, orange-rote Sneaker sowie eine dunkelgrüne Kappe.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen und fragt:

Gaststätte in der Röchlingstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Auseinandersetzung des Opfers mit einem

Unbekannten machen, bevor es zum Angriff durch die Personengruppe kam? Wem sind Personen aus dieser Gruppe bekannt – Wer kann Angaben

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.