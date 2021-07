Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Neukirchen: Auffinden eines aufgebrochenen Tresors – Polizei sucht Zeugen

Neukirchen – Einbruch in Firma – Auffinden eines gestohlenen Tresors Tatzeit: 18.07.2021, 22:15 Uhr bis 19.07.2021, 04:20 Uhr In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Bahnhofstraße in Neukirchen ein. Sie stahlen einen verschlossenen Tresor (wir berichteten). Der gestohlene Tresor wurde gestern Morgen in der Gemarkung Schwarzenborn aufgeflext aufgefunden. Ein Zeuge hatte den Tresor während seiner Arbeit im Bereich der Landesstraße L 3155, zwischen Schwarzenborn und Grebenhagen, gg. 10:15 Uhr aufgefunden und die Polizei verständigt. Der bisher unbekannte Inhalt des Tresors, einige Unterlagen einer erloschenen Firma, wurden in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht von Sonntag zu Montag im Bereich der L3155, zwischen Schwarzenborn und Grebenhagen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gudensberg: 17-Jähriger bedroht und verletzt mehrere Personen

Gudensberg – Bedrohung und Körperverletzung mit Messer Tatzeit: 21.07.2021, 01:42 Uhr Ein 17-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis bedrohte in den frühen Morgenstunden mehrere Personen einer Personengruppe, eine junge Frau wurde hierbei mit einem Messer leicht verletzt. Die Personengruppe befand sich in der Kasseler Straße in Höhe eines dortigen Marktes, als der 17-Jährige mit einer weiteren männlichen Person auf E-Scootern vorbeikam. Der 17-Jährige fing umgehend Streit mit der Personengruppe an und bedrohte sie verbal. Die Drohung unterstützte er indem er mit einem Messer herumwedelte. Hierbei verletzte er mit dem Messer eine 20-jährige Gudensbergerin leicht an der Hand. Einen 25-jährigen Kasseler schlug er mit der flachen Hand in das Gesicht. Der 17-Jährige und sein unbeteiligter Begleiter flüchteten anschließend. Die fahndenden Polizisten der Polizeistation Fritzlar nahmen ihn wenig später im Schwimmbadweg fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren u. a. wegen Bedrohung und versuchter gefährlichen Körperverletzung ist eingeleitet.