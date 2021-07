Kreis Bergstraße

Neckarsteinach: Zusammenstoß auf der Bundesstraße 37

Neckarsteinach (ots) – Beim Überholen stießen am Dienstag (20.07.) ein Auto und

ein Motorrad zusammen. Der 18-jährige Hyundai-Fahrer aus Rastatt wollte gegen

13.35 Uhr von der Bundesstraße 37, auf dem Weg nach Hirschhorn, nach links in

einen Wirtschaftsweg abbiegen. In dem Moment setzte der 56 Jahre alte

Motorradfahrer aus Neckargemünd zum Überholen an. Beim Zusammenstoß wurde der

Kawasaki-Fahrer schwer und der Autofahrer leicht verletzt. Beide Männer wurden

in Krankenhäuser gefahren. Die Sachschäden sind rund 18.300 Euro hoch. Die

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht / Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Darmstadt – Für den Fortgang für Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einer sexuellen Belästigung am Mittwoch (16.6.) „Im Hirtengrund“ stehen, suchen

die Beamten des Kommissariats 10, Zeugen der Tat. Ersten Ermittlungen zufolge

war dort, gegen 19.45 Uhr, ein noch unbekannter Mann einer 40 Jahre alten Frau

gefolgt, die zu diesem Zeitpunkt für ihre Fortbewegung einen Rollator benötigte.

Als der etwa 50 Jahre alte Täter sie einholte, beleidigte er die Darmstädterin

auf sexueller Grundlage und griff ihr zudem plötzlich an die Brust. Danach

entfernte er sich rasch in unbekannte Richtung. Der Täter wurde auf eine

Körpergröße von 1,80 Meter geschätzt. Er hatte eine Halbglatze und trug zum

Zeitpunkt des Vorfalls eine blaue Jeans sowie helle Oberbekleidung. Bei dem

Tatort handelte sich um den Bereich des Spielplatzes beziehungsweise der

Fußgängerbrücke. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich dort weitere Passanten

aufgehalten haben, die den Vorfall beobachten, die Situation aber möglicherweise

nicht richtig einschätzen konnten. Weil die Passanten als wichtige Augenzeugen

in Betracht kommen könnten, werden sie dringend gebeten, sich bei der Polizei zu

melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler von der

Kriminalpolizei in Darmstadt zu erreichen.

Darmstadt-Eberstadt: Verdächtiger Geruch ruft Polizei auf den Plan / Auf Kontrolle folgt Wohnungsdurchsuchung

Darmstadt – Ein verdächtiger Geruch, ausgehend von einer

Erdgeschosswohnung in der Schlossstraße, hat am Dienstagabend (20.7.) die

Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten gegen 21 Uhr die Beamten

verständigt. Bei ihrer Ankunft trafen die Beamten auf zwei 25 und 21 Jahre junge

Männer, die gerade die Wohnung verlassen wollten. Bei der Kontrolle des

25-jährigen Dieburgers stellten die Ordnungshüter rund 100 Gramm Marihuana und

2,5 Gramm Haschisch sicher. Weil dadurch der Verdacht entstand, dass hier ein

illegaler Handel von Cannabis vorliegen könnte, durchsuchten die Beamten im

Anschluss sowohl die Wohnung aus der beide gekommen waren, als auch die

Unterkunft des Dieburgers.

Die Durchsuchungen erfolgten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Hierbei wurden keine weiteren Drogen aufgefunden. Nach Abschluss aller

polizeiliche Maßnahmen wurde das Duo nach Hause entlassen. Der 25-Jährige wird

sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des Drogenhandels verantworten

müssen.

Darmstadt: Zigarettenautomaten aufgeflext und geleert / Unbekanntes Duo flüchtet / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Auf einen Zigarettenautomaten in der Grundstraße hatten es

zwei noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (21.7.) abgesehen. Mit einem

Winkelschleifer und einem Stemmeisen brachen die Kriminellen gegen 1.30 Uhr den

Zigarettenautomaten auf und machten sich mit der erbeuteten Rauchware auf und

davon. Dabei konnte ein Täter beobachtet und grob beschrieben werden. Demnach

war der Unbekannte circa 1,70 Meter groß, schwarz gekleidet und trug eine weiße

Atemschutzmaske. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf circa 500 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die

Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des besonders schweren

Diebstahls aufgenommen. Unter der Rufnummer 06151/969-41110 nehmen die Beamten

alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Lagerhalle von Supermarkt im Visier Krimineller

Weiterstadt – In der Zeit zwischen Sonntag (18.7.) und Dienstag (20.7.

haben noch unbekannte Täter versucht mit Gewalt in die Lagerhalle eines

Supermarktes „Im Rödling“ einzubrechen. Durch ihr massives Vorgehen verursachten

sie einen Schaden von mindestens 2500 Euro an der Sicherheitstür. Die Täter

gelangten in das Gebäude jedoch ist bislang noch unklar, ob sie Beute machten.

Der auslösende Alarm trug mutmaßlich dazu bei, dass die Täter die Flucht

ergriffen. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen

betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Wer in

diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, hat wird

gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Eppertshausen: Weiß-rotes Motorrad (OF-LW 306) entwendet / Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen – Ein in der Nähe der Kreisstraße 180 abgestelltes Motorrad,

rückte am Dienstagmittag (20.7.) in das Visier Krimineller.

Der Besitzer stellte sein Krad gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz beim „Aje-See“ ab

und verriegelte das Lenkradschloss. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es

bislang unbekannten Kriminellen das weiß-rote Motorrad des Herstellers

„Betamotor“ zu entwenden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Krad das

Kennzeichen „OF-LW 306“ angebracht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum

aktuellen Aufenthaltsort der entwendeten Maschine geben kann, wird gebeten, sich

bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 der Dieburger Polizei

unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Groß-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Täter erbeuten 10.000 Euro mit Enkeltrick – Wer kann Hinweise geben?

Mit dem bekannten „Enkeltrick“ haben Kriminelle am Dienstag (20.7.) eine lebensältere Dame um ihr Hab und Gut gebracht. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr hatte das Telefon der Seniorin in der Immanuel-Kant-Straße geklingelt und eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung gab vor, der Verlobte ihrer Enkelin zu sein. Nach einem schweren Unfall sei er in einer akuten finanziellen Notlage und brauche dringend Hilfe. Mit dieser dreisten Geschichte brachte der Trickbetrüger die Dame dazu, einem ihr unbekannten Mann, der am Nachmittag an ihrer Haustür auftauchte und der vermeintliche Unfallgegner sein sollte, 10.000 Euro zu übergeben. Nach Erhalt der Geldsumme flüchtete der Abholer. Er war etwa 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Sein Bauch war auffällig dick und wurde als „Bierbauch“ beschrieben. Seine Haare waren kurz, mit sich lichtendem Haupthaar und sogenannten „Geheimratsecken“. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer dunklen Hose, einem weißen T-Shirt, und einer „leichten“ dunklen Jacke bekleidet. Das Kommissariat 23 von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Die Beamten fragen: Wem sind zur Tatzeit und in Tatortnähe die beschriebene Person oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Ermittler alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Odenwaldkreis

Oberzent: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Am Mittwochabend (21.07.) befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr die Landstraße 3120 vom Sensbachtal kommend in Richtung Beerfelden. Auf Höhe eines Parkplatzes verlor der Kraftradfahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich hierbei leicht und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad des 32-Jährigen aus Viernheim entstand ein Schaden von 100 Euro.

Erbach: Qualmende Kerze ruft Rettungskräfte auf den Plan

Eine brennende Kerze, die stark qualmte, hat am Mittwoch (21.07.) gegen 15 Uhr Polizei und Rettungskräfte in die Hauptstraße geführt. Dort wurde zunächst ein Gebäudebrand in einem Wohn-/ Geschäftshaus gemeldet. Die Erbacher Wehr konnte schnell Entwarnung geben und lüftete die Wohnung der dort lebenden Seniorin. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, weil sie sich im Gesicht verletzt hatte.

Reichelsheim: Joggerin trifft Exhibitionisten

Beim Joggen traf eine 23-jährige Frau auf einen geteerten Weg in Nähe des Waldbereichs auf einen Exhibitionisten. Der Mann hatte am Dienstag (20.07.) gegen 18.30 Uhr seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil zur Schau gestellt.

Die Polizei (K 10) in Erbach ist mit der Prüfung des Sachverhalts beschäftigt und sucht Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können.

Nach Beschreibung der Zeugin soll der leicht übergewichtige Mann etwa 50 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle knielange Hose, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Baseball-Kappe. In der Nähe des Mannes parkte ein VW Touran, älteres Modell.

Wer den Vorfall beobachtet hat und/ oder Hinweise zu ihm geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 10 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Erbach/Michelstadt: Nächtliches Straßenrennen auf der B45

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19.07./20.07.) wurden durch mehrere Zeugen zwei offensichtlich hoch motorisierte Fahrzeuge gemeldet, die wiederholt mit überhöhter Geschwindigkeit, die Bundesstraße 45 zwischen Erbach und Bad König auf- und abfahren sollen. Dabei soll es auch zu riskanten Überholmanövern gekommen sein, so die Zeugen. Im Rahmen der eigeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eines der beiden Fahrzeuge, ein grauer BMW aus dem Landkreis Heidelberg, angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Am Steuer des über 600 PS starken Gefährts saß ein 22-jähriger Mann aus dem Odenwald, auf dem Beifahrersitz sein 21-jähriger Begleiter, ebenfalls aus dem Odenwald. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde gegen den 22-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Sollten weitere Zeugen entsprechende Beobachtungen in der Tatnacht gemacht haben, insbesondere bezüglich der weiteren beteiligten Fahrzeuge, werden diese gebeten, sich mit der hiesigen Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.