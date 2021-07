Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 19.07.2021 gegen 15:20 Uhr wurde ein 41-jähriger Radfahrer an der Hand leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr die Vogelsangstraße in Richtung Rittergartenstraße. Ihm kam ein 18-jähriger Autofahrer entgegen, der an rechts geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr und mit dem linken Außenspiegel den Lenker des Rades streifte. Der Radfahrer erlitt eine Schürfwunde.

Neustadt: Ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.07.21 gegen 16:40 Uhr wurde in der Talstraße in Neustadt ein 57-jähriger Rollerfahrer kontrolliert, der mit seinem Mofa ca. 40km/h fuhr. Der 57-Jährige ist allerdings nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

