Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.07.2021 gegen 13:55 Uhr befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis die B37 von Bad Dürkheim nach Frankenstein. Kurz vor dem Ortseingang Frankenstein verlor der Motorradfahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend kam der Motorradfahrer auf der Fahrbahn zu Fall. Durch den Sturz wurde der Fahrer an der Hand verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand eine Ölspur im Kurvenbereich. Aus diesem Grund musste die B37 zweitweise vollgesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro und die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Gegen den verantwortlichen Motorradfahrer wird nun im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahren ermittelt.

Bad Dürkheim: Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und verletzt Bauarbeiter

Bad Dürkheim (ots) – Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Lkw die Salinenstraße in Richtung Triftweg. In Höhe der Saline wurden zum Unfallzeitpunkt Arbeiten durchgeführt, weshalb aus einer Baugrube Wasser gepumpt wurde. Der Schlauch lag quer über die Fahrbahn, um das Wasser in den Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ablaufen zu lassen. Der Lkw-Fahrer fuhr über den Schlauch. Hierbei verfing sich der Schlauch mit den Reifen des Aufliegers und wurde mitgezogen. Ein 19-jährige Bauarbeiter, welcher neben der Grube stand, wurde von dem Schlauch erfasst und in die Grube gerissen. Hierdurch zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall vermutlich nicht bemerkt hatte, fuhr weiter in Richtung der Baustelle am Salinarium und konnte dort als verantwortlicher Fahrer ermittelt werden.

Großkarlbach: Unfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Großkarlbach, L 455 – 20.07.2021, 08:30 Uhr (ots) – Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr eine 52-Jährige mit ihrem PKW auf der L 455 von Großkarlbach Richtung Freinsheim. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg aus Richtung Dackenheim kommend und wollte die L 455 überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der PKW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt (Frakturen) und mit einem Rettungshubschrauber in die BGU geflogen.

Grünstadt: Wohnungseinbruch

Grünstadt, Richard-Wagner-Straße – 20.07.2021, 13:15 Uhr (ots) – Gestern kam es um die Mittagszeit in Grünstadt zu einem Wohnungseinbruch. Die Schwester des Geschädigten stellte fest, dass der Glaseinsatz an der Haustür eingeschlagen war und eine sonst verschlossene Zwischentür offen stand. Der Täter hatte das Anwesen bereits wieder verlassen. Dieser hatte es mutmaßlich zielgerichtet auf ein Versteck im Wohnzimmerschrank abgesehen und daraus mehrere Hundert Euro Bargeld, sowie eine Playstation4 entwendet.

Wachenheim: PKW zerkratzt, Zeugen gesucht

Wachenheim (ots) – Ein in der Burgstraße Höhe Hausnummer 20 abgestellter PKW Jaguar wurde am 18.07.2021 im Zeitraum von ca. 11:00 bis 13:00 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Der/Die Täter zerkratzten demnach die Fahrertür auf einer Länge von ca. 30cm – zudem wurde der linke Außenspiegel verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):