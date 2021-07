Niederkirchen: FFC Feriencamp „Ferien am Ort“ in den Sommerferien 2021

Niederkirchen – In Kooperation mit der Sportjugend Rheinland-Pfalz veranstaltet der 1. FFC Niederkirchen in diesem Jahr wieder die „Ferien am Ort“-Aktion für Jungen und Mädchen im Alter von 8-12 Jahren. Bei der Ferienaktion wird den Kindern kein festes Programm vorgesetzt, vielmehr erhalten die Kids zur aktiven Programmmitgestaltung. Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto „Werte in Bewegung“. Optional wird wie bei allen Camps des FFC ein tägliches Fußballtraining angeboten.

Das Camp findet von 23.08. bis 26.08.2021 täglich von 10.00 – 16.30 Uhr statt. Die Betreuer sind von 9.00 bis 17.00 Uhr auf dem Sportgelände, frühere Betreuung nach Absprache möglich.

Weitere Infos per Mail geschaeftsstelle@ffc-n.de, unter www.ffc-n.de oder Tel. Geschäftsstelle (06326) 2480240. Der 1. FFC Niederkirchen freut sich auf Euch – jetzt anmelden!