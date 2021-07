Mannheim: Abschied vom John Deere Wasserturm

Mannheim – Exakt 55 Jahre hat er die Silhouette des John Deere Traktorenwerks in Mannheim geprägt. Doch in diesem Sommer beginnt der Rückbau des „neuen Wasserturms″.

Errichtet wurde der Stahlturm mit einem Fassungsvermögen von 400 m³ (entspricht 400.000 Liter) zur Druckerhöhung des Wassernetzes auf dem Werksgelände. Mittlerweile gibt es jedoch andere technische Lösungen, um die Wasserversorgung in der Traktoren- und Getriebeproduktion zu sichern. Da der Turm nicht mehr benötigt wird und umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen anstehen, hat sich die Werksleitung nun für den Rückbau entschieden. Die notwendigen Genehmigungen der Stadt Mannheim liegen bereits vor. In der Werksschließung im August soll der Stahlturm in drei Etappen demontiert werden. Zunächst wird der Wasserbehälter mit einem Durchmesser von 14 m abgetrennt. Zum Schluss folgt der 5 m starke Turmsockel. Das freiwerdende Gelände wird für die Weiterentwicklung der Produktion am Standort genutzt.

Mit einer Höhe von 50 m hat der Stahlturm seinen kleinen Bruder, den „alten Lanz-Wasserturm″ zwar deutlich überragt. Architektonisch konnte er ihn jedoch nicht überbieten. Der um 1900 erbaute Lanz-Turm steht deshalb auch unter Denkmalschutz und bleibt als Erinnerung für die lange Geschichte der Landmaschinenproduktion auf dem Mannheimer Lindenhof auf jeden Fall erhalten.