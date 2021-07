Karlsruhe: KSC verpflichtet Torhüter Niklas Heeger

Karlsruhe – Der Karlsruher SC reagiert auf die lange Ausfallzeit von Torhüter Paul Löhr (Kreuzbandriss) und nimmt Schlussmann Niklas Heeger bis Saisonende unter Vertrag.

„Mit Niklas erweitern wir unser Torhüterteam um eine Position, um so für den Fall der Fälle abgesichert zu sein sowie den regulären Trainingsbetrieb zu gewährleisten“, erklärt Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC.

Der 21-jährige Niklas Heeger stammt aus Baden-Baden und wurde in der KSC GRENKE aKAdemie ausgebildet. Nach Stationen in Mannheim, Sandhausen und Stuttgart kehrte der 1,87 Meter große Schlussmann vor kurzem als Testspieler an den BBBank Wildpark zurück.