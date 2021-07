Palme angezündet, geflüchtet und erwischt

Germersheim (ots) – Am 20. Juli 2021 wurde der Polizei Germersheim kurz nach Mitternacht eine brennende Palme am Paradeplatz in Germersheim gemeldet. Durch Jugendliche war eine Kokosmatte, mit welcher der Palmenstamm umwickelt war, in Brand gesetzt worden. Durch die Feuerwehr Germersheim erfolgen Löscharbeiten.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die fraglichen Täter im Bereich des Stadtparks Fronte Lamotte festgestellt werden. Wenig erfreut über das Erscheinen der Polizei versuchten diese zu flüchten, konnten aber im Bereich August-Keiler-Straße gestellt werden. Es handelte sich um einen 15- bzw. 16-Jährigen aus Germersheim. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kirchenfenster beschädigt

Germersheim (ots) – In der Nacht vom 18.07.2021 auf den 19.07.2021 hat sich ein bislang unbekannter Täter offenbar absichtlich in der katholischen Kirche in Germersheim- Sondernheim einschließen lassen und machte sich dann an dem abgeschlossenen Tabernakel zu schaffen. Nachdem dieses Vorhaben scheiterte, beschädigte er ein Fenster und flüchtete aus der Kirche.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.