Brand eines Traktors (siehe Foto)

Hainfeld (ots) – Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Traktorvollbrand am Montag 19.07.2021 gegen 16.30 Uhr in einem Weinbergsgelände bei Hainfeld gewesen sein.

Der Schmalspurschlepper stand beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei in Vollbrand und wurde komplett beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte bei über 30.000 Euro liegen.

Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Am 20.07.21 gegen 10:20 Uhr befuhren ein PKW und ein Motorad die Kurtalstraße in Fahrtrichtung Birkenhördt. Auf Höhe einer Bäckerei wollte der vorne fahrende 87-jährige PKW-Fahrer nach links auf die dortigen Parkplätze abbiegen. Seiner Aussage nach habe er hierzu auch den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt.

Der nachfolgende 61-jährige Motorradfahrer versuchte an diesem vorbei zu fahren. Im Abbiegevorgang des PKW kam es daraufhin zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Motorrad Fahrer so schwer, dass er mit enem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Der PKW-Fahrer blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Am Motorrad entstand darüber hinaus ein wirtschaftlicher Totalschaden ca. 6.000 EUR. Am PKW rund 1.000 EUR Schaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei@rlp.de zu melden.

Vier Autofahrer missachten STOP-Schild

Großfischlingen (ots) – Weil es in der Vergangenheit an der Kreuzung L507/L542 immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen wegen Missachtung des STOP-Schildes kam, wurde Montag 19.07.2021 die Örtlichkeit überwacht.

Innerhalb kürzester Zeit mussten 4 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie ohne anzuhalten die Kreuzung überquerten. Ein Autofahrer musste zudem 30 Euro bezahlen, weil er nicht angegurtet war.

Tageswohnungseinbruch

Leinsweiler (ots) – Am Montagmittag 19.07.2021 stiegen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Slevogtstraße in Leinsweiler ein und durchsuchten das Anwesen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13:30 und 15:15 Uhr. Entwendet wurde nach dem bisherigen Ermittlungstand nichts.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.