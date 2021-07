Waghäusel – Frontalzusammenstoß zweier Lkw

Karlsruhe (ots) – Auf der Landesstraße 560 von Karlsruhe nach Graben-Neudorf

ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall zwischen zwei Lkw.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die L560 musste zur Bergung der Fahrzeuge

in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Ein Lkw war auf der L560 in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs als er aus

bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem

entgegenkommenden Lkw offenbar frontal kollidierte. Beide Zugmaschinen mussten

abgeschleppt werden, die Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Die L560 war zwischen Oberhausen-Rheinhausen und Neulußheim zur Bergung der

beiden Lkw voll gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken kam es aufgrund des

erhöhten Verkehrsaufkommens zu Behinderungen im Feierabendverkehr.

Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Ettlingen – Unbekannte männliche Leiche in Alb aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmorgen wurde die Leiche einer bislang unbekannten

männlichen Person in der Alb bei der Mühlenstraße aufgefunden. Wie der Mann zu

Tode kam ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei entdeckten kurz vor 9 Uhr

Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Ettlingen bei Entsorgungsarbeiten von

Treibgut den Leichnam in Höhe der Fischtreppe. Der Tote war unbekleidet und dem

Anschein nach ist von einer längeren Liegezeit auszugehen.

Der Mann war mittleren Alters, ca. 180 cm groß, mutmaßlich Farbiger und hatte

eine markante Irokesenfrisur mit seitlich kurzrasiertem Haar.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Bislang

ergaben sich jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann oder in diesem Zusammenhang

entlang der Alb bis hin zu den Albtalgemeinden etwas Verdächtiges beobachtet

hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Vorbildlich verhielt sich ein Herr nach einem Unfall mit einer

Straßenbahn am Montagabend. Der Straßenbahnfahrer hatte die leichte Kollision

mit dem Pkw des 67-Jährigen am Bahnübergang Eggensteiner Straße / Östliche

Rheinbrückenstraße gar nicht wahrgenommen und war weitergefahren. Der wohl

unfallverursachende Herr meldete sich persönlich beim Polizeirevier

Karlsruhe-West.

Der Mann musste wohl bei Rotlicht gegen 19 Uhr mit seinem Opel am Bahnübergang

warten, da eine Straßenbahn kreuzte. Eventuell aus Unachtsamkeit rollte das Auto

eine kurze Strecke nach vorne, sodass der Pkw die kreuzende Straßenbahn noch

streifte. Der Straßenbahnführer nahm den Unfall offenbar gar nicht wahr und

setzte seine Fahrt fort. Der Autofahrer meldete sich kurze Zeit später beim

Polizeirevier Karlsruhe-West und zeigte den Unfall an. An seinem Pkw entstand

ein Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro.

Ob an der Straßenbahn ein Schaden entstand bedarf weiterer Ermittlungen.

Malsch / BAB 5 – Unfall mit mehreren Beteiligten und einer Leichtverletzten

Karlsruhe / Malsch / BAB 5 (ots) – Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von

rund 65.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der

Bundesautobahn A5 zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord Höhe Malsch.

Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 07.00 Uhr auf der Autobahn 5 in

Richtung Rastatt unterwegs, als er ein Stauende offenbar zu spät erkannte. Trotz

Vollbremsung mit Ausweichen touchierte er mit dem Führerhaus einen vor ihm

fahrenden Laster. Durch das Ausweichmanöver zur Mittelfahrspur hin kollidierte

der mit Fahrzeugen beladene Autotransporter in der Folge mit dem VW Tiguan einer

41-jährigen Frau. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der

Lastwagen selbst fuhr hiernach noch ein kurzes Stück weiter, wo er schließlich

in einem weiteren Lkw-Anhänger zum Stehen kam. Die transportierten Fahrzeuge

blieben nach ersten Erkenntnissen insoweit unversehrt. Wegen ausgelaufener

Betriebsstoffen war eine Spezialreinigung der Fahrbahnen nötig. Trotz örtlicher

Umleitung waren die Ausweichstrecken rund um den Unfallort ausgelastet und

zeitweise überlastet. Für die Dauer der Bergung musste die Autobahn bis gegen

13.30 Uhr voll gesperrt bleiben. Es bildeten sich Rückstauungen von bis zu 13

Kilometern.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 25.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der

Neureuter Straße in Karlsruhe ereignete.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand fuhr ein 45 Jahre alter Klein-Lkw-Fahrer auf

der Neureuter Straße stadtauswärts und übersah dabei den vor ihm verkehrsbedingt

bremsenden Ford zu spät und weicht mit seinem Mercedes nach rechts aus. Hierbei

streifte er das Heck des Fords und kollidierte letztendlich mit einem auf dem

rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Der 45-jährige Unfallverursacher sowie der

Fahrer des Fords wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzte. Der

Mercedes-Lkw wie auch der Ford waren aufgrund ihrer Unfallschäden nicht mehr

fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Malsch – Unbekannter zertrümmert mit Eisenstange mehrere Geldautomaten

Karlsruhe (ots) – Insgesamt drei Geldautomaten hat ein bislang Unbekannter am

Dienstag in einer Bank in Malsch zerstört.

Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat der Täter zwischen 00:00 Uhr und 05:30

Uhr den Vorraum der Filiale in der Kreuzstraße. Mit einer schweren ca. 1 Meter

langen Eisenstangen schlug er mehrfach auf die Displays der Automaten ein. Im

Anschluss machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der durch den Täter

angerichtete Sachschaden wird aktuell auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000

entgegen.

Gondelsheim / Oberderdingen – Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Gondelsheim/Oberderingen/Bretten (ots) – Unbekannte haben in den zurückliegenden

Tagen offenbar mehrere Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und jeweils das

Bargeld gestohlen.

So war ein Automat in der Josephine-Benz-Straße Ecke Altenwingertweg in

Gondelsheim und ein weiterer Zigarettenautomat in der Attenbergstraße in

Oberderdingen-Flehingen das Ziel der Langfinger. Sie sind jeweils mit brachialer

Gewalt vorgegangen um an die Geldkassetten zu gelangen. Ein weiterer Aufbruch in

der Gewerbestraße in Bretten (wie am Vortag berichtet) geht womöglich ebenfalls

auf das Konto der Diebe. An den Automaten entstanden darüber hinaus hohe

Sachschäden. Die Zigaretten blieben unberührt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 07252 / 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Gaststätteneinbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich in der Nacht auf Montag gewaltsam

Zutritt zu einer Gaststätte am Bahnhofplatz in Karlsruhe verschafft und Bargeld

aus einem Tresor gestohlen.

Die Einbrecher hatten in der Zeit von Mitternacht bis Montagmorgen 07.45 Uhr,

eine Zugangstüre aufgehebelt und gelangten so in die Innenräume. Dort haben sie

einen Geldschrank geöffnet und mehrere hundert Euro Bargeld an sich genommen.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf einige hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 /

6663411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Polizei sucht nach Straßenverkehrsgefährdung betroffene Fahrzeugführer

Oberderdingen (ots) – Auf der Strecke der Landesstraße 1103 von Sternenfels in

Richtung Oberderdingen wurden am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr wohl mehrere

Fahrzeugführer durch einen dunklen Kleinbus bei dessen Überholmanöver gefährdet

worden. Ein Zeuge erstattete Anzeige, kann aber keine näheren Angaben zu den

betroffenen Fahrzeugen machen, wohingegen das Kennzeichen des anthrazitfarbenen

Kleinbusses bekannt ist. Daher werden die in diesem Zusammenhang gefährdeten

Fahrerinnen oder Fahrer gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252

50460 zu melden.