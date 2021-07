Mannheim/BAB 656: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen – Zeugen gesucht

Mannheim/BAB 656 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A

656 wurden zwei Personen verletzt. Eine 30-jährige Frau war kurz nach 9 Uhr mit

ihrem Mini auf der A 656 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen der

Anschlussstelle Mannheim-Neckarau und dem Autobahnende fuhr sie aus bislang

unklarer Ursache einem voranfahrenden 52-jährigen Mann auf dessen Chrysler auf.

Dabei zogen sich beide Beteiligten Verletzungen zu und wurden zur Untersuchung

und Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer

Verletzungen liegen noch keine weiteren Informationen vor.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Da der Unfallablauf bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die

Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei

Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

Mannheim-Wallstadt: Betrunkener 16-Jähriger stürzt mit E-Scooter und beleidigt Polizei und Rettungsdienst

Mannheim-Wallstadt (ots) – Weil ein alkoholisierter 16-Jähriger am Montagabend

in der Storchenstraße mit einem E-Scooter in einen Gartenzaun stürzte und sich

hierbei verletzte, verständigten aufmerksame Passanten gegen 19:40 Uhr die

Polizei sowie den Rettungsdienst. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest

ergab rund 2,2 Promille. Der 16-Jährige sollte im Anschluss mit einem

Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht werden. Da dieser sich

allerdings aggressiv gegenüber den Einsatzkräften zeigte, wurde der Transport

polizeilich begleitet. Auf der Fahrt dorthin beleidigte der 16-Jährige die

Rettungskräfte sowie einen Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zunächst

verbal und versuchte in der Folge auch nach diesen zu treten. Verletzt wurde

hierbei glücklicherweise niemand. Nachdem der 16-Jährige sich wieder beruhigt

hatte, konnte er in einer Klinik behandelt werden. Des Weiteren wurde ihm dort

eine Blutprobe entnommen. Die zuvor verständigte Mutter des Jugendlichen traf

zwischenzeitlich ebenfalls im Krankenhaus ein und nahm ihren Sohn in Obhut. Das

Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und wegen Beleidigung aufgenommen.

Mannheim-Oststadt: Beim Einparken gegen Baugerüst gefahren

Mannheim-Oststadt (ots) – Einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall verursachte am

Montagabend ein 75-jähriger Mann im Stadtteil Oststadt. Der Mann war kurz vor 21

Uhr mit seinem BMW in der Augustaanlage stadteinwärts unterwegs. Zwischen

Mollstraße und Werderstraße wollte der Mann am Fahrbahnrand einparken. Hierzu

nutzte er die Parkautomatik seines Fahrzeugs. Als er bemerkte, dass sein BMW

nicht zum Stehen kam, legte er den Vorwärtsgang ein. Hierdurch beschleunigte das

Fahrzeug und stieß zunächst gegen einen davor abgestellten Nissan, fuhr über den

Gehweg hinweg und prallte schließlich gegen ein vor dem dortigen Anwesen

aufgestelltes Gerüst. Dabei wurden neben dem Gerüst auch ein daran abgestelltes

Fahrrad beschädigt.

Der 75-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Sein Fahrzeug

musste aus dem Gerüst befreit und abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden

von über 10.000 Euro.

Zur Absicherung des Baugerüsts wurde zunächst die Berufsfeuerwehr hinzugezogen.

Die weitere Sicherung übernahm das verständigte Gerüstbauunternehmen.