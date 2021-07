Meckesheim / RNK: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 45 – Rettungskräfte vor Ort

Meckesheim / RNK (ots) – Gegen 17.16 Uhr ereignete sich auf der B45 in Höhe

Meckesheim ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und

mehreren verletzten Personen. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und

Feuerwehr sind im Einsatz. Die B45 ist aktuell in beide Fahrtrichtung gesperrt.

Nähere Informationen liegen im Moment noch nicht vor.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Autowerkstatt – Zeugen gesucht!

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

verschafften sich in der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Montag, 7 Uhr zunächst

gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Autowerkstatt in der Mannheimer Straße und

entwendeten in der Folge mehrere Baumaschinen.

Mit einem Werkzeug brach die Täterschaft zunächst eine Umzäunung auf, woraufhin

diese auf das Gelände gelangten. Aus einem dort abgestellten, offenen Container

entnahmen die Einbrecher zunächst mehrere Autobatterien, die sie allerdings

zurückließen. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Vorhängeschloss eines

weiteren Containers und entwendeten aus diesem mehrere kleine Baumaschinen.

Durch die Beamten des Polizeipostens Heddesheim konnten am Tatort Hinweise

erlangt werden, wonach die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug flüchteten. Die

Gesamthöhe des Sachschadens sowie der Wert des Stehlguts sind derzeit noch nicht

bekannt. Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben sowie

Hinweise zur möglichen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten sich unter

der Tel.: 06203 41443 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über das Fahrzeug verloren und Unfall verursacht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend verlor ein 19-jähriger

Fiat-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte in Walldorf einen

Unfall. Auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Schwetzinger Straße fand am

Montagabend eine Veranstaltung statt. Gegen 22.30 Uhr umkreisten mehrere

Personen in ihren Fahrzeugen, darunter auch der 19-Jährige den abgesperrten

Veranstaltungsraum. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen

Fiat, geriet ins Schleudern und stieß gegen zwei geparkte Fahrzeuge und schob

diese gegen eine Ladesäule für E-Fahrzeuge. Es war Sachschaden in Höhe von über

10.000 Euro entstanden. Der 19-Jährige fuhr im Anschluss zunächst einfach davon,

kehrte jedoch noch während der Unfallaufnahme in Begleitung seiner Eltern zur

Unfallstelle zurück. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Wenig später ereignete sich im Zusammenhang mit der Veranstaltung ein weiterer

Unfall, bei dem eine 17-Jährige leicht am Bein verletzt wurde. Auch hier

entfernte sich ein 19-jähriger Verursacher mit seinem VW zunächst von der

Unfallstelle, konnte aber rasch ermittelt und im Bereich der Drehscheibe

angetroffen werden. Bei ihm wurde ebenfalls keine Alkoholbeeinflussung

festgestellt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zudem sieht er

einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gartenanlage – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag wurden der Polizei mehrere

Einbrüche in einer Gartenanlage in Ketsch gemeldet. Ein Gartenbesitzer hatte an

diesem Tage festgestellt, dass in die Gartenanlage im Kreuzwiesenweg

eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten sich unbefugt Zutritt zu der

Anlage verschafft und hatten zunächst den Zaun einer Parzelle überstiegen und

sich dann auf das Nachbargrundstück begeben. Hier hebelten sie mit unbekanntem

Werkzeug das Gartenhaus auf. Anschließend haben sich die Einbrecher auf eine

weitere Parzelle begeben, Gartenwerkzeug an sich genommen und versucht, die Tür

des Gartenhauses aufzubrechen.

Bei den Einbrüchen entstand Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Inwiefern weitere Gartenbesitzer von Einbrüchen betroffen sind, ist derzeit noch

nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu

melden.

Viernheim/BAB 659: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Viernheim/BAB 659 (ots) – Bei einem Auffahrunfall am frühen Montagnachmittag auf

der A 659 bei Viernheim wurden drei Personen leicht verletzt. Eine 31-jährige

Frau war gegen 13.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der rechten Fahrspur der A 659 in

Richtung Weinheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Viernheim-Mitte und

Viernheim-Ost fuhr sie aus unklarer Ursache einem 76-jährigen Ford-Fahrer hinten

auf und schob diesen gegen den Skoda einer davor fahrenden 62-jährigen Frau.

Dabei zogen sich die 31-jährige Fahrerin des VW Golf sowie der Ford-Fahrer und

dessen 50-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Während die 31-Jährige

zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, begaben

sich die übrigen Verletzten selbständig in ärztliche Behandlung.

Der VW und der Golf waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Anschluss an die

Unfallaufnahmen gereinigt werden.

Hemsbach, A5, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Getreidefeldes; Pressemitteilung Nr. 2

Hemsbach / A5 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Montagnachmittag

entfachte sich bei Arbeiten auf einem Getreidefeld im Bereich zwischen Hemsbach

und der Anschlussstelle Hemsbach (A5) ein Feuer – Polizei und Feuerwehr waren im

Einsatz.

Vermutlich löste ein technischer Defekt an einem Arbeitsgerät den Brand um 15.25

Uhr aus, der sich über mehrere 100 Quadratmeter ausbreitete. Neben den

freiwilligen Feuerwehren aus Hemsbach und Weinheim beteiligten sich auch die

umliegenden Landwirte an den Löscharbeiten sodass alle Flammen um 16.45 Uhr

gelöscht waren. Durch die starke Rauchentwicklung ergaben aber sich keine

Einschränkungen für den nahegelegenen Autobahnverkehr. Es entstand ein

Sachschaden von mindestens 500 Euro – verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schönbrunn, L 595 (Rhein-Neckar-Kreis): Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge / Rettungshubschrauber im Einsatz / Vollsperrung der L 595 zwischen Allemühl und Schönbrunn / Pressemeldung Nr. 2

Schönbrunn, L 595 (ots) – Ersten Ermittlungen zufolge befuhr am 19.07.2021,

gegen 17.20 Uhr, ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer die L 595 von Allemühl kommend

in Richtung Schönbrunn. Beim Überholen eines Fahrradfahrers geriet er hierbei

auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat Panda,

der von einem 23-Jährigen geführt wurde. Hierdurch wurde der Fiat Panda nach

rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam auf der Fahrerseite an der

abfallenden Böschung zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurden beide

Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide Personen

wurden mit einem Rettungshubschrauber bzw. einem Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße bis

zur Freigabe gegen 20.20 Uhr voll gesperrt. Durch den Aufprall wurden beide

Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der

Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 40.000 Euro. Der Verkehrsdienst

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.