Zwei Euro von Neunjährigem geraubt

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Montag 19.07.2021 gegen 16:00 Uhr spielten ein 9-Jähriger und ein 8-Jähriger unter der Brücke in der Pfingstweide, als 3 fremde, ältere Jungen auf sie zukamen und Geld forderten. Als die beiden Buben erklärten, dass sie kein Bargeld dabei hatten, drohte einer der 3 Jungen ihre Rucksäcke zu durchsuchen und falls er dort Geld findet, könnten die Beiden “was erleben”. Dabei baute er sich bedrohlich vor den Buben auf.

Aus Angst zeigte der 9-Jährige vier Euro die er bei sich trug. Daraufhin riss der fremde Junge ihm eine zwei Euro Münze aus der Hand. Anschliessend liefen die 3 Jungen, im Alter zwischen 13-14 Jahren, davon. Der Haupttäter trug eine weiße Kappe.

Wer Angaben zu dem Vorfall und den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall an der Kreuzung Hagellochstraße/Herrenwaldstraße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Montag 19.07.2021 gegen 17:50 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Hagellochstraße von der Eckermannstraße kommend in Richtung Herrenwaldstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Herrenwaldstraße von der Rückerstraße kommend in Richtung Hagellochstraße.

An der Kreuzung Hagellochstraße / Herrenwaldstraße kam es zum Zusammenstoß. Die 20-jährige Beifahrerin des 20-jährigen Autofahrers verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahme kam es zu einer kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigung.

Unfall mit Radfahrerin

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 19.07.2021 gegen 07:40 Uhr, fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf der Neunkircher Straße in Richtung Sternstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße.

An der Einmündung Sternstraße / Neukirchner Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Tasche von Autodach gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 19.07.2021 gegen 09:25 Uhr, parkte ein 76-Jähriger sein Auto in der Halbergstraße und ließ versehentlich seine Tasche auf dem Fahrzeugdach liegen. Als ihm auffiel, dass er sie vergessen hatte, ging er gegen 09:40 Uhr zum Auto zurück und musste feststellen, dass sie gestohlen worden war. In der Tasche befand sich zum einen ein Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten und zum anderen eine Mappe mit unterschiedlichen Ausweispapieren.

Eine 84-Jährige fand gegen 10:00 Uhr die Tasche und kontaktierte den 76-Jährigen. Bei der Überprüfung der Tasche stellte der Senior fest, dass der Geldbeutel fehlte, die Mappe mit den Ausweispapieren war noch in der Tasche.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 19.07.2021 gegen 13.00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 87-Jährigen in der Karlsbader Straße in einem Mehrfamilienhaus, das gerade restauriert wird. Er gab sich als Monteur aus und erklärte, dass er die Wasserrohre überprüfen müsse.

Als die Seniorin ihn in ihre Wohnung ließ, forderte er sie auf, mehrere Schränke in der Küche auszuräumen und den laufenden Wasserhahn auf Verfärbungen hin zu beobachten. Währenddessen durchsuchte der Unbekannte unbemerkt das Wohnzimmer und stahl Schmuck sowie Bargeld. Dann teilte er der 87-Jährigen mit, dass er ihre Wasserrohre im Keller noch überprüfen müsse und verließ die Wohnung, ohne wieder zu erscheinen. Erst dann bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

Täterbeschreibung:

Der unbekannte Täter war ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 m groß und hatte kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer Monteurkleidung.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät:

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich die Bevölkerung sensibilisieren, niemals fremde Menschen in ihre Wohnungen zu lassen! Weitere Informationen und Tipps zum Schutz erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Montag 19.07.2021 zwischen 17-19 Uhr, brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Kellerabteils eines Mehrfamilienhauses in der Budapester Straße auf. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.