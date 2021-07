Bundespolizeiinspektion Kassel

Ladendiebin gleich in zwei Geschäften aktiv

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Gleich zweimal hintereinander, in zwei Geschäften,

ließ eine 45-Jährige gestern Vormittag (19.7.) mehrere Artikel mitgehen.

Die wohnsitzlose Frau wurde von der Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes im

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe beim Diebstahl von verschiedenen Hygieneartikeln

erwischt. Beim Eintreffen der verständigten Bundespolizei stellten die Beamten

noch weitere Artikel fest.

Diese stammten allerdings aus dem gegenüberliegenden Schreibwarengeschäft. Hier

hatte die Frau kurz zuvor einen Stapel Ansichtskarten gestohlen.

Der Gesamtwert aller gestohlenen Artikel beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die 45-Jährige ist bereits mehrfach mit Diebstahldelikten in Erscheinung

getreten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Frau erneut ein

Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen

kam die 45-Jährige wieder frei.

Regiotram mit Steinen beworfen

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots) – Wegen zwei Jugendlichen aus Hofgeismar, im

Alter von 16 und 17 Jahren, kam es am vergangenen Samstag (17.7.), gegen 21 Uhr,

zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Bahnhofs Hofgeismar.

Zwei Jungs sollen eine vorbeifahrende Regiotram mit Steinen beworfen haben.

Verletzt wurde niemand.

Beamte der Polizei Hofgeismar griffen die beiden Teenager schnell auf und

übergaben sie später der Bundespolizei. An der Regiotram wurde eine Scheibe

beschädigt. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke für etwa 50 Minuten gesperrt. Sechs Züge

verspäteten sich jeweils um rund 30 Minuten. Die Schüler wurden über die Folgen

ihrer Tat belehrt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr“ eingeleitet.

Glück im Unglück – Rentnerin auf den Gleisen- Zug erfasst Handtasche der Frau

Baunatal-Rengershausen (Landkreis Kassel) (ots) – Großes Glück hatte am

vergangenen Samstagmittag eine 67-jährige Frau aus Kassel. Nachdem die Seniorin

verbotenerweise die Gleise am Bahnhof Rengershausen überquerte, wurde die Frau

von einem Güterzug aus Richtung Kassel erfasst, blieb aber zum Glück unverletzt.

Der Zug hatte nur die Handtasche der Frau erfasst. Diese fanden Einsatzkräfte

später in den Gleisen.

Güterzug macht Schnellbremsung

Ein Lokführer, der mit seinem Güterzug in Richtung Bebra unterwegs war, leitete

sofort eine Schnellbremsung ein, als er die Rentnerin in den Gleisen bemerkte.

Nach rund 500 Metern kam der rund 1900 Tonnen schwere Zug zum Halten. Eine

Notärztin untersuchte die Frau. Wegen ihres Gesundheitszustandes kam die

Rentnerin mit dem Rettungswagen in ein Kassler Krankenhaus.

Lokführer erleidet Schock

Durch die waghalsige Aktion kamen Beamte der Bundespolizei, Polizisten vom

Revier-Süd-West, die Feuerwehr Baunatal, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn

AG und der Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe zum Einsatz. Der Lokführer

erlitt einen Schock und musste anschließend abgelöst werden. Er wurde am

Ereignisort von einem Feuerwehrmann betreut.

Wegen des Vorfalls war die Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt. Insgesamt erhielten

30 Züge jeweils eine Verspätung von rund 10 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen

die Frau ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in

den Bahnverkehr“ eingeleitet.

Schwarzer 6er BMW prallt gegen Baum: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kassel-Waldau:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht zum vergangenen Freitag in Kassel-Waldau ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein schwarzer 6er BMW mit Kasseler Kennzeichen wenige Minuten nach Mitternacht auf der Nürnberger Straße vom Ortskern Waldau kommend in Richtung der ehemaligen B 83 unterwegs. Gegenüber einer Tankstelle kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer mit dem beschädigten Wagen von der Unfallstelle. An dem Baum entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Der demolierte BMW, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, konnte bei der anschließenden Fahndung durch eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Görlitzer Straße aufgefunden werden. Vom unbekannten Fahrer des Pkw fehlte bereits jede Spur. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe beim Halter des BMW nicht zur Identifizierung des Fahrers führen konnten, erhoffen sich die Ermittler mit der Veröffentlichung, entsprechende Hinweise zu erhalten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, wer mit dem Auto gefahren ist, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Unbekannte Täter versuchen 14-Jährigem Geld zu rauben: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Mitte: Ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Kassel wurde am gestrigen Montagnachmittag in der Kasseler Innenstadt Opfer eines Raubes. Zwei bislang unbekannte Jugendliche hatten ihn zunächst geschubst und anschließend unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Da das Opfer vorgab, Geld holen zu wollen, gelang es ihm, zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch zahlreiche Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Wie der 14-Jährige den Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtete, ereignete sich die Tat gegen 15:45 Uhr an der Skateanlage in der Unteren Karlsstraße. Dort hielt er sich mit gleichaltrigen Freunden auf, als er nach einem Gespräch mit den zwei ihm nicht bekannten Tätern zunächst geschubst wurde. Im weiteren Verlauf hatte einer der beiden Unbekannten das Messer gezückt und Geld gefordert. Das Opfer entgegnete, dass er erst Geld holen muss und lief anschließend in Richtung Friedrichsplatz davon. Die beiden Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter: 14 bis 15 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dünn, blonde oder braune Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze graue Hose. Täter: 15 bis 17 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, etwas dickere Statur, schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt, eine lange Jeans und weiße Turnschuhe.

Die Ermittler des K 36 bitten Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben, Hinweise auf die Täter geben können oder zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Jugendlicher auf E-Scooter flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer: Zeugen in Baunatal gesucht

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters ist am Montagmittag in Baunatal nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der 69-jährige Radfahrer brach sich bei dem Unfall einen Finger, weshalb er anschließend in einem Krankenhaus operiert werden musste. Von dem Rollerfahrer fehlt bislang noch jede Spur. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den unbekannten Jugendlichen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 13 Uhr zu dem Zusammenstoß in der Alfred-Nobel-Straße vor der Hausnummer 10 gekommen. Der 69-Jährige aus Baunatal gab gegenüber den Polizisten an, dass ihm der E-Scooter in der Rechtskurve entgegengekommen war und die Kurve geschnitten habe, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Er selbst stürzte von seinem Pedelec. Auch der Rollerfahrer sei zu Fall gekommen, stieg aber anschließend wieder auf sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. Es soll sich um einen etwa 16 Jahre alten Jugendlichen mit dunklen Haaren gehandelt haben, der eine schlanke bis sportliche Gestalt hatte. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine graue Jogginghose, so der 69-jährige Mann.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.