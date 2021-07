Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen – Folgemeldung: Tötungsdelikt im familiären Umfeld, mehrere Messerstiche bei der getöteten Frau festgestellt, Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Am Montagnachmittag kam es zu einem Tötungsdelikt in der Antoniterstraße in Bad Arolsen. (siehe dazu Erstmeldung Polizeipräsidium Nordhessen vom 20.07.2021, 01.28 Uhr)

Ein Familienangehöriger hatte bei der Polizei gemeldet, dass auf eine Frau eingestochen worden sei. Polizei und Rettungskräfte waren innerhalb von wenigen Minuten am Tatort. Der Notarzt konnte nur noch den Tod einer 32-jährigen Frau feststellen.

Unmittelbar nach Eintreffen am Tatort konnte die Polizei einen 48-Jährigen (nicht wie versehentlich zuerst gemeldet 41-jährig) Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen, gegen den sich ein dringender Tatverdacht wegen eines Tötungsdeliktes ergeben hatte.

Die Kriminalpolizei Korbach hat Montagnachmittag die Ermittlungen aufgenommen, sie wurde dabei vom Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützt. Die polizeilichen Maßnahmen am Tatort dauerten bis etwa 01.00 Uhr und wurden am Dienstagmorgen fortgesetzt.

Heute Morgen wurde der Leichnam der 32-Jährigen im Institut für Rechtsmedizin Gießen obduziert, wobei am Leichnam mehrere Stichverletzungen festgestellt werden konnten. Das mutmaßliche Tatmesser konnten die Ermittler am Tatort sicherstellen.

Bei dem 48-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich um den Lebensgefährten der getöteten Frau. Beide haben mehrere gemeinsame Kinder, die nach der Tat zunächst von Nachbarn, anschließend von Jugendamt, Notfallseelsorger und Psychologischem Dienst des Landkreises Waldeck-Frankenberg betreut und untergebracht wurden.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei Korbach und Staatsanwaltschaft Kassel zum Tatablauf, den Hintergründen und zum Motiv laufen auf Hochtouren.

Bad Wildungen-Odershausen – Einbrecher in Wohnung

Am Montag, in der Zeit von 06.30 bis 17.00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Wildunger Straße in Bad Wildungen-Odershausen ein.

Der Täter nutzte eine am Tatort liegende Leiter und konnte so an ein Fenster im zweiten Obergeschoss gelangen. Hier schlug er die Scheibe ein. Durch das nun geöffnete Fenster stieg er in das Gebäude ein. Nachdem er eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatte, gelangte er in eine Wohnung, die er nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Täter entwendete ein Mobiltelefon und flüchtete unerkannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.