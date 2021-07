Frankfurt-Seckbach: 14-Jähriger begeht räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) – (em) In der Nacht von Montag (19.07.2021) auf Dienstag

(20.07.2021) bedrohte ein 14-Jähriger einen 16-jährigen Jugendlichen und

entwendet im Zuge dessen mehrere Gegenstände.

Gegen 00.20 Uhr stießen die beiden Jugendlichen im Praunheimer Weg aufeinander.

Der 14-Jährige gab an, einen Taser mit sich zu führen und forderte den

16-Jährigen dazu auf, einen Leih-E-Scooter für ihn freizuschalten. Der

Aufforderung kam das Opfer nach. Doch der Täter gab sich damit nicht zufrieden.

Er durchsuchte die Tasche, die der 16-Jährige bei sich hatte und entnahm daraus

AirPods sowie ein Feuerzeug. Mit dieser Beute, dem E-Scooter sowie einem

Rollstuhl zog der Täter schließlich von dannen. Den Rollstuhl hatte der

14-Jährige eigenen Angaben zufolge zuvor an der Hauptwache „gefunden“.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Frankfurter Polizei schließlich schnell zu

dem 14-jährigen Tatverdächtigen. Der Verdacht sollte sich kurz darauf

bestätigen. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten die

AirPods, das Feuerzeug sowie den Rollstuhl und stellten die Gegenstände sicher.

Die Ermittlungen gegen den polizeibekannten Jugendlichen dauern an.

Frankfurt-Seckbach: Unbekannter beleidigt und schlägt Ehepaar – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (em) In der Sonntagnacht (18.07.2021) hat ein unbekannter Mann

an einer Haltestelle eine Frau zunächst beleidigt und im Anschluss ihren Ehemann

geschlagen. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen.

Gegen 23.50 Uhr stiegen ein 29-jähriger Mann und seine 32-jährige Frau mitsamt

ihrem 6-jährigen Kind an der Haltestelle „Atzelberg Mitte“ aus dem Bus der Linie

M43 aus. Völlig unvermittelt beleidigte ein unbekannter Mann, welcher zuvor

ebenfalls Fahrgast gewesen war, die Frau mehrfach mit den Worten „Scheiß

Zigeuner“ und ging mit geballten Fäusten auf sie zu. Ihr Ehemann stellte sich

schützend vor sie, woraufhin der Täter dem 29-Jährigen ins Gesicht schlug.

Anschließend floh der Unbekannte in Richtung Arolser Straße.

Der 29-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch die Tat leicht

verletzt.

Wer kann Angaben zu der Tat und oder dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise

nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111

entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Möglicher Anschlag / Mögliche AMOK-Tat verhindert – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums

Frankfurt (ots) – In einer gemeinsamen Aktion ist es Ermittlern des zuständigen

Staatsschutzkommissariats des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main und der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gelungen, einen angekündigten Anschlag

frühzeitig zu unterbinden.

Der 53-jährige in Irland geborene Beschuldigte war seit längerem dadurch

aufgefallen, dass er eine Vielzahl von umfangreichen, regelmäßig

handschriftlichen Briefen und Schreiben mit wirren, regelmäßig unverständlichen

Inhalten an unterschiedliche – insbesondere hessische – Behörden und Gerichte

versandt haben soll. Er beschwerte sich darin über angebliche Ungerechtigkeiten

staatlicher Stellen und reicherte sie wahllos mit Zitaten aus

unterschiedlichsten Gesetzestexten an. Die in den Schreiben verwendeten

Begriffe, ihre Diktion sowie ihre Aufmachung deuteten dabei auf eine geistige

Verwirrtheit und auf eine Nähe zur sogenannten „Reichsbürger- und

Selbstverwalterszene“ hin. Letzteres konnte jedoch nicht bestätigt werden. Am

12.07.2021 verschärfte sich die Situation, als der Beschuldigte inhaltsgleiche

Schreiben an mehrere Behörden versandte, in denen er ankündigte, am 20.07.2021

einen nicht näher konkretisierten Anschlag begehen zu wollen.

Aufgrund dieser Drohung wurden Ermittlungen gegen den Beschuldigten, dessen

Aufenthaltsort seit längerem unbekannt war, aufgenommen. Den Ermittlern des

zuständigen Staatsschutzkommissariats des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

gelang es infolge umfangreicher Ermittlungen zeitnah, ihm auf die Spur zu kommen

und seinen aktuellen Aufenthalt sowie ein Gartengrundstück im Norden Frankfurts

zu ermitteln, auf dem er sich seit einiger Zeit aufhielt. Am 15.07.2021 wurde

der Beschuldigte schließlich vorläufig festgenommen. Seitens der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde ein Durchsuchungsbeschluss für das

weitläufige und verwahrloste Gelände, auf dem sich ein Bauwagen, mehrere

Stahlcontainer, und mehrere heruntergekommene Kraftfahrzeuge befanden, beim

zuständigen Amtsgericht erwirkt, der am 16.07.2021 durch starke Polizeikräfte

vollstreckt wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten zahlreiche Waffen (Gas- und Luftdruckwaffen),

eine Armbrust, Dolche, Schwerter, und sonstige Gegenstände, die für eine

Begehung des angekündigten Anschlags geeignet sind, sichergestellt werden.

Aufgrund der binnen kurzer Zeit erzielten Ermittlungsergebnisse konnte die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen Untersuchungshaftbefehl beantragen,

der noch am Freitagnachmittag vom Ermittlungsrichter erlassen wurde.

Der Beschuldigte befindet sich nunmehr wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer

schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Untersuchungshaft.

Werbeplakat mit Hakenkreuz bemalt – Bundespolizei nimmt Täter fest

Frankfurt am Main (ots) – Am 19. Juli konnten Zivilbeamte der Bundespolizei

gegen 11:20 Uhr einen 58-jährigen Mann anhand von vorliegenden Videoaufnahmen

als mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen.

Dieser steht im Verdacht zuvor ein Werbeplakat der Bundeswehr im Hauptbahnhof

Frankfurt mit einem Hakenkreuz bemalt zu haben.

Die Bundespolizei leitete gegen den 58-jährigen Mann ein Ermittlungs-verfahren

wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher

Organisationen ein. Weitere Ermittlungen werden seitens des Staatsschutzes

geführt.

Frankfurt-Niederursel: Fahrrad geraubt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 20. Juli 2021, gegen 01.30 Uhr,

erschien ein 16-jähriger Frankfurter auf der Wache des 14. Polizeirevieres um

Anzeige zu erstatten.

Gemäß seinen Angaben stieg er gegen Mitternacht an der Haltestelle „Niederursel“

aus der U-Bahn aus. Dabei führte er sein Fahrrad, ein grün, blau, schwarzes

E-Bike der Marke Giant, Modell Trance E+ 2 Pro im Wert von ca. 4.000 EUR mit

sich.

Noch auf dem Bahnsteig erschienen drei unbekannte Täter, schlugen ihn mit der

Faust gegen die Schulter und drängten ihn ab. Anschließend entwendeten sie das

E-Bike und flohen vom Geschehensort.

Täterbeschreibung:

Täter 1: dunkle Hautfarbe, lange, schwarze Kleidung.

Täter 2 Südamerikanisches Erscheinungsbild, mittellange, schwarze Haare, etwa 175 cm groß.

Täter 3: keine Beschreibung möglich.

Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 46-jähriger Frankfurter befuhr am Montag, den 19.

Juli 2021, gegen 18.35 Uhr mit seinem Motorrad die BAB 5 in Richtung Darmstadt.

Zwischen der Anschlussstelle Westhafen und der Anschlussstelle Niederrad verlor

er die Gewalt über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und

prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke. Das Motorrad, eine Honda

CBR, rutsche noch mehrere hundert Meter weiter, bevor es auf den Standstreifen

zum Stillstand kam. Der 46-jährige Kradfahrer wurde durch den Aufprall tödlich

verletzt. Im Anschluss musste die BAB 5 in Richtung Süden vollständig gesperrt

werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Westhafen abgeleitet. Die

Umleitung konnte gegen 22.40 Uhr wieder aufgehoben werden.

Bislang ist unklar, aus welchem Grund sich der Unfall ereignete. Daher sucht die

Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden

gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Telefonnummer

069-75546400 in Verbindung zu setzen.