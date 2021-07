Dietzhölztal-Ewersbach: Diebe im Bienenhaus –

Auf Beute aus einem Bienenhaus hatten es Diebe am Montagabend (19.07.2021) abgesehen. Zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr suchten sie das in der Gemarkung „Fackenroth“, nördlich von Ewersbach in der Verlängerung des Storchweges, gelegene Grundstück auf. Sie durchschnitten den Zaun, beschädigten eine Überwachungskamera und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Bienenhaus. Aus diesem ließen sie eine Motorsäge von Stihl sowie eine Wildkamera der Marke Mignon mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 250 Euro. Die Reparatur der Einbruchschäden wird weitere 400 Euro kosten. Zeugen, die die Täter gestern Abend im Bereich der Gemarkung „Fackenroth“ beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: 23-Jähriger stirbt durch Verkehrsunfall –

Heute in den frühen Morgenstunden (20.07.2021) verlor ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Der 23-Jährige aus einer Lahn-Dill-Kreis Gemeinde war gegen 02.50 Uhr auf der Bundesstraße 277 von Aßlar in Richtung Werdorf unterwegs. Er kam mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 23-Jährige verstarb noch in seinem Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Fahrzeugs an. Zudem ist ein Sachverständiger beauftragt den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Wetzlar: Vandalen auf Pendlerparkplatz –

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Wetzlar Süd aus. Die Vandalen beschädigten Scheiben und den Lack eines dort geparkten schwarzen Fiat Punto mit Marburger Zulassung. Der Schaden summiert sich auf ca. 600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Mittwoch vergangener Woche (14.07.2021), zwischen 16.00 Uhr und 21.50 Uhr auf dem Pendlerparkplatz beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Golf landet im Graben –

Mit Rückenverletzungen musste ein Unfallfahrer gestern Abend (19.07.2021) ins Wetzlarer Krankenhaus eingeliefert werden. Der 28-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Leun und Ehringshausen. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorg und den anschließenden Transport ins Klinikum. Während der Bergung seines Golfs musste die Landstraße zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Pärchen aus Haiger dealt und landet in Untersuchungshaft

Dillenburg (ots)

Haiger: Bereits seit einiger Zeit hatten Ermittler des Rauschgiftkommissariates der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill ein Pärchen aus Haiger im Visier. Am Samstag klickten die Handschellen – ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Seit Anfang dieses Jahres führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommissariates Ermittlungen gegen das in Haiger lebende Pärchen. Operative Einheiten aus den Polizeipräsidien Mittel- und Westhessen sowie dem Landeskriminalamt in Wiesbaden observierten am Samstag (17.07.2021) die Einkaufsfahrt des 33-Jährigen im Grenzgebiet zu Belgien und Holland. Auf dem Rückweg stoppte der Haigerer in Wilnsdorf-Rudersdorf und die Polizeikräfte schlugen zu. Sie nahmen ihn fest, durchsuchten sein Auto und entdeckten darin vier Kilogramm Amphetamin. Im Anschluss suchten die Polizistinnen und Polizisten die Wohnung des Pärchens sowie die der Mutter der 26-Jährigen, einer 65-jährigen Haigererin, auf. In der Wohnung des Pärchens stießen die Ermittler auf 430 Ecstasy-Tabletten sowie 40 Gramm Cannabis. In der Wohnung der Seniorin entdeckten die Ordnungshüter weitere 650 Gramm Amphetamin. Neben den Drogen stellten Ermittler die beiden Fahrzeuge des Pärchens sicher. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Audis als Tatmittel der sogenannten Einziehung unterliegen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Limburg wurden die 26-Jährige und der 33-Jährige einem Haftrichter am Amtsgericht Limburg vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen das Pärchen an. Sie sitzen derzeit in Untersuchungshaftanstalten ein.

Die 65-jährige Haigererin wurde nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung entlassen, auf sie kommen Verfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.