Langgöns: Falsche Identität und gestohlener PKW

Eine Verkehrskontrolle, die am Montag, gegen 23.00 Uhr, an der A 485 bei Langgöns durchgeführt wurde, brachte einiges zu Tage. Zunächst war den Beamten der Autobahnpolizei Mittelhessen ein weißer Jeep mit slowakischen Kennzeichen aufgefallen. Bei der dann durchgeführten Kontrolle zeigte der Fahrer einen slowakischen Ausweis. Es stellte sich schnell heraus, dass der Mann offenbar einen gefälschten Ausweis vorlegte. Nach der Festnahme des Fahrers fanden die Beamten bei dem Mann geringe Mengen an Amphetamin. Bei der Identitätsfeststellung stellte es sich heraus, dass es sich um keinen Slowaken, sondern vielmehr um einen 29 – jährigen Tschechen handelt. Dazu zeigte das Fahndungssystem der Polizei einen Treffer an: der Tscheche war zur Fahndung ausgeschrieben. Einen zweiten Treffer kam bei der Überprüfung des weißen Geländewagens heraus. Der PKW war gestohlen und ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten dann noch fünf mutmaßlichen Fälschungen von Führerscheinen und Ausweisen. Der 29 – Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gießen: Diebstahl am frühen Morgen

In der Frankfurter Straße haben zwei Männer am Dienstag, gegen 0.00 Uhr, mehrere Getränkedosen entwendet. Die beiden Diebe flüchteten dann aus der Tankstelle. Einer von ihnen soll etwa 180 Zentimeter groß sein und einen dunkeln Teint haben. Neben einer grauen Jeans soll er ein schwarzweiß gestreiftes T-Shirt der Marke Ellesse getragen haben. Sein Komplize soll etwas kleiner sein und ein weißes Shirt getragen haben. Auffällig an ihm sollen seine roten Turnschuhe gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tür aufgebrochen

Im „Alter Krofdorfer Weg“ in Gießen haben Langfinger am letzten Wochenende die Haustür eines Reihenhauses aufgehebelt. Die Unbekannten waren unbemerkt auf das Hofgrundstück gekommen und machten sich dann an der Haustür zu schaffen. Anschließend entwendeten sie eine weiße Geldkassette mit etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Sittenstrolch ermittelt

In der Georg-Büchner-Straße hat sich am Dienstag (20.7.2021), gegen 13.00 Uhr, ein Sittenstrolch gezeigt. Der Mann hatte sich vor einer Frau entblößt. Er konnte wenig später ermittelt werden. Gegen den 34 – Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb verfolgt und beinahe Steine abbekommen

Ein Unbekannter hat am Montag, gegen 22.50 Uhr, in der Gießener Bahnhofstraße die Handtasche einer 18 – Jährigen entwendet. Der Dieb wurde von Zeugen kurz festgehalten, flüchtete dann in Richtung der Straße An der alten Post. Von einem Gleisbett aus bewarf er einen Zeugen mit Steinen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Unbekannte, der die Handtasche unterwegs fallen ließ, konnte dann unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Scheibe eingeworfen

In der Mengessstraße hat ein Mann gegen 17.00 Uhr offenbar mit einer Hundeleine eine Scheibe eines PKW beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrer stürzt wegen Überholmanöver

Ein bislang Unbekannter und ein 56-jähriger Radfahrer aus Gießen standen am Montag (19.Juli) gegen 17.00 Uhr an einer roten Ampel in der Licher Straße. Der Radfahrer beabsichtigte geradeaus in Richtung Grünberger Straße zu fahren und der Unbekannte beabsichtigte in die Moltkestraße abzubiegen. Als die Ampel grün anzeigte, fuhr der Unbekannte vor den Radler und bog nach rechts ab. Aufgrund des Überholmanövers verlor der Radfahrer das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen schwarzen PKW. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Alicenstraße

Nur 20 Minuten parkte ein VW am Montag (19.Juli) am Fahrbahnrand der Alicenstraße. Vermutlich bei einem Parkversuch beschädigte ein zunächst Unbekannter zwischen 11.50 Uhr und 12.10 Uhr den schwarzen Polo an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 83-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: BMW beschädigt

Zwischen Donnerstag (08.Juli) 19.00 Uhr und Freitag (09.Juli) 08.15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz einer Schule im Kropbacher Weg einen geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem braun/grünen BMW zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß auf Parkplatz

Montagabend (19.Juli) gegen 21.40 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Gießen einen Parkplatz in der Krofdorfer Straße und beabsichtigte rückwärts auf eine freie Parkfläche zu fahren. Offenbar achtete der Gießener dabei nicht auf einen 28-jährigen Mann, der auf dem Parkplatz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/ Pohlheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Dienstagnacht (20.Juli) gegen 04.10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann in einem Skoda den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor der Skoda-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der 49-Jährige eine Hinweistafel und kam nach circa 20 Metern im Böschungsgras zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.