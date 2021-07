Junger Mann verfolgt Tatverdächtigen und wird angegriffen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Bahnhof, Montag, 19.07.2021, 15:01 Uhr

(jn)In Bad Homburg hat ein 35-jähriger Mann aus Schmitten am Montagnachmittag beobachtet, wie ein unbekannter Mann eine ältere Frau angegriffen hat, woraufhin er einschritt und dann selbst zum Opfer wurde.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 40 Jahre alter Mann aus unbekannten Gründen um kurz nach 15:00 Uhr eine 73-jährige Frau aus Bad Homburg in Gonzenheim körperlich attackiert, als die Dame auf einer Bank „Am Bahnhof“ saß. Der 35-Jährige, der den Vorfall beobachtet hatte, fragte die Geschädigte nach ihrem Wohlbefinden und verfolgte anschließend den flüchtenden Tatverdächtigen. Als er versuchte, diesen bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festzuhalten, griff der 40-Jährige ihn an, wobei er eine Gesichtsverletzung erlitt, die im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Letztendlich wurde der Tatverdächtige, der sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation befand, im Bahnhofsbereich festgenommen und zunächst in Gewahrsam genommen. Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wird er heute einem Haftrichter vorgeführt, der über eine einstweilige Unterbringung des wohnsitzlosen Mannes in einer Klinik entscheiden wird.

Baumaschinen aus Rohbauten gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, Sonntag, 18.07.2021, 22:00 Uhr bis Montag, 19.07.2021, 02:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Montag in einem Baugebiet im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach unterwegs und haben Beute im Wert von einigen Tausend Euro gemacht. Ermittlungen zeigten, dass die Einbrecher zwischen 22:00 Uhr abends und 02:00 Uhr morgens insgesamt neun im Bau befindliche Mehrfamilienhäuser „Am Hühnerstein“ aufbrachen und dort neun Bautrockner aus den Kellern entwendeten. Hiernach verschwanden die Einbrecher ungesehen und hinterließen zudem einen entsprechenden Sachschaden an den Zugangstüren.

Hinweise zu der Tat oder dem Abtransport des Diebesgutes, für welchen ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein muss, nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 entgegen.

Unfall mit Verletzten, Oberursel, Landesstraße 3015, Montag, 19.07.2021, 15:10 Uhr

(fh) Am Montagnachmittag ereignete sich auf Höhe der L 3015 (Weingärtenumgehung) bei Oberursel ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Autofahrer verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 65-Jähriger Fahrer eines Porsche die Landesstraße aus Richtung Zimmersmühlenweg in Richtung Oberhöchstadt. Aus der entgegengesetzten Richtung kam eine 78 Jahre alte Dame mit ihrem Hyundai herangefahren und wollte von der L 3015 aus nach links in die Oberhöchstadter Straße einbiegen. Hierbei übersah sie scheinbar den entgegenkommenden Porsche woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich beim Unfall leicht und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.