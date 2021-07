Einbruch in Supermarkt,

Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Dienstag, 20.07.2021, 02:35

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Waldhausen in einen Supermarkt eingebrochen. Die Polizei wurde zum Supermarkt gerufen, da ein Einbruchsalarm eingegangen war. Zudem seien Geräusche vom Dach des Gebäudes zu hören gewesen. Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gebäude und durchsuchten den Supermarkt mit Diensthunden. Unbekannte Täter waren über das Dach in den Supermarkt eingestiegen und hatte Zigaretten gestohlen. Offensichtlich konnten sie jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Werkzeuge von Baustelle gestohlen,

Limburg-Offheim, Hannelore-Hingott-Straße, Samstag, 17.07.2021, 03:00 Uhr bis Montag, 19.07.2021, 07:00 Uhr

(wie)Am Wochenende wurden hochwertige Werkzeuge von einer Baustelle gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem eingezäunten Baustellengelände. Das Bügelschloss eines dort abgestellten Magazincontainers wurde aufgebrochen und der Container so geöffnet. Die Unbekannten entwendeten daraus dann mehrere Werkzeuge im Wert von über 2.000EUR und verließen den Tatort wieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren wurden gesichert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Fahrräder in Limburg entwendet,

Limburg, Schießgraben, Samstag, 17.07.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 19.07.2021, 00:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Limburger Innenstadt zwei Fahrräder gestohlen. Zwei 17-jährige Jugendliche stellten ihre Mountainbikes an einem Fahrradständer in der Straße „Schießgraben“ ab. Die Fahrräder schlossen sie mit Schlössern ab. Als die Jugendlichen in der Nacht zu dem Fahrradständer zurückkamen, waren die Mountainbikes der Marken „Cube“ und „Serious“ mitsamt den Schlössern verschwunden.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Kellerbrand in Runkel,

Runkel, Sudetenstraße, Montag, 19.07.2021, 20:00 Uhr

(wie)Am Montagabend kam es in Runkel zu einem Brand in einem Kellerraum. Eine Familie saß im Wohnzimmer, als sie den Brandgeruch im Haus bemerkten. Im Keller war im Bereich einer Sauna ein Feuer ausgebrochen. Die Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer zügig und lüftete den Keller des Hauses. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Eine Brandstiftung wird von der Polizei bisher nicht vermutet.

Mülltonnenbrand in Villmar,

Villmar, Buchenstraße, Montag, 19.07.2021, 13:40 Uhr

(wie)Am Montagmittag ging in Villmar eine Mülltonne in Flammen auf. Eine 38-Jährige wählte den Notruf, da ihre Mülltonne auf dem Grundstück in Flammen stand. Feuerwehr und Polizei wurden umgehend in die Buchenstraße entsandt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Überreste der Mülltonne und verhinderte so eine Ausbreitung des Feuers. Die Brandursache steht bisher noch nicht fest.